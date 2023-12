Tuyên án phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với 21 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Cụ thể, căn cứ vào diễn biến xét xử phúc thẩm cũng như chứng cứ, tài liệu liên quan, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định mức án vụ "chuyến bay giải cứu" với các bị cáo như sau:

1 người kháng cáo kêu oan:

1. Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hòa (sơ thẩm 18 năm tù, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ"): 16 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

20 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt:

1. Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế (án sơ thẩm tù chung thân, tội "Nhận hối lộ"): Chung thân.

Cựu cán bộ Bộ Y tế Phạm Trung Kiên bị bác kháng cáo, tòa phúc thẩm tuyên y án chung thân. Ảnh: DV

2. Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (sơ thẩm án tù chung thân, tội "Nhận hối lộ"): Chung thân.

3. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (án sơ thẩm tù chung thân, tội "Nhận hối lộ"): Chung thân.

4. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao (án sơ thẩm 16 năm tù, tội "Nhận hối lộ"): 14 năm tù.

5. Đỗ Hoàng Tùng, cựu cục phó Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (án sơ thẩm 12 năm tù, tội "Nhận hối lộ"): 10 năm tù.

Hoàng Văn Hưng án sơ thẩm bị tuyên chung thân, tuy nhiên phiên phúc thẩm nhận tội và được HĐXX phúc thẩm quyết định giảm án còn 20 năm tù. Ảnh: DV

6. Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an (án sơ thẩm 9 năm tù, tội "Nhận hối lộ"): 9 năm tù.

7. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (án sơ thẩm 6 năm tù, tội "Nhận hối lộ)": 5 năm tù.

8. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky (án sơ thẩm 11 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 9 năm tù.

Dù được VKS đề nghị giảm án xuống còn 20 năm tù tuy nhiên HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lan, tuyên y án chung thân. Ảnh: DV

9. Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Blue Sky (án sơ thẩm 10 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 8 năm tù.

10. Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình (án sơ thẩm 7 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 6 năm 6 tháng tù.

11. Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc (án sơ thảm 4 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 3 năm tù, tổng hợp với bản án khác Hồng bị xử lý nhưng cho hưởng án treo, buộc Hồng chấp hành bản án 5 năm 6 tháng tù.

12. Lê Văn Nghĩa, cựu giám đốc Công ty Nhật Minh (án sơ thẩm 3 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 27 tháng tù.

13. Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty MasterLife (án sơ thẩm 3 năm tù, tội "Đưa hối lộ"): 30 tháng tù.

14. Lê Thị Ngọc Anh, cựu cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng (án sơ thẩm 3 năm tù, tội Đưa hối lộ): 30 tháng tù.

15. Phạm Bích Hằng (án sơ thẩm 20 tháng tù, tội "Đưa hối lộ"): 20 tháng tù.

16. Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia (án sơ thẩm 30 tháng tù, tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

17. Đặng Minh Phương, cựu Kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia (án sơ thẩm 18 tháng tù, tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"): 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng.

18. Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty xúc tiến thương mại Du lịch Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù, tội "Môi giới hối lộ"): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

19. Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ Tạp chí Thanh tra (án sơ thẩm 15 tháng tù, tội "Môi giới hối lộ"): 13 tháng tù.

20. Hoàng Văn Hưng - cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (án sơ thẩm phạt chung thân, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"): 20 năm tù.

21. Nguyễn Anh Tuấn – cựu Thiếu tướng Công an (án sơ thẩm phạt 5 năm tù tội "Môi giới hối lộ"): 4 năm tù.

22. Trần Việt Thái – cựu Đại sứ: 3 năm tù.

Phát hiện đôi nam, nữ thương vong trong quán cà phê

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 13h20 ngày 27/12, anh Vũ Văn Cường (37 tuổi, quê Hải Phòng) đến quán cà phê Thuỷ Tiên thuộc tổ 3, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (do anh Cường thuê) thì phát hiện cửa khoá trong nên mở khoá bằng chìa khoá phụ.

Khi anh Cường đi vào trong thì phát hiện anh N.V.H (44 tuổi, quê Bắc Giang) bị vết cắt ở cổ, trong tình trạng nguy kịch, nằm phía hành lang lối ra vào giữa phòng khách và phòng ngủ.

Phát hiện 1 phụ nữ tử vong và một người đàn ông nguy kịch trong quán cà phê. Nguồn: VOV

Tiến vào bên trong phòng ngủ, anh Cường phát hiện chị H. (41 tuổi, quê Phú Thọ) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương chảy máu.

Sau đó, anh Cường báo cơ quan công an và đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính và Vụ phó của Bộ Công Thương bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/12, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 của Bộ Công an, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an, cho biết ông Đặng Công Khôi - Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị khởi tố, tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt oil.

Ông Đặng Công Khôi, Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ảnh: Quochoi

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, nhà chức trách đã bắt nhiều người có chức vụ.

Liên quan đến vụ án này, ông Lê Đức Thọ bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị khởi tố tội "Nhận hối lộ".

Đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an. Ảnh: Xuân Huy

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

"Ông Lê Đức Thọ thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre", đại diện A09 chia sẻ thêm.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM.

Tháng 8 năm nay, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu khi thời hạn còn 3 năm. Lý do được đưa ra là do Xuyên Việt Oil có những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.

Can ngăn đánh người sau va chạm giao thông, nhân viên tiệm cầm đồ bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Hứa Minh Quân (SN 1993, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Dao (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h50 ngày 26/12, hai đối tượng lái xe máy chạy trên đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân.

2 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: A.X.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Khi đến trước nhà số 560 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông thì xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên đi xe máy khác.

Sau khi xảy ra chạm, Quân và Dao xông vào đánh thanh niên trên. Phát hiện sự việc, anh N.M.T (SN 1992, quê Quảng Ninh) là một nhân viên làm việc trong tiệm cầm đồ đối diện chạy qua can ngăn nên cả hai rời đi.

Khoảng 10 phút sau, cả 2 đối tượng quay lại tìm anh T để nói chuyện. Tại đây, một đối tượng đi thẳng vào bên trong tiệm lấy dao đâm vào người anh T rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết đâm quá hiểm nên anh T. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để truy bắt các đối tượng gây án.

Trước tính chất gây án manh động của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp cùng các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 5, quận 6 và quận 11 nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được huy động và bắt giữ 2 đối tượng sau 2 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận Quân là người trực tiếp đâm anh T tử vong. Ngoài ra, cả 2 khai trước đó chưa từng quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Tuy nhiên, khi thấy anh T vào can ngăn đánh nhau nên nổi máu côn đồ nên tìm anh T trả thù và gây ra vụ án mạng trên.

Bắt 2 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình) và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tứ là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay. Còn Trí là trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Tứ. (Ảnh: Công an Quảng Nam). Nguồn: Dân Trí

Hai đối tượng trên liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, đang được Công an Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoạn 2 chuyên án.

Trước đó, vào tháng 7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Công an Quảng Nam đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.