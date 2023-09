TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xin tiền xong còn xông vào... cướp giật; tin mới vụ cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Xin tiền xong còn xông vào... cướp giật

Ngày 24/9, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Nguyễn Xuân Ba (44 tuổi, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Ba. (Ảnh: Công an TP.Tam Kỳ). Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 23/9, ông Nguyễn Đạt C. (49 tuổi, trú huyện Phú Ninh) đang ngồi uống cà phê tại đường Phan Đình Phùng (TP.Tam Kỳ) thì một đối tượng đến xin tiền. Lúc này, ông C. lấy tiền trong túi ra cầm trên tay và cho thanh niên 20.000 đồng.

Sau đó, ông C. cất tiền vào túi quần, bất ngờ bị đối tượng vừa xin tiền xông đến giật lấy tiền. Ông C. phản kháng lại thì bị người này đè đầu xuống mặt bàn rồi xé rách túi quần, lấy số tiền 1,7 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của ông C., đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Ông C. trình báo sự việc ngay đến cơ quan công an.

Sau 2 giờ truy xét, công an làm rõ nghi phạm cướp tiền của ông C. là Nguyễn Xuân Ba (tên gọi khác "Ba Xít" và thu hồi được số tiền cùng tang vật, phương tiện vi phạm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Ba đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa (TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), sáng 24/9, nguồn tin từ lãnh đạo Công an TP.Cam Ranh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP.Cam Ranh trực tiếp xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp tiệm vàng, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, các lực lượng được triển khai xuyên đêm để truy tìm đối tượng và hiện công tác tìm kiếm đối tượng cướp tài sản vẫn đang tiếp tục.

Đối tượng đập bể tủ kính lấy vàng, sau đó cướp đoạt toàn bộ số tiền trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng. Ảnh: CTV



Theo thống kê ban đầu, các đối tượng cướp tài sản của tiệm vàng Kim Khoa khoảng 20 chỉ vàng và 300 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào khoảng 17h23 ngày 23/9, đôi nam nữ có người mặc áo màu trắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt xông vào tiệm vàng Kim Khoa.

Theo đó, một đối tượng cầm hung khí có kiểu dáng như khẩu súng ngắn khống chế, đe dọa bảo vệ và hai nhân viên tiệm vàng khiến cho những khách hàng có mặt ở đó chạy vội ra bên ngoài.

Đối tượng còn lại cầm búa đập tủ kính rồi cướp đoạt nhiều nữ trang kim loại màu vàng, màu trắng bỏ vào ba lô đeo trước ngực.

Táo bạo hơn nữa là hai đối tượng còn cướp đoạt toàn bộ số tiền trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng.

Khi đã lấy được tài sản, cả hai leo lên xe máy bỏ chạy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vụ một bị can tử vong khi đang tạm giam

Sáng 24/9, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin xung quanh vụ việc bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) tử vong trong khi đang bị tạm giam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sự việc đến nay đã xảy ra 3 ngày, nhưng gia đình nạn nhân vẫn chưa đồng ý đưa thi thể nạn nhân ở bệnh viện về nhà lo hậu sự mà yêu cầu các cơ quan chức năng cần làm rõ và kết luận cụ thể về cái chết của bị can Sự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, gia đình nạn nhân tử vong trong khi đang bị tạm giam muốn có kết luận giám định. Tinh thần là vẫn phải chờ, còn thực ra vấn đề này hiện cơ quan chức năng đang làm rõ, nếu có sai thì xử lý.

"Việc xảy ra đối với nạn nhân là do nạn nhân tự gây ra, trong quá trình tạm giam còn có một số đối tượng khác cùng bị tạm giam với nạn nhân Sự. Khi sự việc xảy ra, một số đối tượng đang bị tạm giam đã đưa nạn nhân Sự xuống đất", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Người nhà bị can Nguyễn Minh Sự (tử vong trong khi đang bị tạm giam) đang ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với mong muốn có kết quả của các cơ quan chức năng về cái chết của Sự, họ chưa đồng ý đưa thi thể nạn nhân Sự về nhà mai táng.

Phóng viên Dân Việt hỏi về việc người nhà cho rằng có tác động ngoại lực bên ngoài với bị can Sự, Thiếu tướng Dũng nói: "Khi mà mổ giải phẫu tử thi, có pháp y làm đầy đủ để giám định cụ thể và sẽ rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân là gì. Tôi nghe anh em báo cáo lại là sẽ giải phẫu cả não nạn nhân xem có vấn đề gì tác động không. Bên cạnh đó, tôi còn nghe báo cáo là lúc nạn nhân treo trong buồng tạm giam thì có 2 bị can khác cùng buồng cắt dây đưa nạn nhân Sự xuống, trong lúc đưa xuống do nạn nhân nặng quá nên có ngã xuống đất".

