TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã nghi phạm giết 2 người; tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng giết 2 người rồi bỏ trốn tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang (huyện Mộc Châu) xảy ra vào ngày 18/1 vừa qua, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Vì Văn Tăm (SN 1989, ở Mộc Châu) về tội Giết người.

Theo cơ quan công an, sau khi ra tay sát hại anh L.X.P. và anh L.V.I., (cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang), nghi phạm Tăm đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 18/1.

Cơ quan công an cũng công bố đặc điểm nhận dạng của nghi phạm giết người như sau: Chiều cao khoảng 1,58m, da trắng, tóc đen, sống mũi thẳng, nốt ruồi cách 3cm trước cánh mũi phải. Chỗ ở trước khi trốn của nghi phạm tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ băng rừng truy tìm hung thủ gây án.

Cơ quan công an khuyến cáo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, số điện thoại liên hệ 0692680193; hoặc 0976.456.156 - điều tra viên Đinh Văn Tú.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 18/1, tại bản Sò Lườn đã xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người tử vong tại khu vực lán nương.

Lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, để tiến hành truy bắt kẻ sát nhân, cơ quan công an, chính quyền địa phương đã phải huy động khoảng 150 người tham gia. Do địa hình đồi núi phức tạp, cộng với thời tiết về ban đêm khắc nghiệt nên công tác truy tìm hung thủ còn gặp khó khăn.

Theo đó, vụ án xảy ra tại một lán nương ở bản Sò Lườn. Hai nạn nhân bị sát hại bằng búa bổ vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh L.X.P. (sinh năm 2000) và anh L.V.I. (chưa rõ năm sinh).

Theo một số nhân chứng, nghi phạm gây án và hai nạn nhân đều chưa lập gia đình và là người cùng bản. Trong đó, một nạn nhân tử vong là cháu của nghi phạm gây án.

Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi vào TP.HCM nhập học: Thông tin từ quê nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/2, làng quê ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) bàng hoàng khi nghe hung tin tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003), sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Anh Nghĩa vào TP.HCM nhập học nhưng mất tích bí ẩn, sau khi xuống xe khách tại Bến xe Miền Đông sáng sớm 12/2.

Theo hàng xóm, Nghĩa là người trầm tính, ít nói, hiền lành, luôn hoà đồng với bạn bè và bà con trong xóm. Ngoài ra, Nghĩa có thành tích học giỏi trong nhiều năm liền và được bà con trong xóm quý mến.

Cha anh Nghĩa, ông Nguyễn Công Đoàn cho hay, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhận dạng từ phía gia đình và cơ quan chức năng, xác định thi thể phát hiện trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chính là con trai ông.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nghĩa là con út và đây là lần đầu tiên đến TP.HCM nhập học.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: MQ.

Nửa năm qua, Nghĩa ở nhà học trực tuyến, đến nay mới vào thành phố để đăng ký học trực tiếp thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Gia đình đã làm giấy uỷ quyền và cử người thân vào TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhận thi thể, sớm đưa con về quê để an táng.

"Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi", ông Đoàn đau xót nói.

Lãnh đạo UBND xã Tây An cho hay, đã chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, đồng thời tìm những giải pháp nhằm giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua những khó khăn trước mắt.

Sáng nay (15/2), người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn. Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo dài tay, quần dài đều sẫm màu. Người dân đã gọi báo cơ quan chức năng.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với anh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). Nghĩa mất tích bí ẩn kể từ sáng 12/2, khi từ quê nhà ở Bình Định vào TP.HCM nhập học. Người thân đã đến nhận diện và đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện trên sông Sài Gòn là Nghĩa.

Lần đầu vào TP.HCM để đi học, trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, mũ, quần tây... tất cả màu đen. Cha mẹ anh Nghĩa ở quê nhà cũng cho biết rất hoang mang vì không liên lạc được với con trai. Gia đình cũng đã từng tìm cách trích xuất camera tại khu vực Bến xe Miền Đông để tìm kiếm tung tích của Nghĩa.

Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết, gia đình ở quê đang sốt ruột và rất lo lắng cho Nghĩa vì đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM thì xảy ra chuyện. Theo bà Ty, Nghĩa vào TP.HCM chỉ mang theo 1,4 triệu đồng cùng chiếc điện thoại, không có tài sản gì nhiều.

Theo người nhà anh Nghĩa, cơ quan có trách nhiệm đã đến Bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng cổng 5 quốc lộ 13. Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó. Chị Nhung cùng gia đình cũng đã phối hợp với công an trích xuất camera các vị trí khác để tìm kiếm tung tích của Nghĩa.

Người đàn ông bí ẩn chở nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích ở bến xe Miền Đông đã đến công an trình báo.

Theo cơ quan công an, người đàn ông này tên Nguyễn Đức Mậu (60 tuổi, làm nghề chạy xe ôm).

