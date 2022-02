TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố 5 dân quân tự vệ đánh, giữ người trái pháp luật; giết người vì nghi "tòm tem" vợ

Khởi tố, bắt giam 5 dân quân tự vệ đánh, giữ người trái pháp luật

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam năm bị can: Trần Ngọc Đức (31 tuổi), Lê Ngọc Qua (27 tuổi), Lê Nhật Hải (21 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (26 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi) đều ngụ phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết.

Cả năm bị can đều bị khởi tố tội cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Theo kết quả điều tra, chiều 31/8/2021, năm dân quân tự vệ thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc người dân chấp hành các quy định theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.



Lúc này, các dân quân phát hiện Trần Văn Trí (35 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) không mang theo giấy tờ tùy thân, vi phạm Chỉ thị 16 và có biểu hiện không làm chủ bản thân.

Thấy vậy, các bị can đã đưa anh Trí về trụ sở làm việc, dùng gậy đánh gây thương tích cho anh Trí.

Sau đó, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Trí mới được nhóm này cho về nhà. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến 4 giờ sáng hôm sau, nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Đâm chết người vì nghi quan hệ bất chính với vợ mình rồi đi đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công an lấy lời khai người liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng. Nguồn: Lao Động

Nạn nhân vụ án mạng được xác định là anh N.V.H - 39 tuổi, ở ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.



Nghi phạm gây ra vụ án mạng là Bế Văn Duẫn (37 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 13/2, nghi ngờ anh N.V.H có quan hệ tình cảm với vợ mình, Bế Văn Duẫn mang theo dao nhọn đến phòng trọ của anh N.V.H để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa Duẫn và anh N.V.H xảy ra cãi cọ dẫn tới đánh nhau. Trong lúc giằng co, Duẫn rút dao từ trong người đâm nhiều lần vào người anh N.V.H khiến anh này gục ngã tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Bế Văn Duẫn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, thu thập các chứng cứ để làm rõ vụ án mạng.

Hai doanh nhân tháo dỡ tài sản của "con nợ" bị tuyên án về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản"

Ngày 14/2, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Phạm Thị Mai 7 năm tù và Võ Thanh Tùng (cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) 1 năm tù cùng về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, tháng 9/2009, ông Khưu Chí Thức (DNTN Vạn Hưng, có trụ sở ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và bà Mai ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần thanh toán, ông Thức nợ của bà Mai hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2011, ông Thức cùng vợ là Huỳnh Dù Táng (Giám đốc DNTN Vạn Hưng) thỏa thuận sẽ bán lại DNTN Vạn Hưng cho bà Mai với giá 5,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó vợ chồng ông Thức không thực hiện đúng cam kết nên từ ngày 22 - 28/2/2011, bà Mai thuê người tháo gỡ một số tài sản, với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Bị cáo Tùng trước tòa. Ảnh: CTV.

Ngày 13/4/2011, bà Mai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Đến ngày 9/12/2012, bà Mai bị tạm giam.

Còn đối với ông Võ Thanh Tùng, tháng 10/2019, cũng ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu trị giá hơn 930 triệu đồng với ông Thức. Sau đó, ông Thức chỉ thanh toán khoảng 500 triệu đồng, nợ ông Tùng gần 400 triệu đồng.

Cũng như bà Mai, ông Tùng cho người đến lấy một số tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng để trừ nợ. Sau đó, ông Tùng cũng bị Cơ quan CSĐT tỉnh Sóc Trăng khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 27/11/2012, ông Tùng bị bắt tạm giam.

Sau đó, vụ án được TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử 2 lần và cả 2 bản án đều bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại theo quy định.

Đến ngày 24/3/2020, Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ điều tra đối với bà Mai và ông Tùng.

Tuy nhiên, đầu tháng 8/2020, Công an tỉnh Sóc Trăng phục hồi điều tra và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với bà Mai và ông Tùng từ tội "Cưỡng đoạt tài sản" sang "Công nhiên chiếm đoạt tài sản". Các quyết định này được Viện KSND tỉnh Sóc Trăng phê chuẩn và tống đạt đến các bị can.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều thừa nhận có tháo dỡ tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng, tuy nhiên cả hai cho rằng mình không phạm tội. Đồng thời, cả hai xin giữ quyền im lặng và bảo lưu các ý kiến đã trình bày trong các phiên tòa phúc thẩm lần 1 và 2.

Trong khi đó, tòa nhận định, trước đó các tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng đã được thế chấp tại Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Sóc Trăng. Việc mua bán tài sản giữa bị cáo và doanh nghiệp Vạn Hưng không có sự đồng ý của Quỹ Tín dụng là không phù hợp.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý), luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho rằng vụ án vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự.

Trong khi đó, ông Tùng và con trai bà Mai (do bà đang nằm điều trị tại bệnh viện) cho biết sẽ kháng cáo kêu oan đến cùng.

Tài xế xe khách gây tai nạn chết người ở Quảng Bình, bị bắt giữ ở Bình Định

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 14/2, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Bình Định) cho biết, đã làm biên bản bàn giao tài xế gây tai nạn chết người vừa được đơn vị này bắt giữ.

Theo vụ việc ban đầu, lúc 14h19' ngày 13/2 điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông tin có xe khách mang biển kiểm soát 37B-020.23 gây tai nạn làm chết người tại địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang chạy hướng Nam vào địa bàn tỉnh Bình Định.

Xe khách gây tai nạn chết người bị bắt giữ khi đi qua địa bàn Bình Định. Ảnh: TB

Nhận được thông tin, Tổ tuần tra kiểm soảt Trạm CSGT do ông Trần Chí Dũng - Phó trưởng trạm làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ, đã trực tiếp báo cáo Ban chỉ huy trạm và lãnh đạo phòng xin ý kiến cho triển khai thực hiện nhiệm vụ bắt giữ chiếc xe này.

Đến khoảng 14h44' cùng ngày, phát hiện chiếc xe khách trên đang lưu thông trên quốc lộ 1, CSGT đã tiến hành bắt giữ xe và người điều khiển theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bước đầu, tài xế Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, ngụ Nghệ An) khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao Nguyễn Hồng Phong và phương tiện cho Công an huyện Lệ Thủy để di lý về địa phương tiếp tục điều tra xử lý.

Thông tin mới nhất vụ nghi án chồng sát hại vợ bên đường rồi về nhà dùng súng tự vẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, thông tin từ lãnh đạo xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ nghi án chồng sát hại vợ bên đường rồi về nhà dùng súng tự vẫn, hiện người chồng đang trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hai vợ chồng trong vụ việc đã có với nhau 3 người con. Người vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và mới trở về địa phương trước Tết. Về thông tin, thời điểm xảy ra sự việc hai vợ chồng chở theo một con nhỏ đến tòa án để nộp đơn ly hôn, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ nghi án chồng sát hại vợ bên đường rồi về nhà dùng súng tự vẫn. Ảnh: VV



Như Dân Việt đã thông tin: Tối 12/2, trao đổi với Dân Việt, ông Lô Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 12/2, tại khu vực dốc Mét thuộc bản Thành Nam, xã Bồng Khê xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị B.T.T (SN 1986, trú tại thôn Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn) tử vong tại chỗ.

Sau đó không lâu, người dân bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn phát hiện người chồng của chị B.T.T là anh V.V.T (SN 1985) đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu và bị thương, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam.

Người dân thôn Kẻ Trai cho biết, trưa 12/2 hai vợ chồng dùng xe máy chở nhau đi khỏi nhà, đến chiều thì nghe tin người vợ tử vong, người chồng trở về nhà và dùng súng để tự vẫn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.