"Vì sao trong trại tam giam có dụng cụ mà nạn nhân dùng để tự tử?" - PV Dân Việt hỏi. Việc này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết: "Quy định là khi đang bị tạm giam, đối tượng được đem theo mùng mền, quần áo, những dụng cụ này có thể nạn nhân đã sử dụng".

Theo Thiếu tướng Dũng, hiện Công an tỉnh đang tiếp tục vận động gia đình sớm đưa thi thể nạn nhân về nhà mai táng, còn kết quả sẽ chờ pháp y. "Quan điểm của tôi nếu anh em có sai thì cũng sẽ xử lý nghiêm túc", Thiếu tướng Dũng nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước; vợ bị can Sự) cho biết, chồng bà bị bắt vào trưa 19/9.

"Sau dẫn về nhà khám xét, anh Sự trong tình trạng khoẻ mạnh, bắt tạm giam bốn tháng nhưng tôi không được thông báo lý do", bà Linh nói.

Đến ngày 20/9, bà Linh gọi cho Công an huyện Tiên Phước, đến nơi tạm giam để gặp chồng, nhưng được hẹn vào chiều 21/9. Chiều 21/9, bà Linh cùng hai em trai của bị can Sự đến nơi tạm giam chờ được gặp.

"Tôi chờ tới khoảng 17 giờ kém, họ kêu ba chị em tôi vô phòng, nói người nhà bình tĩnh, thông báo anh Sự đã tự tử, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam", bà Linh nói.

Bà Linh thắc mắc: Tại sao chồng tự tử nhưng bà không được thông báo, đến khi thăm nuôi thì mới biết? Mặc dù đến bệnh viện nhưng mãi đến khuya mới có người gọi lên gặp chồng. Đến giờ thì chồng bà đã chết.

"Chồng tôi tự tử nhưng trên người có nhiều vết thương. Cơ quan pháp y đã khám nghiệm nhưng chưa có kết luận. Còn Công an huyện Tiên Phước thông báo miệng là chồng tôi tự tử", vợ bị can Sự nói.

Cũng theo bà Linh, gia đình chờ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mấy ngày nay để chờ cơ quan pháp y thông báo kết quả.

"Hotgirl" giấu ma túy trong người bị cảnh sát bắt quả tang tại tụ điểm vui chơi Boom Boo Club

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều người dương tính với ma túy sau khi kiểm tra hành chính tại quán bar Boom Boo Club, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành (Bình Phước).



Theo đó, khoảng 22h30 ngày 23/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính điểm vui chơi Boom Boo Club.

Tại thời điểm kiểm tra, quán bar Boom Boo có 52 khách và nhân viên phục vụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tụ điểm ăn chơi. Ảnh: V.T.

Lâm Thị Tuyết Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: V.T.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Thị Tuyết Nhi (SN 2002, quê TP.Cần Thơ) đang cất giấu 1 gói khoảng 5 gram trong người. Nhi khai nhận là ma túy tổng hợp.

Qua test ma túy các đối tượng có mặt tại Boom Boo Club, lực lượng chức năng phát hiện 8/52 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Lâm Thị Tuyết Nhi, lực lượng công an thu giữ một gói khoảng 1 gram. Nhi khai nhận là ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao người cùng tang vật cho Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Người đàn ông bất ngờ bấm trúng biển số xe ngũ quý 6

Ngày 24/9, thông tin từ Công an xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), một người dân trên địa bàn vừa bấm được biển số xe mô tô biển ngũ quý 6.

Đại diện Công an xã Lộc Trì trao biển số ngũ quý 6 cho chú ruột của anh Mãng. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Theo đó, người may mắn là anh Trần Hữu Mãng (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Trì) vừa trở thành chủ nhân của biển kiểm soát 75K1-666.66, sau khi anh này nhờ người nhà đến đăng ký xe tại Công an xã và bất ngờ bấm được biển số ngũ quý này.



Được biết, anh Mãng vừa mua xe máy hiệu Honda Vario màu trắng. Tuy nhiên, do đang làm việc ở xa nên anh đã nhờ chú ruột đi đăng ký và bấm số tại địa phương.

Hiện anh Mãng đang thu xếp công việc để trở về địa phương để tiếp nhận biển số xe nói trên.