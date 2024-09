TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nhóm đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy; tin mới CEO Nguyễn Phương Hằng

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy

Chiều 29/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt băng nhóm tội phạm vận chuyển ma túy liên tỉnh. Ma tuý được các đối tượng chuyển từ ngoài tỉnh về Cà Mau tiêu thụ.

Bảo Em cùng tang vật liên quan. Nguồn: TPO

Nhóm tội phạm trên đều nghiện ma tuý lâu năm, có tổ chức chặt chẽ. Sau thời gian thu thập chứng cứ, rạng sáng 26/9, lực lượng làm nhiệm vụ theo dõi Ngô Sa Pha (SN 1987, tạm trú xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Sau đó, Pha giao 1 túi nylon cho một đối tượng khác đi trên xe ô tô chờ sẵn, cả 2 di chuyển về TP.Cà Mau.

Đến 2h10 ngày 26/9, một tổ công tác yêu cầu dừng xe ô tô trên để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện dưới chân Lưu Hoàng Bảo Em (SN 1993, ngụ phường 1, TP.Cà Mau) ngồi hàng ghế phía sau có một túi nylon bên trong có chứa 2 túi tinh thể màu trắng, trọng lượng 2kg là ma túy đá.

Bảo Em khai nhận, số tang vật trên là ma tuý đá do Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1984, ngụ phường 9, TP.Cà Mau) thuê đi nhận về. Cùng lúc, tổ công tác thứ hai đã bắt Ngô Sa Pha. Pha thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý về giao cho Lợi.

Ngay trong đêm, tổ công tác thứ 3 bắt được Lợi đang lẩn trốn tại khu vực phường 6, TP.Cà Mau; đồng thời thực hiện lệnh khám xét nhà ở của các đối tượng và những địa điểm liên quan.

Hiện, 3 đối tượng trên đang bị tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng.

CEO Nguyễn Phương Hằng ủng hộ 10 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

18h30 tối 29/9, CEO Nguyễn Phương Hằng xuất hiện ở khán đài trường đua Đại Nam (bên trong Khu du lịch Đại Nam, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trong chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc...

Chương trình nhằm chung tay để giúp đỡ những đồng bào miền Bắc khắc phục sau cơn bão số 3.

CEO Nguyễn Phương Hằng cùng ông Huỳnh Uy Dũng xuất hiện lúc trên khán đài trường đua Đại Nam (trong Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương). Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được anh Dũng (ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà) hồi phục tất cả các chức vụ. Hôm nay, tôi xin ủng hộ 10 tỷ đồng để giúp đỡ những đồng bào miền Bắc khắc phục sau cơn bão số 3".

Bà Nguyễn Phương Hằng ủng hộ 10 tỷ đồng để giúp đỡ những đồng bào miền Bắc khắc phục sau cơn bão số 3. Ảnh: Chinh Hoàng

Tiếp lời bà Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng nói: "Tôi ủng hộ vợ tôi cả hai tay vì tất cả cho người nghèo, những người đang khó khăn sau cơn bão lũ ở miền Bắc vừa qua…".

Được biết, trước khi CEO Nguyễn Phương Hằng ủng hộ 10 tỷ đồng, ông Dũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Rất đông du khách tập trung về Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương trong ngày 29/9. Ảnh: Chinh Hoàng

Hàng ngàn du khách tập trung ở nhiều khán đài theo dõi vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chinh Hoàng

Hôm 19/9, CEO Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm. Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, dự kiến, bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự.

Vào tiệm vàng, người phụ nữ giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng tẩu thoát

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/9, thông tin từ Công an huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang truy tìm 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật vàng tại một tiệm vàng ở thị trấn Ea Đrăng (Ea H'Leo).

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp 5 chỉ vàng... Nguồn: NLĐO

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 28/9, một cặp nam nữ chạy xe máy tới tiệm vàng Thanh Đức (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng). Lúc này, người đàn ông đứng ngoài, người phụ nữ vào giả vờ hỏi mua 5 chỉ vàng 9999.



