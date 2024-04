TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết vợ hàng xóm; làm giấy tờ giả, khai tử người thân để chiếm đoạt nhà

Đâm chết vợ hàng xóm vì không gọi được chồng ra nói chuyện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/4, UBND xã Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã này vào trưa một ngày trước.

Thông tin ban đầu: Lúc 11h40 trưa 4/4, Vũ Văn Thắng (50 tuổi, ngụ ấp 8, xã Thới Bình) đến nhà hàng xóm tìm ông H.N.T. (53 tuổi) nói chuyện.

Thắng đâm chết vợ hàng xóm vì không gọi được chồng người phụ nữ này ra nói chuyện. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi Thắng đến nơi thì ông T. không ra vì đang ăn cơm. Lúc này vợ ông T. là bà H. (42 tuổi) đi ra nói chồng bà không ra được và kêu Thắng về đi, có gì chiều quay lại nói.

Trong lúc nói chuyện qua lại, Thắng nghe chồng bà H. nói vọng từ trong nhà ra là "giữa tao với mày không có chuyện gì để nói". Liền lúc đó, Thắng rút dao chuẩn bị từ trước xông vào đâm bà H. ở phía dưới ngực trái rồi bỏ chạy về nhà.

Bà H. dù được đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Làm giấy tờ giả, khai tử người thân để chiếm đoạt nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ; Nguyễn Đắc Công bị khởi tố, bắt giam về tội giả mạo trong công tác.

Luật sư Lê Minh Thái tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, Tấn, Thạnh, Phước là 3 người trong số 11 người được hưởng thừa kế tài sản tại căn nhà ở số 270A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh.

3 đối tượng sống ở Việt Nam, 8 người còn lại sinh sống ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Tấn và Thạnh, Phước bàn với nhau sang tên căn nhà cho cả 3 đứng tên, sau đó bán lấy tiền chia cho nhau.

Tấn sau đó thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục pháp lý với phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế.

Bên cạnh đó, Thái móc nối với Công là cán bộ văn thư lưu trữ UBND phường 6 (quận Bình Thạnh) chứng thực các giấy cam kết trên.

3 đối tượng Tấn, Thạnh và Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Được Thái đưa tiền hối lộ, Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mộc do Công trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả.



Thái tiếp tục nhờ Công thực hiện hành vi chứng thực sao y trái quy định pháp luật nhiều giấy tờ khác để giúp Tấn hoàn tất thủ tục bán căn nhà trên.

Tháng 7/2017, UBND quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh điều tra, xử lý.

Công an quận Bình Thạnh đã thông báo cho các đối tượng biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của những người thừa kế đang ở nước ngoài là do Công giả chữ ký chứng thực.

Vì lòng tham, không muốn trả lại số tiền bán nhà đã nhận nên Tấn, Thạnh và Phước tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân của mình nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà.

Qua điều tra, công an xác định Tấn, Thạnh, Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố ý bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt mục đích sang tên sở hữu cho được nhà đất số 270A Bạch Đằng.

Hành vi của luật sư Thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà, đồng thời đưa hối lộ cho Công 4 lần, tổng cộng 6 triệu đồng.

Công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình là văn thư đóng dấu, kiêm nhiệm chứng thực, nhận tiền để thực hiện theo yêu cầu của Thái chứng thực tài liệu trái pháp luật. Khi lãnh đạo UBND phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng ở Hà Nội lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/4, TAND quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, tuyên phạt Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng. Thành bị đánh giá là chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi nhiều nhất do đó phải chịu mức án cao nhất.

Cùng tội danh trên, 10 "đàn em" của Thành bị phạt 30 tháng đến 3 năm 6 tháng tù. Trong số này, Vũ Tiến Duy hưởng lợi 17,8 tỷ đồng, nhiều chỉ sau chủ mưu bị phạt 3 năm 6 tháng. Trần Đức Cường hưởng lợi 12 tỷ đồng, bị phạt 3 năm tù. 8 "đàn em" còn lại đều được hưởng án bằng thời gian tạm giam, được tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa.

Các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu sung công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 USD và tiền trong tài khoản.

Tại tòa, các bị cáo đa số thừa nhận hành vi. Đồng phạm của Thành cho rằng chỉ làm theo ý Thành và được chia lợi bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, dù được chia tới 18 tỷ đồng trong 20 tháng (900 triệu đồng/tháng) như bị cáo Duy.

