TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy sát nhà vợ 3 người thương vong; nghi án giết chủ nợ rồi tự tử

Đối tượng truy sát nhà vợ ở Nghệ An từng là siêu trộm khét tiếng

Liên quan tới vụ đối tượng Hoàng Văn Lan (sinh năm 1978, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) dùng dao truy sát cả nhà vợ khiến vợ, mẹ vợ tử vong, bố vợ trọng thương, theo xác minh, tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, đối tượng Hoàng Văn Lan từng là siêu trộm khét tiếng một thời.

Đối tượng Hoàng Văn Lan đã tự sát.

Cụ thể, Lan từng phải thụ án nhiều năm vì tội trộm cắp tài sản tại huyện Yên Thành.

Lực lượng chức năng và người dân phát hiện nghi phạm sát hại vợ và mẹ vợ, đâm bố vợ bị thương đã tự sát. Ảnh: N.T

Băng nhóm của Hoàng Văn Lan thực hiện trộm cắp hàng chục chiếc xe máy có giá trị và bán ra thị trường cho nhiều đối tượng hám rẻ.

Thời điểm đó, theo trí nhớ của một trinh sát hình sự, phải mất rất nhiều thời gian điều tra, theo dõi mới bắt được Hoàng Văn Lan.

"Lan rất ít khi ở nhà. Lan thường xuyên ăn, ngủ tại các khách sạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Có khi, Lan trốn tận TP.HCM cả tháng trời. Sau khi Lan ra tù, có thông tin Lan vào TP.HCM" - một trinh sát hình sự lúc đó nhớ lại.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Hoàng Văn Lan (sinh năm 1978, Xuân Phú, Đồng Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã dùng dao truy sát khiến vợ, mẹ vợ tử vong; bố vợ Lan bị trọng thương.

Nghi án giết chủ nợ rồi tự tử ở Quảng Trị: Lá thư tuyệt mệnh tiết lộ động cơ gây án

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu được biết, vụ án xảy ra vào khoảng 20h tối 24/1, tại phường 3, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nghi phạm vụ án nghiêm trọng được phát hiện tử vong trong xe ô tô cùng thư tuyệt mệnh. Ảnh: CA

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị G (53 tuổi, trú ở đường Yết Kiêu, phường 3) đang ở nhà thì một người đàn ông xông vào dùng roi điện tấn công và dùng tay bóp cổ bà G. Bà G chống cự và bỏ chạy thì người đàn ông này tiếp tục đuổi theo dùng dây điện siết cổ. Thấy bà G không còn vùng vẫy thì người này mới bỏ đi.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với công an địa phương vào cuộc truy xét.

Sau quá trình điều tra, công an nhanh chóng xác định nghi phạm vụ giết người là Lê Đình Tùng (48 tuổi, trú phường Đông Thanh, TP.Đông Hà).

Nghi phạm Tùng sau đó được tìm thấy tại khu vực sau lưng Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đã tắt thở. Trong xe còn có một bếp than chứa một cục than tổ ong đã cháy xong.

Bức thư tuyệt mệnh nằm trong xe của nghi phạm có nội dung đã vay của bà G một số tiền lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này nghi phạm không thể trả nên đã nảy sinh ý định giết bà G.

Truy bắt nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 25/1, thông tin từ Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm dùng vật giống súng tấn công làm 3 người thương vong.

Nghi phạm lên xe tẩu thoát. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu: P.Q.H. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) dùng vật giống súng (chưa rõ loại) bắn 3 người gồm ông H.N.C. (59 tuổi), bà N.T.K.H. (60 tuổi) và ông H.B.Đ. (40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Gây án xong, nghi phạm dùng xăng đốt nhà của ông H.V.B. (60 tuổi, cha ruột của ông H.B.Đ.) rồi lên xe máy biển số 74F5-7748 tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, bà N.T.K.H. đã không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Mang Thít đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Bé gái chưa đủ 16 tuổi sinh con, bắt giam bố của đứa trẻ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam B.T. (22 tuổi, trú xã Gari, huyện Tây Giang) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Tây Giang). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an huyện Tây Giang tiếp nhận tin báo từ Trung tâm y tế xã Ch'ơm về một trường hợp một bé gái sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định vào giữa tháng 1/2023, đối tượng B.T. đã quan hệ với người mẹ chưa đủ 16 tuổi nói trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/1, cơ quan công an bắt tạm giam B.T.

Công an huyện Tây Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Chở vợ đi viện, đại úy công an kịp cứu cô gái bị hiếp dâm bên đường

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 25/1, tin từ Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn) trên đường đưa vợ đến bệnh viện, đã kịp giải cứu nữ nạn nhân và bắt nghi phạm.

Người đàn ông bị bắt giữ.

Được biết, đêm 5/1, đại úy Hà trên đường chở vợ đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (xã Hưng Hòa, TP.Vinh), đại úy Hà phát hiện hai xe máy mang BKS đăng ký ở Hà Tĩnh và Nghệ An nằm ngã bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới vị trí hai chiếc xe máy để kiểm tra, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.



Khi đến gần, anh Hà nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ “Anh, chị ơi cứu em với”. Anh Hà dừng xe, quan sát thì phát hiện người đàn ông đang ngồi đè lên một cô gái để nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay lập tức, anh Hà xuống ngăn cản, cứu cô gái.

Người đàn ông bỏ chạy về chiếc xe máy định tẩu thoát nhưng anh Hà đã kịp chặn lại, bắt giữ. Trong lúc giằng co, người này bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn.

Sau đó, đại úy Hà đã cùng lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế người đàn ông này đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc. Quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng, anh Hà bị chống trả dẫn tới bị thương, bầm tím ở vùng cánh tay, cổ tay và bàn tay phải.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là N.Đ.Đ ( 37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân được cứu là chị H.T.M.T (24 tuổi, trú TP.Vinh).

Đại úy Hà được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt và được UBND xã Hưng Hòa tặng Giấy khen. Mẹ của chị T đã viết thư cảm ơn đại úy Hà và lực lượng công an.