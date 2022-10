TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh ghen, cắn đứt tai 1 cô gái; thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong trên đường

Người phụ nữ đánh ghen, đạp vỡ kính xe, cắn đứt tai 1 cô gái

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, một lãnh đạo thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá xác nhận, sự việc trên xảy ra vào chiều 22/10 tại khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, khi chiếc ô tô lưu thông đến địa bàn thị trấn.

Cảnh người phụ nữ trèo lên nắp capô rồi dùng chân giẫm liên tiếp làm vỡ kính xe gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Cũng theo vị lãnh đạo thị trấn Nông Cống, người phụ nữ đạp vỡ kính xe và người đàn ông điều khiển xe là vợ chồng. Hai người này quê ở huyện Như Thành, giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ ly hôn.



"Chiếc xe người đàn ông điều khiển là xe anh ta mượn và cô gái ngồi trong xe từ miền Nam ra thì người vợ biết được và tìm đến ghen tuông, rồi xảy ra vụ việc. Trong lúc xảy ra xô xát, có thể người vợ không kiềm chế được đã cắn vào tai cô gái trên, khiến một phần tai bị đứt" - vị lãnh đạo thị trấn Nông Cống nói.

Hiện Công an thị trấn Nông Cống đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Nông Cống để tiếp xác minh, làm rõ.

Thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Trảng Dài tiến hành xác minh, điều tra vụ án mạng khiến một thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong.

Án mạng 1 người chết trên đường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nạn nhân được xác định là em C.V.T, SN 2009, ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn qua mạng xã hội, nhóm 6 đối tượng SN 2005 đến 2007 hẹn em C.V.T ra khu vực chợ Thanh Hóa thuộc phường Trảng Dài để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, khi em T vừa ra tới điểm hẹn thì nhóm đối tượng trên cùng nhau lao vào đánh T. Bất ngờ trong lúc ẩu đả, một đối tượng trong nhóm đã dùng dao nhọn đâm T khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Phát hiện T nằm gục trên đường, người dân đã nhanh chóng đưa T đến bệnh viện.

Do vết thương quá nặng T đã tử vong. Riêng nhóm đối tượng sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt thu thập thông tin điều tra vụ việc.

Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera khu vực để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bắt kẻ đột nhập khách sạn trộm iPhone, đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương của cầu thủ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lưu Đức Anh (SN 2000, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo đó, ngày 19/10, hai cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân cùng CLB bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh thuê khách sạn tại phường Phú Cường để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị thi đấu tại Bình Dương.

Lưu Đức Anh lúc bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh.

Ngày 20/10, sau khi tập luyện thì 2 cầu thủ trở về phòng 319 của khách sạn để ngủ.

Đến sáng 21/10 khi thức dậy, cả hai phát hiện tài sản của mình gồm: iPhone 12 Promax, 1 đồng hồ Rolex, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay có đính kim cương, 1 nhẫn vàng có đính kim cương, 1 bông tai bằng kim cương bị kẻ gian lấy mất.

Tổng tài sản mà 2 cầu thủ trình báo bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng.

Đến ngày 22/10, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lưu Đức Anh khi đang lẩn trốn tại khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM.

Qua làm việc đối tượng Lưu Đức Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của 2 cầu thủ.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

Sáng 23/10, liên quan đến vụ một học sinh nữ của trường THCS Bình Chánh, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng, gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, PV Dân Việt đã nhận được văn bản báo cáo kết quả điều tra, xác minh ban đầu của UBND xã Bình Chánh, gửi cho chính quyền huyện Bình Sơn.

Một hình ảnh về vụ việc đánh nhau của học sinh trường THCS Bình Chánh. Ảnh cắt từ Clip.

Văn bản này nêu rõ, vào ngày 21/10, sau khi nhận được đơn của bà Võ Thị Ben (sinh 1982), ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, trình báo về việc con gái ruột là B.N.Q (học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Chánh) bị nhóm học sinh cùng trường đánh gây thương tích, công an xã Bình Chánh đã xác minh sự việc.

Qua kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 7/10, em K.D.P (học lớp 8) đang ở nhà thì nhận được đơn hàng do shipper giao. Tuy nhiên do trước đó không đặt hàng, nên em K.D.P không nhận, vì vậy bị shipper la mắng nên rất tức giận.

Đến khoảng 8 giờ 35 ngày 18/10, khi nghe được tin từ một học sinh (lớp 7) ở cùng trường cho biết, người dùng số điện thoại của mình để đặt hàng là em B.N.Q (học lớp 7, người bị đánh), nên em K.D.P đã tìm gặp (em B.N.Q) tại căng tin của nhà trường để hỏi rõ sự việc (trước đó trên Messenger, nhóm bạn của B.N.Q và nhóm bạn K.D.P đã có mâu thuẫn với nhau).

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 18/10, K.D.P và 7 học sinh trong nhóm (1 học lớp 8 và 6 học lớp 7, cùng trường THCS Bình Chánh) đã gặp B.N.Q cùng 1 học sinh khác (bạn của B.N.Q) trước cổng trường để hẹn đánh nhau.

Đến khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, 2 nhóm dẫn nhau đến khu vực bờ đê ngăn mặn, thôn Bình An Nội, Bình Chánh để đánh. Khi đến vị trí trên, em M.B.Q (học sinh lớp 7), đi cùng nhóm của em K.D.P, có tát vào mặt em B.N.Q 2 cái, sau đó cả nhóm bỏ về.

Công an xã BÌnh Chánh, huyện Bình Sơn xác định, có 4 học sinh cùng tham gia đánh em B.N.Q. Ảnh cắt từ Clip.

Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày (18/10), em K.D.P cùng 5 bạn khác trong nhóm rủ nhau đến trường chơi, trên đường đến khu vực thôn Quang Trung, xã Bình Chánh thì gặp em B.N.Q và 1 người bạn (T.T.T.L, học lớp 7), nên hẹn ra khu vực bờ đê tiếp tục đánh nhau.

Qua xác minh công an xã Bình Chánh cho biết, cùng tham gia đánh em B.N.Q, ngoài em K.D.P còn có 3 bạn đi cùng nhóm là H.T.K.H (học lớp 8); Đ.N.T.D và C.T.A.T (học lớp 7).

Đột kích 2 căn hộ chung cư, phát hiện 2 nhóm nam nữ phê ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 21/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp Công an phường Phú Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số 3A.10 chung cư Happy One.

Chỉ trong 1 ngày, công an đã bắt 2 nhóm nam nữ phê ma túy ở chung cư Happy One (Bình Dương).

Tại đây, cảnh sát phát hiện Hồ Thị Hoàng Nhi (SN 2004, ngụ phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tạm trú căn hộ 3A.10 chung cư Happy One, khu phố 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng 5 thanh niên đang sử dụng ma túy. Tang vật tại thời điểm công an bắt quả tang là 4,14gram ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đối tượng cùng tang vật để tiếp tục xử lý.



Tang vật công an thu giữ.

Trước đó, lúc 6 giờ 30, tại căn hộ số 19-27 chung cư Happy One cảnh sát cũng phát hiện có 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang sử dụng ma túy. Tang vật ghi nhận thời điểm trên 0,6gram ma túy.Công an đã bàn giao 4 đối tượng cho Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để tiếp tục xử lý.