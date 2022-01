TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trung tá công an bị đánh ghen; con trai giết bố, phi tang xác

Bị hành hung, cầm quần đùi quay clip đánh ghen vì chở phụ nữ trên ô tô, trung tá công an nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/1, Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển đơn trình báo của trung tá Đ.H.V (SN 1976) - Đội trưởng một đội thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định - đến Công an phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đập vỡ kính ô tô của ông Đ.H.V được một nhóm người đàn ông đi đánh ghen thực hiện tại đường Lê Duẩn, thuộc phường Lý Thường Kiệt.

Ông T bị nhóm người hành hung, đập phá ô tô. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ông Đ.H.V có đơn trình báo gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ về việc bị một nhóm người đàn ông hành hung và đập phá ô tô.

Theo trình bày của ông Đ.H.V, sau khi hết ca trực đêm tại cơ quan, sáng 16/1, ông điều khiển ô tô chở một người bạn là bà N.T.N.T (SN 1975) với ý định đi uống cà phê.

Tuy nhiên, khi đến trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Lý Thường Kiệt, ô tô của ông Đ.H.V bị 3 người đàn ông đi xe máy đến chặn lại rồi dùng đá đập vỡ cửa kính phía sau, nứt cửa kính chắn gió phía trước.

Sau khi bị tấn công bất ngờ, ông V định mở cửa xe nhưng thấy nhóm người đàn ông tấn công mình rất đông, lại đang có thái độ hung hãn nên ông điều khiển ô tô chở theo người phụ nữ bỏ chạy theo hướng đường An Dương Vương.

Chưa dừng lại, nhóm người đàn ông nói trên tiếp tục dùng xe máy truy đuổi ông V, đến trước cổng Trường Đại học Quy Nhơn (đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ) thì chặn ô tô ông V lại.

Tuy nhiên, khi ông V bước xuống xe, nhóm người này xông đến lấy điện thoại, quần đùi trên ô tô rồi chửi bới, lăng mạ và hành hung.

Khi lực lượng công an đến can ngăn, nhóm người đàn ông trên mới dừng việc hành hung ông V. Sau đó, ông V đến Công an phường Nguyễn Văn Cừ trình báo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người đàn ông hành hung và đập phá ô tô của ông Đ.H.V. là những người trong gia đình phía nhà chồng của bà N.T.N.T - người đi cùng ô tô với ông V.

Sáng nay, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đ.H.V khẳng định giữa ông và bà N.T.N.T chỉ là bạn bè bình thường chứ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ.

Thời điểm xảy ra sự việc, sau khi hoàn thành ca trực đêm ở cơ quan, ông V có hẹn bà T. đi uống cà phê. Khi 2 người vừa đến quán cà phê thì bị nhóm người trên tấn công.

Theo ông T, sau khi hành hung, đập phá ô tô, nhóm người này còn tự ý lấy chiếc quần đùi của ông để trong xe. Sau đó, họ cầm chiếc quần đùi quay clip rồi dựng chuyện, cho rằng đây là "vật chứng" cho việc "trai gái". Tuy nhiên, chiếc quần đùi này là ông mang theo từ hôm trước để tắm rửa rồi thay trong quá trình ở lại trực đêm tại cơ quan.

Ông T cho biết, có 3 người đã tham gia hành hung, đập phá và quay lại clip vụ việc, trong đó có ông S (một chủ nhà hàng có tiếng ở Quy Nhơn).

"Nhóm người này hiểu lầm, chứ tôi và người phụ nữ đi cùng ô tô chỉ là bạn bè bình thường", ông T khẳng định.

Vụ con trai giết bố, phi tang xác ở Lào Cai: Nghi phạm từng điều trị bệnh thần kinh

Như Dân Việt đã đưa tin, xác nhận với PV vào ngày 18/1, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, nghi phạm giết bố, phi tang xác ở Lào Cai hiện đã bị bắt.

Theo vị lãnh đạo này, nghi phạm được xác định là Đặng Văn Long (SN 1982, thị trấn Nông Trường Phong Hải, Bảo Thắng). Nạn nhân chính là người bố đẻ, sinh năm 1956, của Long.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 10 giờ sáng 17/1, Đặng Văn Long đang ngủ thì bị bố đẻ gọi dậy. Khi bị bố đẻ mắng, Long đã lấy một vật giống như chân giường làm hung khí đánh vào đầu bố.

Đối tượng Đặng Văn Long hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ sau khi giết bố, phi tang xác ở Lào Cai. Ảnh: CTV



Long khai nhận, sau khi giết bố đã dùng dao phân xác thành nhiều phần rồi giấu thi thể. Sự việc chỉ được phát hiện vào 15 giờ cùng ngày khi mẹ Long về đến nhà.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng thông tin, Long đã từng đi điều trị bệnh thần kinh, mới về địa phương được khoảng 1 năm và sống cùng bố mẹ đẻ. Thời điểm Long được ra viện, phía y tế đã có trao đổi nên để Long điều trị tại bệnh viện tâm thần nhưng gia đình không đồng ý.