Các con bạc khai đánh bạc vì "tò mò, ham vui, thấy link thì nhấp vào, không có gì làm trong thời Covid", giờ mới biết đánh bạc có hại.

Luật sư của Thành cho rằng thân chủ phạm tội do thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết. Luật sư của Trường, lập trình viên chính của game, xin khoan hồng cho thân chủ vì là một "nhân tài Toán học" của tỉnh Nam Định từ ngày còn ngồi ghế nhà trường.

Riêng Thành và người nhà xin được trả lại 2 nhà và 5 xe sang đang bị thu giữ, với lý do đều là tài sản của bố mẹ đẻ, của vợ và nhà vợ cho tiền mua, không liên quan đến Thành. VKS cho rằng lời khai "có căn cứ", nên cũng đề nghị trả lại.

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng Nguyễn Minh Thành. Ảnh: X.H

Một số "trợ thủ đắc lực" của Thành, phụ trách chạy máy chủ và chuyển hóa tiền ảo sang tiền thật qua sim điện thoại, vắng mặt tại địa phương và bỏ trốn, bị truy nã, nhà chức trách cho hay đã tách vụ án xử lý sau. Các nhóm đại lý thanh toán game và hàng triệu tài khoản cờ bạc khác cũng được tiếp tục xác minh và xử lý, cơ quan điều tra nêu.

Cáo trạng thể hiện,từ tháng 4 đến tháng 8/2021, Thành và đồng phạm xây dựng, vận hành hai game bài SUMVIP và VUACLUB. Các con bạc dùng tiền thật mua tiền ảo trên app, đặt cược "tài, xỉu" và bị thu phí khi đặt cược, thắng cược và cả khi đổi thưởng.

Người chơi muốn rút tiền mặt phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền thật, bị chiết khấu 17%. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Trong bốn tháng, tổng số tiền các con bạc nạp qua ba kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, qua đó nhóm Thành thu lợi hơn 167 tỷ đồng.

Sau khi hai đàn em đi rút tiền bị bắt, Thành chỉ đạo các đàn em còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông Đáy nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Nguyễn Minh Thành trước đó làm dậy sóng mạng xã hội khi có màn tặng chiếc ô tô Porsche Panamera cho bạn gái là chị Vũ Thị Thùy D (SN 1999). Bốn tháng sau, Thành bị bắt. Chiếc xe sang trở thành tang vật của vụ án nên đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Sản xuất tiền giả trong phòng trọ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 5/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (36 tuổi, thường trú ở xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Lực lượng chức năng làm việc với Hiếu (áo phông trắng). Nguồn: Dân Trí

Những ngày gần đây Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện có tiền giả xuất hiện trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Hiếu là đối tượng phát tán lượng tiền giả nói trên.

Chiều 3/4, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh ập vào kiểm tra một nhà trọ ở huyện Cầu Kè, bắt quả tang Hiếu đang in ấn tiền giả.

Trong phòng trọ Hiếu thuê, công an thu giữ lượng lớn tiền giả nhiều mệnh giá, phôi tiền giả và một máy in màu. Đối tượng thừa nhận hành vi, khai đã mua máy in được khoảng 10 ngày nay với mục đích để làm tiền giả.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn khi hát karaoke, bị bạn nhậu dùng chiếc nồi đánh tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 5/4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ nghi án mạng khiến một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: PLO

Nạn nhân là ông Lâm Tấn H (45 tuổi, HKTT tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng). Người được cho là gây ra cái chết của ông H là Phạm Văn Bảy (34 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/4, ông H đến nhà một người bạn tại thôn Bình Minh (xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) để nhậu.

Trong cuộc nhậu này cũng có Phạm Văn Bảy. Khi tất cả đã ngà say, mọi người bắt đầu hát karaoke.

Trong lúc hát, giữa ông H và Bảy xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai người đã lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Bảy dùng chiếc nồi bằng kim loại đánh nhiều cái vào đầu ông H.

Sau khi bị đánh, đầu nạn nhân chảy nhiều máu và ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chiều 5/4 ông H đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang làm việc với Bảy để làm rõ vụ việc.