TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thông tin mới vụ tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam; nổ súng bắn chết người trong đêm

Vụ tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam: Đại tá và thượng tá công an bị cách chức vụ Đảng

Như Dân Việt đã thông tin: Căn cứ vào yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xét báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng các hình thức cụ thể như sau:

Kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Đào Văn Lý, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (từ tháng 7/2019 đến nay), đại tá Đào Văn Lý chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) và 2020-2025.

Vụ Phan Sào Nam được tha tù trước thời hạn, Tỉnh ủy Phú Thọ đã kỷ luật cách tất cả chức vụ Đảng với đại tá và thượng tá công an. Ảnh CTV

Đại tá Lý chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm, khuyết điểm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 về những điều đảng viên không được làm.

Trực tiếp chỉ đạo ông Hoàng Phương Nam, Phó Trưởng phòng tiến hành xác minh, soạn thảo 02 Giấy xác nhận lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật; trực tiếp ký 02 Giấy xác nhận (số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 và số 725/GXN-ANĐT, ngày 18/9/2020) để xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; trực tiếp giao Giấy xác nhận số 725/GXN-ANDT, ngày 18/9/2020 cho bị cáo Phan Anh Tuấn vi phạm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra.

Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2021, nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh).

Thượng tá Hoàng Phương Nam trong thời gian giữ cương vị Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá Nam chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm, khuyết điểm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, nhận sự chỉ đạo của đại tá Đào Văn Lý, Trưởng phòng trực tiếp tiến hành xác minh việc lập công của phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật;

Thượng tá Nam trực tiếp soạn thảo 02 Giấy xác nhận (số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 và số 725/GXN-ANĐT, ngày 18/9/2020) trình ông Đào Văn Lý, Trưởng phòng ký xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; trực tiếp giao Giấy xác nhận số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 cho bị cáo Lê Văn Kiên vi phạm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Với cương vị nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Trường chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trại tạm giam Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm:

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế của Đảng ủy; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Trực tiếp ký quyết định cho 2 bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ ký, ghi nhận xét, xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn phạm nhân Phan Sào Nam viết Đơn trình bày có nội dung không đúng thực tế, vi phạm Điểm đ, Khoản 4, Điều 22, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 9, Thông tư 06/2018/TT-BCA, ngày 12/02/2018.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Thắng với cương vị nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trại tạm giam Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm: Trực tiếp ký nhận xét đối với phạm nhân Phan Sào Nam không đúng thực tế, sai sự thật, vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TWvề những điều đảng viên không được làm.

Tạm giữ nghi phạm nổ súng bắn chết người trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi giết người xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Tô. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Thiện (22 tuổi, trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đắk Tô).

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 4/12, A Bông chở A.K (đều 27 tuổi, trú tại thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) đi mua bánh mì tại khối 10, thị trấn Đăk Tô.

Đối tượng Thiện đã bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Trên đường quay về, A Bông và A.K bị một nhóm gồm 4 thanh niên chặn đường gây sự. Ngay lúc đó, một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp 2 phát vào vùng lưng của A.K. Hậu quả, A.K tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, A Bông đã đến trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h sáng 5/12, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Thiện và thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thiện bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phiên tòa vụ SAGRI liên quan nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến: Tạm hoãn vì lý do bất ngờ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/12, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, thư ký phiên tòa báo cáo bị cáo Hồ Văn Ngon có đơn xin hoãn phiên tòa do bị bệnh, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do chồng bị cáo là F0, bị cáo là F1 và đang trong thời gian cách ly.

Phiên tòa dự kiến xét xử các bị cáo trong vụ án này vào ngày 8/12. Ảnh ghi lại sáng 6/12 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước tình hình trên, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa nêu ý kiến: Đối với đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Mai, HĐXX có thể chấp nhận. Đối với bị cáo Hồ Văn Ngon xin hoãn phiên tòa vì đang bị bệnh, Viện KSND rất chia sẻ nhưng đề nghị HĐXX xem xét kỹ lưỡng quyền lợi, trách nhiệm của bị cáo Ngon.

Việc tiến hành tố tụng cần thực hiện với 18 bị cáo trong vụ án và sẽ bổ sung phần của bị cáo Ngon khi cơ quan tố tụng tiến hành xác minh. HĐXX có thể tạm ngừng phiên tòa để xác minh tình trạng bệnh của bị cáo Ngon. Sau khi tiến hành thảo luận, HĐXX đã đưa ra quyết định tạm ngừng phiên tòa vào sáng nay và tiếp tục xét xử vào ngày 8/12.