Được biết, Long đã từng lập gia đình, có vợ con nhưng hiện đã không còn chung sống với nhau.

Tuyên án tử hình kẻ trộm xe máy bất thành rồi truy đuổi, sát hại chủ xe

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/1, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Hữu Thủy (30 tuổi, HKTT tại Nghệ An) bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông (31 tuổi, HKTT tại Nghệ An) bị tuyên phạt ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Thủy (phải) bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình. Nguồn: PLO

Vụ án này xảy ra vào tháng 5/2021, gây bức xúc dư luận vì tính chất táo tợn, manh động của hai tên trộm. Cả hai đi “đá nóng” xe máy, khi bị chủ xe phát hiện thì Thủy quay lại chống trả, truy đuổi ngược và đâm chết chủ xe.



Cả hai từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Thủy là bốn năm sáu tháng đến năm năm tù về tội trộm cắp tài sản, chung thân về tội giết người, bị cáo Đông bốn năm đến bốn năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Thủy mang tính chất côn đồ, manh động, bị cáo đã từng vào tù ra tội nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tăng mức án cao hơn so với đề nghị của VKS.

Theo cáo trạng, ngày 4/5/2021, Thủy và Đông rủ nhau đi trộm xe máy. Trước khi đi, Thủy thủ sẵn một con dao thái lan để chống trả khi bị phát hiện.

Cả hai đến đường D37 khu dân cư VietSing (phường An Phú, TP Thuận An) thì thấy xe máy hiệu Yamaha Exciter đang dựng trước Nha khoa Hạnh Phúc.

Khi đã điều nghiên kỹ lưỡng, không thấy ai trong coi Thủy xuống xe đi đến trộm, còn Đông dừng xe gần đó để chờ.

Thủy đang dắt xe ra thì bị anh Phạm Văn Tài (chủ xe), đang chơi bi-da phía đối diện phát hiện tri hô và chạy về ngăn cản.

Thấy vậy, Thuỷ rút dao hung hãn chống trả và truy đuổi ngược anh Tài. Anh Tài bỏ chạy thì không may bị ngã. Thủy chạy lại dùng dao tấn công vào vùng ngực anh Tài, rồi rút dao bỏ chạy đến chỗ Đông đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát.

Người dân gần đó cũng đuổi theo vây bắt nhưng bất thành. Anh Tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trước đó vài giờ, cả hai cũng đã thực hiện một vụ trộm xe máy gần đó nhưng cũng bị phát hiện nên bỏ chạy.

Đến ngày 7/5/2021, khi nghe thông tin anh Tài tử vong, Thủy và Đông đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Em trai đâm chết anh ở khu nhà trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/1, Công an tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Cảnh sát đã tạm giữ Trần Trung Hiệp (26 tuổi, ở địa phương) điều tra về hành vi Giết người.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 15/1, Trần Trung Hòa (31 tuổi, anh ruột của Hiệp) đến nhà trọ gặp mẹ ruột. Hai người xảy ra cự cãi. Hòa vung tay đánh mẹ ruột.

Hiệp bất ngờ cầm dao đâm Hòa. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

Cô gái từ nạn nhân trở thành... đồng phạm mua bán người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự Mua bán người dưới 16 tuổi, do Đồn biên phòng Bạch Đích (huyện Yên Minh) bàn giao để điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng chính trong vụ án là Mua Mí Tủa (sinh năm 2003, thường trú tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Bàn giao đối tượng Mua Mí Tủa tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Căn cứ đơn tố giác của nạn nhân P.T.H. (sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh) và kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, vào tháng 1/2019, Mua Mí Tủa đã cấu kết, bàn bạc với đối tượng Thào T.M. (sinh năm 2005, là người trú cùng thôn với nạn nhân) cùng nhau lừa đưa P.T.H. qua biên giới sang Trung Quốc, để bán cho một người đàn ông với số tiền 5 vạn nhân dân tệ, cả M. và Tủa sau đó mang tiền về chia với nhau. Sau đó, nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu.

Theo cơ quan công an, trước đó vào năm 2017, chính Thào T.M. cũng đã từng bị đối tượng Mua Mí Tủa lừa bán sang Trung Quốc với giá 10 vạn nhân dân tệ, sau đó một năm, M. được người nhà tìm về nhưng đã không tố giác tội phạm mà tự thỏa thuận đòi Tủa trả cho M. số tiền 360 triệu đồng. Sau đó, M. và Tủa đã cùng nhau gây ra vụ án trên.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, Đồn biên phòng Bách Đích (huyện Yên Minh) đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ đối tượng Mua Mí Tủa và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.