Ham lãi suất cao, nhiều người sập bẫy lừa đảo

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bảo Cương (trú ở TP Huế) khi Cương lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người. Theo cơ quan Công an, do có mối quan hệ quen biết nên Cương nói dối đang cần tiền mua đất, đầu tư trang trại, buôn bán trái cây để vay tiền của anh L và chị M (ở TP Huế).

Nhằm tạo lòng tin, sau khi vay tiền, Cương đều đặn trả lãi suất 8% mỗi tháng cho anh L, chị M. Vì tin tưởng và một phần hám lợi lãi suất cao khi cho vay nên từ tháng 4/2022 đến giữa tháng 1/2023, anh L và chị M đã cho Cương vay với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền này, Cương dùng để trả nợ, tiêu xài nhưng sau đó không có khả năng chi trả cho chủ nợ nên anh L và chị M làm đơn gửi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng Cương.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố đối với Trần Đức Biểu.

Cũng vì tin tưởng, hám lợi lãi suất cao khi cho vay tiền nên chị N.T.H (trú ở đường Điện Biên Phủ, TP Huế) đã sập bẫy lừa của đối tượng Trần Đức Biểu (trú tại phường Trường An, TP Huế) là nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng đóng ở TP Huế. Chị H cho biết, do thường xuyên đến ngân hàng giao dịch nên chị H quen biết với Biểu.

Sau nhiều lần trò chuyện, tạo lòng tin, Biểu ngỏ lời vay tiền của chị H với mục đích đáo hạn ngân hàng và cam kết trả tiền lãi hàng tháng đầy đủ cho chị H. Những lần vay đầu, Biểu đều trả lãi đúng hạn cho chị H. Do tin tưởng vào Biểu là nhân viên ngân hàng, có mức lương cao, công việc ổn định nên sau đó chị H nhiều lần cho Biểu vay với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng.

Có số tiền này, Biểu dùng vào việc trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ cho chị H. Qua điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ đối tượng Biểu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị M.N (SN 1986, trú ở phường Phú Thượng, TP Huế). Chị N là nhân viên của một ngân hàng có trụ sở đóng tại TP Huế. Sau nhiều lần hướng dẫn làm thủ tục vay tiền cho Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Khuyến, TP Huế), là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HNA nên chị N quen biết với Hoàn.

Qua nhiều lần trò chuyện, làm việc, Hoàn đặt vấn đề với chị N vay tiền để làm ăn, giúp cho người thân trong gia đình, đồng thời trả tiền mua mảnh đất ở phường Hương An (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và cam kết sẽ trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ cho chị N. Bị Hoàn thuyết phục, chị N 4 lần cho đối tượng Hoàn vay với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Những lần vay tiền, Hoàn đều viết giấy vay nợ nhưng sau đó quá hẹn và không trả tiền. Biết bị lừa mất số tiền lớn nên chị N làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an.

Tiếp nhận đơn tố cáo của chị N, Công an TP Huế đã vào cuộc điều tra, sau đó hồ sơ được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để tiếp tục làm rõ vụ án. Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngoài các vụ án kể trên được cơ quan công an điều tra làm rõ, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng đơn vị còn tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo của người dân và đang tích cực xác minh, điều tra thêm 3 vụ án khác liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó có vụ án, bị hại bị lừa đảo với số tiền lên đến 15 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh.

Theo đại tá Phạm Văn Toàn, thực tế thời gian qua cho thấy, có rất nhiều kiểu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng mà người dân phải hết sức cảnh giác. Trong đó các đối tượng thường dùng chiêu bài vay tiền đáo hạn ngân hàng hoặc vay tiền làm ăn trả lãi suất cao; góp vốn kinh doanh đầu tư để giăng bẫy lừa đảo. Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng sử dụng công nghệ cao gửi thông báo nhận quà hoặc giả danh nhân viên sân bay, cơ quan hải quan, thuế để yêu cầu người dân nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Dù đây là những thủ đoạn cũ, đã được cơ quan công an cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ sập bẫy lừa.

Trước những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin tưởng, không nghe theo lời dụ dỗ và không hám lợi trả lãi suất cao của các đối tượng vay mượn tiền; không truy cập các đường link lạ được chia sẻ trên mạng internet. Khi nhận được yêu cầu mượn tiền của người thân qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Messenger, cần phải gọi điện thoại để xác nhận. Khi nhận cuộc gọi có mã vùng quốc tế cần rà soát, kiểm chứng.