Tại Cơ quan Công an, ông Mậu cho biết mình là người chở Nghĩa từ Bến xe Miền Đông đến trường đại học Hutech (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh). Khi đến đây, Nghĩa đã đòi xuống xe nên ông Mậu tiếp tục quay trở lại bến xe để đón khách.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước. Trên cơ thể nạn nhân chưa ghi nhận có thương tích.

Bắt người phụ nữ có tiền án liên quan vụ hiếp dâm trẻ em

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đào Quốc Huy (SN 1983, trú tại Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1982, trú ở phường Giang Biên, Long Biên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Nga. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, ngày 9/2, Công an phường Đức Giang (Long Biên) nhận đơn trình báo của chủ cửa hàng điện thoại di động ở phố Ô Cách về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một máy tính xách tay, 5 điện thoại di động các loại cùng một số tài sản và tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 10/2, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Đức Giang đã làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm gây án là Đỗ Quốc Huy và Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Huy và Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ việc trên, cũng trong ngày 9/2, bộ đôi này còn "nhảy" được một chiếc xe máy Yamaha Exciter ở quán cà phê trên đường Chu Huy Mân (phường Phúc Đồng, Long Biên).

Theo hồ sơ, Đỗ Quốc Huy và Nguyễn Thị Quỳnh Nga đều đã có gia đình nhưng cặp kè sống với nhau như vợ chồng, cùng sử dụng ma túy tổng hợp và thường rủ nhau đi trộm cắp.

Đỗ Quốc Huy từng có 2 tiền án, một tiền sự; Quỳnh Nga cũng "sở hữu" 2 tiền án. Đáng chú ý, một trong hai tiền án của Nga là tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 10/2004, Nga bị tuyên phạt 7 năm tù do liên quan đến vụ một cán bộ ngành thể thao hiếp dâm trẻ em, cán bộ này cũng lĩnh án 8 năm tù.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Quỳnh Nga còn một tiền án về tội môi giới mại dâm.

Loạt đại gia bị đề nghị truy tố trong vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

Kết luận điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ. Ngoài ra, Phạm Hùng Cường (một trong 3 người cầm đầu, quê Hải Phòng) đang bị truy nã do bỏ trốn.

Trong các bị can, 2 đại gia ngành xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long) cùng hàng loạt chủ doanh nghiệp, cây xăng bị buộc tội Buôn lậu.

Bên trong kho xăng dầu Công ty Phan Lê Hoàng Anh chi nhánh Long An. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2019, Hữu, Cường cùng một số người góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore. Sau đó, nhóm này sử dụng 8 tàu thủy chuyên dụng của Công ty Phan Lê Hoàng Anh và Công ty Đại Dương Hải Phòng (do Đào Ngọc Viễn làm giám đốc) để tuồn xăng về Việt Nam tiêu thụ.

Với vai trò cầm đầu, Phan Thanh Hữu được cho là người đưa tiền cho A Hùng (người Trung Quốc, đại diện của chủ hàng Singapore ở Việt Nam) để mua xăng. Còn bị can Viễn (cùng giữ vai trò chủ mưu) nhận thông tin từ Hữu để thực hiện giao dịch với chủ hàng.

Kết luận điều tra xác định từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị can đã tuồn hơn 204 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.800 tỷ đồng ) về Việt Nam. Sau khi tiêu thụ hơn 196 triệu lít, bị can Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng . Đào Ngọc Viễn thu lời 42,5 tỷ đồng .

Ngoài các bị can cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ Nguyễn Hữu Tứ là người mua số lượng lớn xăng lậu từ nhóm của Phan Thanh Hữu rồi phân phối cho hàng loạt chủ doanh nghiệp khác ở Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang, An Giang với giá thấp hơn giá bán lẻ của Petrolimex.

Từ tháng 3/2020 đến khi bị bắt, Nguyễn Hữu Tứ bị cáo buộc đã mua hơn 163 triệu lít xăng lậu (trị giá trên 1.700 tỷ đồng ) từ Phan Thanh Hữu. Sau khi tiêu thụ, Tứ hưởng lợi gần 44,5 tỷ đồng .

Hai bị can Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty Tây Nam) và Lương Đình Tiến (cùng ở TP Cần Thơ) là đối tác của Nguyễn Hữu Tứ. Từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, Trung và Tiến đã lập hệ thống 4 công ty để mua bán, tiêu thụ hơn 91 triệu lít xăng lậu (trị giá trên 1.300 tỷ đồng ).

Ngoài bán xăng cho nhóm của Tứ, Phan Thanh Hữu còn phân phối hàng lậu cho Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) và chồng của bà Vân là Lê Thanh Tú. Theo điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, vợ chồng bà Vân đã nhập 35,6 triệu lít xăng lậu (trị giá trên 500 tỷ đồng ) từ nhóm của Hữu.

