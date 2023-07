Tên trộm bị treo lơ lửng trên trụ điện

Như Dân Việt đã đưa tin: Dù ban ngày nhưng một đối tượng liều lĩnh trèo lên trạm biến áp để cắt dây điện lấy trộm lõi đồng. Tuy nhiên không may cho tên trộm, khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp thì bị điện giật treo lơ lửng tại hiện trường.

Trước đó khoảng 10 giờ 30 ngày 20/7, Điện lực Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) nhận được tin báo của nhân dân về vụ tai nạn điện xảy ra tại trạm biến áp 50kVA - 22/0,4kV (khu vực thôn An Lâm, xã Thăng Phước). Điện lực Hiệp Đức đã lập tức thông tin nhanh đến chính quyền và Công an xã Thăng Phước, đồng thời cử người đến hiện trường.



Tên trộm bị điện giật treo lơ lửng và lúc được đưa đến bệnh viện. Nguồn: cadn.com.vn

Tại hiện trường, mọi người phát hiện một thanh niên bị bỏng rất nặng đang nằm tại khu vực trạm biến áp và đang được người dân chăm sóc. Qua xác minh, người bị nạn là Đỗ Hồng Đ. (34 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Ngoài nạn nhân bị điện giật thì tại hiện trường còn có 1 kìm cộng lực, 1 bao tải đựng các sợi cáp đồng nối đất chống sét van 24kV đã bị cắt rời và một xe máy.

Qua xác minh nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do Đỗ Hồng Đ. trong khi cắt trộm dây cáp điện đã vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện và bị điện 22kV phóng ngã dẫn đến kẹt lại trên mặt máy biến áp. Người này may mắn được người dân phát hiện và kịp thời đưa xuống đất để chăm sóc.

Phương tiện và tang vật của vụ trộm. Nguồn: cadn.com.vn

Sau đó, Công an xã Thăng Phước và chính quyền địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Điện lực Hiệp Đức cũng đã phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời khôi phục lưới, cấp điện lại cho khách hàng trong khu vực sau sự cố trên.

Thông tin mới vụ "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án "siêu đại gia" Phan Công Khanh, đơn vị này nhận thêm 3 đơn tố cáo Khanh và đồng bọn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

"Siêu đại gia" Phan Công Khanh iếp tục bị nhiều nạn nhân tố cáo lừa đảo. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 8 siêu xe của Phan Công Khanh.



Hình ảnh những chiếc xe cuối cùng của Phan Công Khanh được di dời khỏi cửa hàng tại quận 1 - TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận đơn của anh L.T.S. (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang), tố cáo Mohamach Da Pha (sinh năm 1996; nơi thường trú: ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng đồng bọn có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S. mua 1 ô tô BMW, biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S. cho anh T. đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Đến tháng 4/2023, Da Pha liên hệ với anh S. mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S. đồng ý và nói với Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh S. biết, để chốt giá bán, Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên.

Sau đó, anh S. gọi điện thoại cho Pha nói tình trạng xe có bán được hay không, Pha nói dối với anh S. là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hằng ngày.

Tuy nhiên, thực tế Pha đã mang chiếc BMW đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặc, không trả tiền cho anh H. để chuộc xe về.

Thông qua báo chí, anh S. biết Khanh, Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi ngờ Pha đã đem xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác, anh S. tìm hiểu mới phát hiện Pha đem xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng. Do vậy, anh S. làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.



Mohamach Da Pha cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với công an.

Quá trình điều tra xác minh, công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW, biển số 72A-606.02 và giấy đăng ký xe.

Vẫn theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị cũng tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800; BS 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P. để trưng bày tại Showrrom của Khanh trong ngày khai trương (8/6/2023). Tuy nhiên sau đó, đến ngày 13/6/2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM), đề chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Công an cũng tiếp nhận trình báo của anh K. (ngụ TP.HCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Một người khác là chị B (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng, nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng Showroom để khai trương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Bắt giữ nam thanh niên vận chuyển số lượng lớn ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Vào hồi 0h30 ngày 22/7, tại địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Quàng Văn Quyết (SN 1999, trú tại bản Huổi Nhương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Quàng Văn Quyết, mua bán số lượng lớn ma túy, tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Phượng

Tang vật thu giữ gồm 150 túi bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp (2.880,55 gram); 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La), định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 150 túi bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Minh Phượng

Tuyến Quốc lộ 6 là cung đường mà các đối tượng ma túy thường xuyên hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy về xuôi tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Quyết sẽ đi qua địa bàn huyện Vân Hồ vào rạng sáng 22/7 nên đã bố trí nhiều mũi chốt chặn trên các cung đường, quyết tâm không để lọt tội phạm. Khi thấy xe taxi chở Quàng Văn Quyết xuất hiện, tổ công tác ập tới từ các hướng, nhanh chóng khống chế thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chồng dùng dao nhọn dài 50cm phóng xuyên lưng vợ

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 23/7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vụ việc xảy ra tại địa phương này.

Người vợ được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dao vẫn còn găm trên cơ thể. Nguồn: Dân Trí

Theo ông Hùng, chiều 22/7, ông Nguyễn Quang H. (47 tuổi, trú thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và vợ Nguyễn Thị L. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Ông H. dùng dao nhọn dài khoảng 50cm phóng trúng người vợ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng con dao vẫn còn găm ở phần lưng.

"Người vợ bị thương nặng, may mắn thoát chết nhờ dao đâm ở phần hông, không trúng ruột", ông Hùng thông tin.

Cũng theo vị Chủ tịch xã, ông H. làm nghề thợ xây, thường hay uống rượu. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con.

Nghi phạm đang chăm sóc vợ tại bệnh viện trong sự giám sát của cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Bắt "nữ quái" nhận cọc 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Lê Na (55 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, năm 2014, thông qua một người bạn, ông H.Đ.H (trú Đà Nẵng) quen biết với Nguyễn Thị Lê Na. Đến tháng 3/2022, Na gặp ông H và trao đổi có dự án tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá, Na đề nghị ông H tham gia đấu giá 2 lô đất và cam kết sẽ giúp ông H nộp được hồ sơ đấu giá nói trên.



Ông H đồng ý tham gia và nộp 1 tỷ đồng tiền cọc theo đề nghị của Na để nộp cho Trung tâm đấu giá đất TP. Tháng 5/2022, Na tiếp tục gặp ông H và cung cấp thông tin có dự án tái định cư Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu và đề nghị ông H đặt cọc 1 tỷ đồng để tham gia đấu giá. Do không có tiền nên ông H đã rủ bạn là H.Q.T (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng tham gia. Ông T chuyển 1 tỷ đồng qua tài khoản của ông H để nhờ ông này chuyển cho Na.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thị Lê Na. Ảnh: CACC

Sau khi nhận được 2 tỷ đồng của ông H và ông T, Na thông báo 2 tháng sau sẽ có sổ đất. Chờ mãi không có, ông H đã đến Trung tâm đấu giá đất TP.Đà Nẵng tìm hiểu thì được biết, từ tháng 1/2022 cho đến nay, không có bất kỳ phiên đấu giá đất nào liên quan đến 2 dự án Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp. Lúc này, ông H mới biết đã bị Na lừa đảo nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Ngày 17/7/2023, Nguyễn Thị Lê Na bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra Quyết định truy nã, đến ngày 22/7, Na bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Thị Lê Na đề nghị liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng để trình báo.