"Người dân tuyệt đối không tin tưởng, không nghe theo lời yêu cầu của các đối tượng để tránh sập bẫy lừa đảo. Trong trường hợp bị lừa hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo đến cơ quan Công an để kịp thời được giải quyết, xử lý đúng theo quy định pháp luật", Đại tá Phạm Văn Toàn khuyến cáo.

Mất hơn 2 tỷ đồng vì đăng ký "nhận quà" trên mạng Ngày 22/7, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin trình báo của bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1964, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đa Huoai) về việc bà bị lừa đảo mất hơn 2 tỷ đồng thông qua hình thức đăng ký nhận quà trên mạng xã hội. Theo trình bày của bị hại, ngày 8/7 vừa qua, bà đăng ký tham gia chương trình nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang "Quà Tặng Yody" yêu cầu bà Nhi cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà, đồng thời hướng dẫn bà tạo tài khoản trên Telegram để cấp "phiếu xác nhận quà tặng". Sau khi được hướng dẫn tạo tài khoản Telegram, bà Nhi nhận được "mã nhận quà" và "phiếu xác nhận quà". Tiếp đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu bà Nhi gửi "mã nhận quà" tới người có tên là Ngọc Anh qua tài khoản Telegram. Bà Nhi được người xưng là giám đốc kinh doanh chào hỏi, hướng dẫn bà giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yody tăng doanh số bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Để nhận được tiền và quà tặng hấp dẫn, người này đề nghị bà Nhi thanh toán trước 300.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á bank có tên DOAN VAN CHI LINH kèm theo lời hứa sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà Nhi sẽ nhận được 360.000 đồng cùng phần quà trị giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng. Tin là thật và số tiền trên không lớn, khoảng 19h ngày 17/7, bà Nhi đã chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo 300.000 đồng. Một tiếng sau, bà Nhi nhận được hình chụp chuyển khoản thành công cho bà 360.000 đồng của kẻ lừa đảo. Cũng từ đây, nạn nhân bắt đầu bị cuốn vào "mê trận" do bọn lừa đảo giăng ra. Người xưng là "Giám đốc kinh doanh" mời bà Nhi tham gia sự kiện số 2. Để nhận được 30% hoa hồng từ sự kiện này, bà Nhi phải đóng 2,6 triệu đồng. Từ thời điểm này, nạn nhân liên tục bị cuốn vào các chiêu trò do nhóm đối tượng đưa ra. Số tiền bà Nhi chuyển khoản cho chúng tăng mạnh, từ vài triệu tới hàng trăm triệu đồng theo giá trị "hoa hồng" sẽ được nhận theo lời hứa hẹn của kẻ lừa đảo. Đặc biệt, để đánh vào lòng tham của nạn nhân, kẻ lừa đảo đã tạo ra số tiền ảo rất lớn trong tài khoản của bà Nhi. Tuy nhiên, muốn rút được số tiền này, kẻ lừa đảo đưa ra điều kiện, nạn nhân phải thanh toán 10% tổng số tiền có trong tài khoản. Cụ thể, sáng 18/7, các đối tượng lừa đảo thông báo số tiền bà Nhi được rút đã lên tới hơn 1,51 tỷ đồng. Các đối tượng đề nghị bà Nhi đóng 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân, tương đương 151 triệu đồng. Tưởng thật, bà Nhi lại chuyển vào tài khoản do nhóm lừa đảo đưa ra 151 triệu đồng. Trưa 19/7, người xưng là kế toán trưởng gửi cho bà Nhi hình với nội dung "Hệ thống nhắc nhở! Hoàn trả thất bại". Người này thông báo việc chuyển tiền cho bà Nhi chưa thực hiện được do hệ thống đang đồng bộ dữ liệu. Thời gian này, số tiền trong tài khoản mà những kẻ lừa đảo hứa hẹn bà Nhi sẽ được hưởng vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân vì bà Nhi đã đạt được danh hiệu VIP. Với hàng loạt lý do được nhóm lừa đảo đưa ra trong khi số tiền mà bà Nhi hứa hẹn được hưởng vẫn nhảy lên theo hàng giờ, nạn nhân đã nhiều lần vay mượn tiền của người thân, chuyển vào tài khoản cho bọn lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Khuya 19/7, bà Nhi không còn liên lạc được với những người trong nhóm lừa đảo trên, lúc này bà mới tá hỏa, thoát khỏi cảnh u mê, nhận ra mình đã bị lừa đảo. Khắc Lịch