Được biết, trong vụ án này, Viện KSND Tối cao đã truy tố ra trước tòa 19 bị cáo. Bị cáo Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Các đồng phạm về tội tham ô gồm: Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí là Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương, Hồ Văn Ngon (cựu Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên SAGRI) tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (kiểm soát viên SAGRI), Dư Quang Huy (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm theo khoản 3, Điều 360, BLHS. Bị can Lê Thị Diệp Cẩm (cựu Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI) bị truy tố về tội che giấu tội phạm theo khoản 2, Điều 389, BLHS.

Bỏ ma túy vào xe người khác vì... nghi có tình cảm với vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/12, Đồn biên phòng Thông Thụ, huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lương Văn Bình (50 tuổi, trú bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT cùng cấp tiếp tục điều tra.

Lương Văn Bình bị bắt giữ. Ảnh: PLO

Trước đó, ngày 24/11, quan kiểm tra hành chính, bộ đội biên phòng Đồn Thông Thụ phát hiện ở biển kiểm soát xe máy của ông V.V.T (51 tuổi, trú xã Thông Thụ) gói 72 viên nghi là ma túy. Kết quả giám định cho thấy là ma túy tổng hợp Methamphetamin.



Suốt quá trình điều tra, ông T kêu oan.

Lần theo các chứng cứ ngoại phạm của ông T, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thấy ông Bình có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình đấu tranh sau đó, Bình khai nhận đang nghi ngờ ông T có tình cảm với vợ, nên nghĩ cách… trả thù.

Theo lời khai của Bình, tháng 10/2021, Bình mua máy cưa của một người dân trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Quá trình mở máy cưa ra để vận chuyển về nhà, Bình phát hiện thấy trong ống sắt chân đế máy cưa có 1 gói ma túy gồm 72 viên hồng phiến.



Bình biết đó là ma túy nhưng không báo với lực lượng chức năng mà giấu kín, đưa về nhà cất giữ để thực hiện ý định trả thù. Đến khoảng 6h ngày 24/11, trong lúc ông T đang đi đánh cá để xe bên đường nhỏ tại bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, Bình đã giấu số ma túy trên vào sau biển số xe của ông T rồi điện thoại báo tin cho Đồn biên phòng để bắt.

Từ kết quả xác minh, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho Công an huyện Quế Phong theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 2 cựu lãnh đạo VEC lĩnh tổng 13 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Sau nhiều ngày xét xử, chiều 6/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án 2 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và 34 bị cáo ở vụ "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo bị truy tố, xét xử trong vụ án liên quan đến các sai phạm ở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

2 cựu lãnh đạo VEC bị xét xử trong vụ án là Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc VEC; Lê Quang Hào, cựu Phó Tổng giám đốc VEC.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị từ 7 đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cũng với tội danh bị truy tố như bị cáo Hùng, bị cáo Lê Quang Hào bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PH

Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên 36 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt như sau:

Nguyễn Mạnh Hùng: 7 năm tù; Lê Quang Hào: 6 năm tù; Hoàng Việt Hưng: 8 năm 6 tháng; Nguyễn Tiến Thành: 4 năm 6 tháng tù ; Đỗ Ngọc Ân: 4 năm tù; Lê Nhiều: 4 năm 6 tháng tù; Hà Văn Bình: 5 năm tù;

Vũ Như Khuê: 5 năm tù; Cao Hừng Đông: 4 năm tù; Nguyễn Mạnh Cường: 4 năm tù; Quản Trọng Tuấn: 30 tháng tù; Võ Quốc Thiều: 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Phan Ngọc Thơm: 22 tháng tù;

Phan Khánh Toàn: 5 năm 6 tháng tù; Đỗ Tấn Nam: 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Cảnh: 3 năm tù; Vũ Dũng: 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Đào Văn Hoành: 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Phạm Đình Phú: 5 năm 6 tháng tù; Lương Chung Dũng: 30 tháng tù; Nguyễn Thành An: 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Phước: 3 năm tù.

Bị cáo Takao Inami: Miễn trách nhiệm hình sự, đề nghị cơ quan chức năng trục xuất bị cáo theo thủ tục ngoại giao.

Bị cáo Hoàng Trung Hậu: 3 năm tù; Nguyễn Tấn Chánh: 24 tháng tù; Lê Công Bằng: 5 năm tù; Quách Văn Phúc: 3 năm tù; Phan Doãn Giang: 3 năm 6 tháng tù; Đào Trọng Hiếu: 3 năm tù; Nguyễn Đức Dũng: 24 tháng tù, cho hưởng án treo;

Nguyễn Bá Giang: 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Lã Văn Hải: 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Kiều Đức Công: 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Trung Thu: 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Phạm Lê Bắc: 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Phạm Văn Bảo: 30 tháng tù.

Về dân sự, buộc các nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng buộc phải bồi thường cho chủ đầu tư VEC.