TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trộm tử vong khi xô xát với chủ nhà; bắt 1 Giám đốc công ty đăng kiểm

Tên trộm tử vong khi xô xát với chủ nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP.Kon Tum

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h20 ngày 9/1, một người dân phát hiện có 2 người lạ mặt đang dùng công cụ phá khóa nhà ông H.Đ.P. (46 tuổi, đường Lê Thanh Nghị, tổ dân phố 10, phường Duy Tân, TP.Kon Tum) để trộm cắp tài sản nên đã gọi điện thoại báo cho ông P.

Một lúc sau, ông P. có mặt bắt quả tang 2 người lạ đang trộm cắp tài sản của gia đình mình.

Bị phát hiện, 2 người này đã lên xe hòng tẩu thoát thì bị ông P. ngăn chặn. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, một trong hai người đột nhập nhà ông P. bị thương và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kẻ lạ mặt còn lại đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bắt 1 Giám đốc công ty đăng kiểm xe cơ giới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại thị trấn Vôi (Lạng Giang), về tội "Nhận hối lộ".



Nguyễn Mạnh Tuân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: CACC

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1970, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam) về tội "Nhận hối lộ".



Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với các lệnh và quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thi hành các lệnh và quyết định nêu trên.

Trước đó, qua quá trình nắm thông tin, điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng gồm: Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D (là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam) và Trương Ngọc Tân là nhân viên đăng kiểm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ nghi "bắt cóc" bé gái lớp 1 trước cổng trường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/1, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, liên quan đến vụ việc "bắt cóc" trẻ em tại cổng Trường Tiểu học Hàm Mỹ 1, Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ được nghi phạm tại nhà trọ thuộc phường Đức Long, TP.Phan Thiết.

Như vậy, sau 36 giờ truy xét, công an đã tìm ra nữ nghi phạm "bắt cóc" bé gái lớp 1 trước cổng trường chở đi để cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, lúc 21h ngày 11/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ người phụ nữ tại nhà trọ thuộc phường Đức Long, TP.Phan Thiết.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai tên Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết). Bước đầu Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước đó, vào lúc 8h59 ngày 10/1, bé N.H.N (sinh năm 2016, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Hàm Mỹ 1) tan trường thì có một phụ nữ lạ mặt đi xe máy gọi lên xe rồi chở bé N chạy trên Quốc lộ 1A về hướng TP.Phan Thiết.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã trích xuất camera và gia đình khẳng định người phụ nữ trên không hề quen biết.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với Công an TP.Phan Thiết phối hợp truy xét.

Đến 12h30 cùng ngày, mẹ bé N nhận được cuộc gọi thông báo bé N đang ngồi khóc bên hiên một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết.

Hình ảnh người phụ nữ chở em N. Ảnh: Cắt từ camera

Gia đình đã đến đón bé N về và kiểm tra phát hiện bé N bị mất đôi bông tai khoảng 3 phân vàng 18K.

Chủ ngôi nhà phát hiện bé N cho biết, khi thấy bé N mang cặp đi học ngồi khóc nên hỏi thăm thì bé đọc số điện thoại của mẹ và người chủ nhà liên lạc theo số này để thông báo cho gia đình.

Sau 36 giờ đồng hồ truy xét, Công an Hàm Thuận Nam đã bắt giữ được nghi phạm và đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ này.

Chân dung nghi phạm dùng dao truy sát 3 chị em thương vong ở Bắc Giang

Thông tin mới vụ dùng dao truy sát 3 chị em thương vong ở Bắc Giang: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Đặng Văn Hưởng - nghi phạm dùng dao truy sát 3 chị em thương vong ở Bắc Giang. Ảnh: Công an Bắc Giang. Nguồn: SKĐS

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Đặng Văn Hưởng là người làm thuê (lái máy xúc) cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1979, trú tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) và được bố trí ăn, ở cùng nhà. Ngày 8/1, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Văn Hưởng đã dùng dao (loại dao gọt hoa quả) gây án.

Ông Phạm Văn Quyền (SN 1957) - cha của anh Phạm Văn Thế (SN 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn; chồng chị Thủy) buồn bã kể lại: Nhiều năm trước, vợ chồng Thế có mua máy xúc và thuê người lái để đi làm công trình. Đối tượng Đặng Văn Hưởng là một trong những người được thuê. Tuy nhiên, Hưởng không làm liên tục mà có vài lần nghỉ rồi lại xin đi làm.

Sáng 8/1, nhóm thợ tổ chức liên hoan cuối năm tại công trình, Hưởng không tham dự mà chỉ có mặt để đòi gia đình anh Thế thanh toán tiền công. Thấy vậy, chị Thủy có nói với Hưởng đại ý là để lát nữa về nhà thì thanh toán vì ngày công của Hưởng không có nhiều.