Trong các bị can, Võ Thanh Bình cũng là người tiêu thụ lượng lớn xăng nhập lậu từ Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ. Bà Bình đứng tên thành lập 3 công ty kinh doanh xăng dầu và có 4 cây xăng ở TP.HCM, Bình Dương.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, bị can Bình và đồng phạm đã mua, vận chuyển, tiêu thụ gần 10 triệu lít xăng lậu. Qua đó, bà Bình được Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung chiết khấu gần 23 tỷ đồng .

Trong những bị can mua và tiêu thụ xăng lậu, kết luận điều tra còn cho thấy 2 bị can Phạm Thị Hương (vợ bé của ông Nguyễn Thế Anh - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố do nhận hối lộ) và Lê Hùng Phong (anh rể của ông Thế Anh) đã nhận hơn 6,3 triệu lít xăng từ nhóm buôn lậu để tiêu thụ.

Dự án khiến dàn cựu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở với Tân Tú Hải (61 tuổi) - nguyên Tổng giám đốc, Đặng Quang Tuấn (51 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Việt Anh (46 tuổi) - nguyên Phó Tổng giám đốc, Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi) - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.

Từ trái qua là các bị can: Tân Tú Hải, Đặng Quang Tuấn, Phan Việt Anh, Chu Thị Ngọc Ngà. Ảnh: Công an Bắc Ninh



Theo cơ quan công an, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (viết tắt là Công ty Tây Hồ; có trụ sở số 2, ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Theo tìm hiểu, Công ty Tây Hồ thành lập tháng 11 năm 1984, có 50,09% là cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước. Số vốn này của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng (doanh nghiệp có 98,83% vốn điều lệ là tài sản Nhà nước).

Công ty Tây Hồ là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh triển khai từ năm 2003 bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở lô phố. Ngoài ra còn có đất dành cho trường học, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...

Năm 2015, Công ty Tây Hồ có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và một số đơn vị liên quan xin chuyển nhượng một phần dự án với lý do là "thị trường bất động sản đóng băng, ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư bất động sản nên công ty gặp khó khăn", cần tìm đối tác chuyển nhượng một phần dự án và được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý.

Năm 2018, một số cổ đông đã gửi đơn tố cáo Công ty Tây Hồ chuyển nhượng 43 lô đất thuộc dự án Khu đô thị mới Quế Võ khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cổ đông cho biết, ở thời điểm này, dự án có 118 lô đất với tổng diện tích gần 3ha, trong đó có 75 lô đủ điều kiện chuyển nhượng và 43 lô chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.



Công ty Tây Hồ đã báo cáo với Công an tỉnh Bắc Ninh rằng công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng khoảng 20 đến 30 lô đất trong tổng số 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, "nhưng chưa thu tiền của khách hàng và chưa hạch toán kế toán". Tuy nhiên, tài liệu chứng minh Công ty Tây Hồ đã chuyển nhượng và đã thu tiền đối với 43 lô đất này.

Quy trình bán đất nền tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ I của Công ty Tây Hồ cũng bị tố thiếu minh bạch, có dấu hiệu trốn thuế, thu lợi bất chính, làm tổn hại quyền lợi cổ đông và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 11/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Công ty Tây Hồ.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

CQĐT dẫn giải bị can từ trụ sở Công ty Tây Hồ.

Giả trung tướng quân đội, lừa đảo tiền tỷ

Trung tướng "dỏm" bị truy nã vì lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ. Nguồn: Dân Trí

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt Phạm Quốc Hội (SN 1967, ngụ TP.Phan Thiết) khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà ở phường 15 (quận Tân Bình, TP.HCM).



Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời điểm bị bắt, Phạm Quốc Hội là đối tượng đang bị Công an tỉnh này truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, năm 2019, do có nhu cầu xin giấy phép xây dựng khách sạn nên ông S. gặp Hội. Lúc này, Hội tự nhận là sĩ quan quân đội, cấp hàm trung tướng đang công tác tại Cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và có quan hệ xã hội rộng, có thể lo được giấy phép cho ông S.

Sau khi thỏa thuận, Phạm Quốc Hội đồng ý nhận xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan với tổng chi phí là 3,6 tỷ đồng.

Ông S. đã 3 lần giao tiền cho Hội với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và làm hợp đồng ủy quyền cho Hội đại diện đến các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép xây dựng.

Khoảng 3 tháng sau, ông S. nhiều lần gọi điện hối thúc tiến độ xin giấy phép, nhưng không liên lạc được với Phạm Quốc Hội. Tìm đến nhà thì đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. Cũng thời điểm này, ông S. mới biết Hội không công tác tại quân đội như đã giới thiệu.

Lúc này, ông S. mới biết mình bị lừa nên gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ cấp cao của quân đội để tạo lòng tin của người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình truy nã, các trinh sát đã bắt giữ Phạm Quốc Hội khi đang lẩn trốn tại TP.HCM và di lý về Bình Thuận xử lý theo quy định pháp luật.