Sau khi chủ tiệm vàng đưa 5 chỉ vàng cho người phụ nữ, đối tượng này đã cầm số vàng chạy ra ngoài, lên xe máy cùng người đàn ông tẩu thoát.

...sau đó chạy ra xe máy của đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Nguồn: NLĐO

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ea H'Leo, đối tượng nữ có dáng người to mập, đội mũ bảo hiểm màu đen, khẩu trang màu xám, áo khoác thun màu tím, quần dù màu đen, đi dép tổ ong màu vàng.

Đối tượng nam đội mũ bảo hiểm màu trắng, khẩu trang màu xám, quần dài và áo dài tay màu đen chạy xe máy Ware Blade, không gắn biển kiểm soát.

Công an huyện Ea H'Leo đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện các đối tượng như trên thì bắt giữ hoặc thông báo ngay cho Công an huyện Ea H'Leo theo số điện thoại 0262.3777.120; hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.

CLIP: Người phụ nữ giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp 5 chỉ vàng, chạy ra xe máy của đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Nguồn: NLĐO

Truy nã nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi các quyết định truy nã đối với một số đối tượng, trong đó có nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An và nguyên Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương.

Theo đó, Nguyễn Văn Thiên Đăng (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, từ năm 2014 đến năm 2017, ông Đăng đã cho phép nhiều trường hợp phân lô bán nền trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Sau khi nghỉ việc vào năm 2017, ông Đăng đã bỏ trốn để tránh truy tố.

Nguyễn Văn Thiên Đăng bị truy nã (ảnh: CA). Nguồn: VOV

Cùng bị truy nã, Đào Thanh Trường (SN 1959, nguyên Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương), bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trường đã lợi dụng chức vụ để đứng ra mượn tiền của nhiều khách hàng để đầu tư bất động sản. Do tin tưởng Trường là giám đốc ngân hàng nên nhiều người đã cho vay.

Khi thị trường bất động sản "đóng băng", ông Trường không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn từ tháng 4/2012. Sau đó, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi công an.

Đối tượng Đào Thanh Trường (ảnh: CA). Nguồn: VOV

Danh sách những đối tượng bị truy nã còn có: Nguyễn Bảo Quân (tội "Buôn lậu"), Vương Hoàng Huynh bị cáo buộc tội "Làm giả tài liệu"; Ngụy Khắc Vinh, Lê Quốc Việt (cùng là nhân viên bất động sản) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Âu Phước Hậu và Hen Chien Chen tội "Tham ô"; Tsai Cheng-Liang tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Ngụy Khắc Vinh, nhân viên bất động sản bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguồn: VOV

Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin để bắt giữ các đối tượng trên. Bất kỳ ai phát hiện hoặc biết thông tin về nơi ẩn náu của các đối tượng này đều có thể báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Bé trai 3 tháng tuổi từng ở Mái ấm Hoa Hồng qua đời

Chiều 29/9, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM xác nhận, bé trai từng ở Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM) đã tử vong sau khoảng hai tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP.HCM).

Theo đó, bé bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan... không đáp ứng điều trị. Bé qua đời ngày 26/9 (thứ 5), đã được Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp phối hợp với bệnh viện lo xong hậu sự.

Thời điểm vào thăm bé khi đang điều trị, các bác sĩ rất tích cực cứu chữa. Tuy nhiên, do bé còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu; bác sĩ cũng xác định bé có bệnh khi còn trong bụng mẹ.

Các bé tại Mái ấm Hoa Hồng được đưa về nơi ở mới. Ảnh: D.B

Trước đó, hai bé từng sống tại Mái ấm Hoa Hồng được Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vì viêm hô hấp. Một trong hai bé đã xuất viện về lại trung tâm.

Liên quan đến vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội hành hạ người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Đồng thời, UBND quận 12 cũng đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo trình tự vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng.