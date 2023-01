TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; 2 vợ chồng tử vong bất thường trên rẫy

Bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CACC



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên của phòng này, để làm rõ tội "Nhận hối lộ".



Liên quan vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, ngày 10/1, cơ quan công an tiến hành khám xét Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đường Lê Quang Đạo (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Cùng ngày, công an cũng khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các bị can: Đặng Trần Khanh, Trần Anh Quân và Phạm Đức Ngọc (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Đây là quá trình điều tra mở rộng vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Bước đầu, công an xác định các trung tâm này đều có sai phạm. Nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.



Cụ thể, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng "làm luật". Các trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an khám xét Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đường Lê Quang Đạo (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) ngày 10/1. Ảnh: Q.N

Một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng Công an TP.HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Nhà chức trách tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ; mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm.

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trên rẫy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai vợ chồng trú tại địa bàn tử vong.

Người dân có mặt tại nhà đôi vợ chồng chết trên rẫy để chia buồn, lo mai táng cho nạn nhân. Ảnh: H.T

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 10/1, người dân đi làm rẫy thì phát hiện vợ chồng anh Hồ Văn T. (24 tuổi), Hồ Thị C. (20 tuổi, cùng trú tại thôn Húc Thượng, xã Húc, huyện Hướng Hóa) tử vong ngay tại rẫy.

Khi phát hiện vụ việc, T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Còn C. thì tử vong với nhiều vết bầm tím ở vùng cổ.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, và tiến hành khám nghiệm tử thi của 2 nạn nhân.

Được biết, nạn nhân có 1 đứa con 1 tuổi đang sống cùng nhà với bố mẹ anh C.

Địa điểm 2 nạn nhân tử vong cách nhà riêng vài kilômét.

Bắt thêm nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Chiều 11/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Tấn Lực (sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D), Bế Bình Dương (sinh năm 1984, ngụ quận 12, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D) cùng 5 người khác về tội "Nhận hối lộ".

Công an huyện Hóc Môn đọc lệnh bắt bảy cán bộ của Trung tâm đăng kiểm 50-14D (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh: CACC

5 người còn lại gồm: Đặng Huỳnh Nhật Quang (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh, Chuyền trưởng Trung tâm đăng kiểm 50-14D), Hà Anh Tiến (sinh năm 1988), Trần Hoài Phạm Anh Ly (sinh năm 1983, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Vũ Trường Sơn (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Nối (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An), cùng là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-14D.



Những người có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 50-14D, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: CACC

Theo Công an huyện Hóc Môn, 7 bị can bị khởi tố có liên quan đến sai phạm Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành mà Công an TP.HCM là đơn vị chủ công điều tra. Bộ GTVT quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục này trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.



Trước đó, vào ngày 5/1, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963, Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976, Phó Trưởng Phòng phòng kiểm định xe cơ giới) và Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Công an TP.HCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn...) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Các Trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TP.HCM khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các Trung tâm đăng kiểm về các tội: Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác.

Diễn biến bất ngờ vụ giám đốc công ty trình báo bị chặn xe, cướp gần 5 tỷ đồng

Ngày 11/1, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức về việc ông L.V.H (35 tuổi, trú tại thôn Châu Lâm, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trụ sở ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo của ông H., vào lúc 9h ngày 4/1, ông đến ngân hàng Sacombank ở Gia Lai rút số tiền 4,9 tỷ đồng từ tài khoản công ty rồi về nhà tại địa chỉ 72 Tăng Bạt Hổ (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Khi đang gần về đến nhà thì có 2 người đàn ông mở cửa xe ô tô của ông để lấy bịch ni lông bên trong chứa 4,9 tỷ đồng rồi mang lên ô tô khác rời đi.

Sau khi triệu tập những người liên quan đến để làm việc, cơ quan công an xác định, ông L.V.H. có quan hệ họ hàng và buôn bán với ông Lê Viết Chín, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân P.L. (đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku).

Vào năm 2022, ông Chín và vợ là H.T.H. có thế chấp 7 sổ đỏ cho vợ chồng ông Lê Thành Trí và bà T.T.M.L. (trú 357 đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, TP.Pleiku) để vay 5 tỷ đồng.

