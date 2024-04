Hai vợ chồng hưu trí có con làm công an bị lừa hơn 10 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhà chức trách cho biết, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền... Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).

Công an Hà Nội đang tìm 28 bị hại bị lừa đảo trên địa bàn. Ảnh minh họa

Khi bị hại lo sợ, chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn TP.Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Danh sách thông tin 28 bị hại trên địa bàn TP.Hà Nội:

1. Nam giới, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.

2. Nữ giới, SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.

3. Nữ giới, SN 1954, trú tại huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, SN 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng là giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.

7. Nữ giới, SN 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt: 300 triệu đồng vào tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt: 170 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 80 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt: 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, SN 1966, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, SN 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 400 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, làm ruộng, con làm công nhân tại TP.HCM, số tiền bị chiếm đoạt: 70 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt: 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt: 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, SN 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 500 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, SN 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 1,9 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt: 58 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, SN 1958 hoặc 1960, bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ Grab, số tiền bị chiếm đoạt: 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, SN 1966, giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, SN 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, SN 1952 hoặc 1953, giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 300 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, SN 1960, hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 1,9 đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản ngân hàng có liên quan:

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB.

2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN.

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH.

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG.

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG.

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY.

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y.

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG.

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH.

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG.

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN.

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG.

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN.

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo danh sách trên đây hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng theo danh sách trên hãy liên hệ tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gặp anh Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý, SĐT: 0986.753.333); hoặc cơ quan công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.