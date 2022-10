Đoạn đường hai thanh niên đánh nhau khiến Lê Quang Đồng tử vong . Ảnh: Thiên Long

Chiều 24/10, thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Phùng Ngọc Vạn (37 tuổi), ngụ ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/10, Vạn chạy xe máy chở một phụ nữ ngồi phía sau từ khu công nghiệp Hòa Bình xã Nhị Thành trên đường tỉnh 818 về hướng Quốc lộ N2. Khi qua cầu Bo Bo đến giao lộ ngã ba thuộc ấp 3, xã Tân Thành cách gần trạm y tế xã 50m thì Vạn gặp Lê Quang Đồng (37 tuổi), ngụ ấp 4 xã Bình Đức, huyện Bến Lức. Lúc này, Vạn chặn Đồng lại để nói chuyện. Hai bên cự cãi lớn tiếng, sau đó lao vào đánh nhau. Vạn rút con dao giấu trong người đâm trúng ngực Đồng khiến Đồng gục tại chỗ và tử vong.

Một phụ nữ tiệm tạp hóa ở đây cho biết, có thể là do mâu thuẫn tình cảm liên quan đến người phụ nữ đi chung xe máy với Vạn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.