Đoạn đường nơi ông L.V.H trình báo bị cướp tiền. Ảnh: CTV

Một thời gian sau, bà H. đến nhà ông Trí mượn lại 7 sổ đỏ để thế chấp vào ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Gia Lai.

Tối ngày 3/1, vợ chồng ông Trí đến nhà ông Chín đòi lại số tiền 5 tỷ đồng mà ông Trí đã cho mượn trước đó. Tại đây, ông Chín đã viết giấy: “Hẹn 7h30 phút ngày 4/1 sẽ trả nợ”.

Đến sáng ngày 4/1, ông Trí cùng anh T.V.T. (em bà L.) đến nhà ông Chín để lấy 5 tỷ đồng. Sau đó, ông Chín đã lấy ô tô của mình giao cho ông Trí lái chở ông H. và anh T. cùng đi đến ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Gia Lai rút 5 tỷ đồng (trừ 100 triệu đồng tiền thuế bảo hiểm tiền vay nên chỉ rút được 4,9 tỷ đồng).

Khi đã rút được tiền thì mọi người về lại trước nhà ông Lê Viết Chín. Lúc này ông Chín nói với ông Trí: “Em cầm tiền qua xe của em đi” nên ông Trí đã mở cửa xe lấy tiền rồi lên xe của mình để cùng mọi người về nhà.

Làm việc với cơ quan công an, ông L.V.H. khai, số tiền 4,9 ty đồng ông dùng để giao dịch mua bán mì lát với ông Lê Viết Chín và không biết gì về nợ nần giữa ông Chín và ông Trí nên mới viết đơn trình báo.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô gái 28 tuổi chi hơn 1,4 tỷ đồng để “cắt duyên âm vì có vong theo”

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Thị Hà (SN 1971, ở quận Đống Đa, TP.Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 11/1. Bị hại trong vụ là chị Linh (SN 1994).

Theo truy tố, đầu năm 2022, bị cáo Hà đang trong thời gian chờ TAND quận Hoàn Kiếm xét xử cũng về hành vi lừa đảo nên không có nghề nghiệp ổn định.

Ảnh minh họa: Giới trẻ cầu duyên tại một cơ sở tôn giáo ở Hà Nội.

Ngày 24/2/2022, Hà đến cửa hàng giầy dép trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) để mua đồ và gặp chị Linh – quản lý cửa hàng. Qua trò chuyện, cô ta biết chị Linh chưa có chồng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, Hà tự giới thiệu mình có khả năng xem bói và nhận xét chị H. bị "vong theo", đường tình duyên gặp khó khăn nên cần làm lễ "cắt duyên âm". Nạn nhân đồng ý nhờ bị cáo giúp.

Từ ngày 24/2/2022 đến ngày 5/4/2022, Hà đưa ra nhiều lý do cần số tiền lớn để làm lễ cho cô gái chưa chồng. Bị cáo yêu cầu chị Linh khi thì đưa tiền mặt, khi thì đưa vàng hoặc chuyển khoản.

Cơ quan tố tụng xác định, chị Linh nhiều lần đưa cho Hà gần 1,4 tỷ đồng cùng 2 chỉ vàng ta, 1 dây chuyền vàng 18k trị giá hơn 18 triệu đồng. Nhận số tài sản này, Hà không tổ chức làm lễ "cắt duyên âm" như cam kết mà mang đi mua xe SH, điện thoại iPhone, đưa cho người thân...

Quá trình điều tra, Hà cùng những người liên quan đã giao nộp hơn 379 triệu đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 2 nhẫn vàng để khắc phục hậu quả. Đến nay, cô ta còn chiếm đoạt của bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, trong năm 2022, Nguyễn Thị Hà còn bị TAND quận Hoàn Kiếm phạt 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và TAND quận Đống Đa phạt 4 năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp mức án ở cả 3 vụ, tòa án Hà Nội phạt Nguyễn Thị Hà 17 năm 3 tháng tù.

*Tên bị hại đã được thay đổi.