Do đối tượng không ăn cơm cùng mọi người nên chị Thủy phải nấu cơm riêng cho Hưởng. Ăn trưa xong, chị Thủy cho cháu ngoại đi ngủ, camera giám sát tại nhà cho thấy Hưởng đợi mọi người đi ngủ trưa thì lén lấy một con dao và ra tay. Lúc ấy khoảng 13 giờ, chị Thủy bị Hưởng chém nhiều nhát. Thấy vậy, cháu ngoại chạy sang nhà em trai của anh Thế là anh Phạm Văn Lợi (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, vợ anh Lợi) sát bên cạnh để kêu cứu.

Anh Lợi, chị Nguyệt chạy sang, vừa mở cửa liền bị Hưởng chém. Hai người tuy bị thương nhưng vẫn cố giữ chặt tay, vật lộn với đối tượng. Ông Quyền nghe thấy tiếng động liền chạy sang, anh Lợi có nói: "Bố ơi, nó có dao đấy". Ông Quyền nhìn thấy con trai, con dâu bị thương nên cùng vài người khác dùng hết sức khống chế Hưởng.

Lúc này, mọi người kiểm tra thì phát hiện chị Thủy bị thương nặng sau đó tử vong. Anh Lợi, chị Nguyệt và đối tượng đều bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đến ngày 9/1, sức khỏe của anh Lợi và chị Nguyệt đã ổn định.

Gia đình tổ chức tang lễ cho chị Nguyễn Thị Thủy. Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, những ngày làm việc, Hưởng không có biểu hiện gì bất thường. Động cơ gây án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.



Thông tin qua điện thoại với phóng viên, một cán bộ ở thôn Đảng cho biết, Đặng Văn Hưởng học hết lớp 9 thì nghỉ học. Đối tượng không tu chí làm ăn, hay xin tiền bố mẹ để tiêu xài, khi không xin được thì cáu giận. Hưởng đã từng mâu thuẫn và đánh bố đẻ.

Nguồn: ANTV

Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Có dấu hiệu cắt ghép clip

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/1, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cùng Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức buổi họp báo, thông tin về vụ việc có liên quan đến tin đồn nữ sinh HUFLIT bị xâm hại gây xôn xao dư luận hai ngày nay.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, hầu hết các đoạn video clip lan truyền trên mạng đều có dấu hiệu cắt ghép, dàn dựng. Ảnh: MQ

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn – Chủ nhiệm chính trị, Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, sáng nay trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 đã có buổi làm việc chính thức để đưa thông tin rõ ràng về sự việc.



Đối với những thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Đại tá Sơn khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. Trong đó, hầu hết các đoạn video clip lan truyền trên mạng đều có dấu hiệu cắt ghép, dàn dựng. Nhiều nội dung âm thanh, hình ảnh không có trong video clip gốc đã được chèn vào để lồng ghép, xuyên tạc, bịa đặt.

Đại tá Sơn cho biết, các tài khoản mạng xã hội đăng tải những video clip này có dấu hiệu của sự phản động, chống phá Nhà nước. Hiện, Trường Quân sự Quân khu 7 đã có công văn gửi Công an TP.HCM điều tra và xác minh các thông tin lan truyền sai sự thật, có nhiều dấu hiệu của việc cắt ghép thông tin.

Các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã đến Trường Quân sự Quân khu 7 làm việc, nắm bắt thông tin vụ việc này.

Nữ sinh viên quay clip có mặt tại họp báo để chia sẻ về sự việc đã diễn ra. Ảnh: MQ

Tại buổi họp báo, nữ sinh viên (tên T) quay clip sự việc diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng có mặt để trao đổi với báo chí về sự việc diễn ra vào thời điểm đó. Nữ sinh viên này cho biết, tối 10/1, em có ca gác đêm vào lúc 21h30 tới 23h. Trong khoảng thời gian này, em thấy tiếng la hét phát ra từ khu đối diện nên đã cầm điện thoại lên và quay lại.

Vì thấy một bạn nữ la hét và bỏ chạy, T đã phán đoán sự việc theo cách nghĩ của bản thân. Sau đó, khi trường trấn an sinh viên rồi trao đổi thông tin cho các lớp trưởng nắm bắt để về phổ biến lại cho sinh viên trong lớp, T mới biết nguyên nhân bạn la hét là vì có dấu hiệu trầm cảm, bị nghi ngờ trộm tiền nên kích động.

Sau đó, T có gửi clip cho hai bạn nữ gác cùng mình và một bạn nam ở khu khác. T cũng nói rõ cho các bạn biết, sự việc không phải do nữ sinh viên kia bị xâm hại. T cũng không rõ ai là người đăng tải clip lên mạng xã hội và xuyên tạc thành câu chuyện khác.

Ngoài ra, T rất mong cơ quan công an sớm xác minh, điều tra những người đã đăng tải clip, xuyên tạc sự việc để câu chuyện sớm sáng tỏ.