TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy bắt nghi phạm sát hại vợ cũ dã man ngày 20/10

Chồng đâm vợ cũ tử vong tại tiệm spa



Như Dân Việt đã thông tin vụ sát hại vợ cũ dã man ngày 20/10: Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Zing)

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào tối 20/10, người vợ đang ở quán cắt tóc, gội đầu thì bất ngờ chồng cũ lao vào đâm tử vong. Được biết, giữa 2 người đã có với nhau 3 con nhỏ.



Người đàn ông ra tay sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn ngay sau đó. "Báo cáo sơ bộ của công an cho rằng nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn tình cảm", một lãnh đạo UBND TP.Vĩnh Yên cho biết.

Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tuấn.

Cùng ngày, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Đảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga với cùng tội danh trên.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội.



Tháng 8/2012, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 18/3/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế).

Nhiều thông tin bất lợi cũng bủa vây Bệnh viện Bạch Mai kể từ khi ông Tuấn về lãnh đạo bệnh viện này, đặc biệt là sự việc 221 bác sĩ, nhân viên của bệnh viện này nghỉ việc trong thời gian qua, trong đó có gần 50 cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, gồm một số trưởng khoa - phòng, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú...

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Tuấn có tên trong danh sách 868 người ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 16/5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hà Nội.

Đám tang đẫm nước mắt của bé 2 tuổi tử vong bất thường sau 6 ngày mất tích ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: 11h ngày 21/10, gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho bé Lê Gia Hưng (2 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) - cháu bé xấu số mất tích cách đây 6 ngày, thi thể mới phát hiện ở con suối gần nhà.

Cha mẹ bé đều ngã quỵ trước di ảnh của con trai, nhiều người thân khóc nghẹn trước giờ phút tiễn biệt bé Hưng.

Bà nội bé khóc nghẹn trong lễ tang. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, sáng 15/10, bé Hưng chơi trước nhà cùng mẹ là chị Hồ Thị Bích Nhi. Sau đó, người mẹ vào trong nhà, tới khi quay ra không thấy con trai đâu. Mọi người cùng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng.



Công an huyện Dầu Tiếng xác định, trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần màu xanh, không đội nón, không mang dép.

Trưa 20/10, thi thể bé Lâm Gia Hưng được người dân phát hiện dưới con suối gần nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều cảnh sát bao vây, khám xét Công ty Hà Lộc nghi liên quan đường dây xăng giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị chức năng tiến hành bao vây, khám xét cây xăng Hà Lộc - đồng thời là trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty chuyên kinh doanh xăng dầu nằm trong cảng Hà Lộc, TP.Vũng Tàu).

Việc khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.

Công an bao vây khám xét cây xăng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo ghi nhận, sáng sớm cùng ngày, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa, khám xét cây xăng nêu trên, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc. Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn đầu con hẻm đi vào cảng Hà Lộc, yêu cầu người dân không di chuyển vào bên trong đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra vô của người trong cảng.



Sau khi khám xét cây xăng Hà Lộc (đồng thời cũng là trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc), lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi ở của bà Thuỳ Linh, Kế toán trưởng Công ty này với mục đích phục vụ công tác điều tra.

Được biết, cây xăng Hà Lộc là một cây xăng lớn ở TP.Vũng Tàu nên khi xảy ra sự việc rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung đến xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cây xăng phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác khám xét, điều tra.

Công an Hải Phòng thông tin vụ 20 thanh niên hỗn chiến, 5 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/10, Công an Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ 20 thanh niên hỗn chiến khiến 1 người bị chết và 4 người bị thương ở Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn.

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, vào hồi 16h15 ngày 20/10, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phổ Hải Phòng xảy ra vụ hai nhóm nam thanh niên dùng dao kiếm, gậy gỗ, gậy bóng chày lao vào đánh nhau.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Lê Văn Trưởng (sinh năm 1986, cư trú tại thôn 2, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị tử vong. 4 người khác bị thương gồm: Đào Nam Ninh (sinh năm 1986, trú tại khu 10, phường Phổ Yên, thành phố Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Lò Văn Hải (sinh năm 1989, cư trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Phạm Văn Tuân (sinh năm 1989, cư trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng), Đinh Xuân Quân (sinh năm 1985, cư trú tại tổ dân phố 5, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng).



Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài Khu du lịch). Cơ quan công an đã xác định được hai nhóm gồm khoảng 20 đối tượng tham gia vụ việc trên.