TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu; tin mới vụ ông Lưu Bình Nhưỡng

Xét xử phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nghẹn ngào, còn cựu Cục trưởng mong được ghi nhận 1 điều

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/12, các luật sư và bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" đã có phần bào chữa, tự bào chữa trước tòa phúc thẩm sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án.

Bày tỏ sự nhất trí với quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, 2 luật sư bào chữa cho cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đánh giá, nhận định của vị đại diện VKS nêu rất thấu đáo, làm rõ hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Lan. 2 vị luật sư đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận quan điểm của VKS với trường hợp của thân chủ mình.

Bà Lan trước đó được phía VKS đánh giá đã cố gắng tối đa để khắc phục hậu quả; các doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện đưa tiền, hành vi của Lan so với Phạm Trung Kiên – cựu cán bộ Bộ Y tế và 1 người khác là thấp hơn nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lan, xử phạt bị cáo mức án 20 năm tù.

Theo các luật sư bào chữa cho vị cựu lãnh đạo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ở phiên phúc thẩm, bị cáo Lan đã tha thiết nhờ luật sư qua đó vận động bạn bè để khắc phục thêm hậu quả mình đã gây ra.

Các luật sư thông tin, hiện bạn bè cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự đã hỗ trợ bị cáo này khắc phục thêm 5 tỷ đồng, biên lai đã được gửi tới quý tòa. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên án thấp hơn đề nghị của VKS với bị cáo Lan để bị cáo này sớm được về nhà để chăm sóc mẹ già, các con nhỏ và thắp hương cho bố (trong thời gian bị cáo Lan bị bắt, bố bị cáo đã qua đời).

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan mong HĐXX phúc thẩm ghi nhận cho ý thức khắc phục hậu quả của mình. Ảnh: GDTD

Đồng tình với phần bào chữa của 2 luật sư bào chữa cho mình, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan trình bày thêm, rằng mình đã nhận thức được việc khắc phục hậu quả từ rất sớm.

Theo đó, sau khi bà Lan bị bắt, khi làm việc với điều tra viên bị cáo Lan đã nhận thức được việc nhận quà từ doanh nghiệp là sai, ngay quá trình điều tra đã nhận thức được rằng những phần quà nhận của doanh nghiệp thì phải trả lại nên đã có đơn đề nghị sử dụng tất cả tài sản bị tạm giữ, phong tỏa, kê biên để khắc phục hậu quả.

Về số tiền nhận hối lộ, theo lời khai của bị cáo Lan trước tòa phúc thẩm, 1 phần bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, 1 phần đưa vào trong tài khoản để mua trái phiếu, cổ phiếu và hiện vẫn đang bị phong tỏa.

Bị cáo Lan tiếp tục trình bày mình là thu nhập chính trong gia đình, gia đình không có tài sản nào khác, mặc dù gia đình đã rất cố gắng nhưng chỉ nộp được rất ít tiền khắc phục hậu quả.

Bà Lan bày tỏ mong muốn được HĐXX ghi nhận cho ý chí muốn khắc phục hậu quả của mình.

Ở diễn biến phiên phúc thẩm, sau khi HĐXX giải thích việc khắc phục hậu quả càng sớm càng tốt, không phải chờ đến lúc phát mại tài sản, kết thúc ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Lan đã qua luật sư luật sư nhờ bạn bè hỗ trợ kinh phí. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan một lần nữa trình bày lại rằng mình rất có ý thức khắc phục hậu quả.

Bào chữa cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, các luật sư của ông Dũng nêu quan điểm ông này không gây khó cho doanh nghiệp. 1 vị luật sư dẫn chứng, rằng ông là bạn học của ông Dũng nên biết được ông Dũng không phải là người như vậy.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc nghẹn khi tự bào chữa trước tòa và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân. Ảnh: DV

Về khắc phục hậu quả, sau khi vụ án được phát hiện, theo các luật sư, ngay bản thân bị cáo Tô Anh Dũng ở bản khai đầu tiên đã khai hết toàn bộ sự việc, không giấu giếm. Luật sư mong HĐXX xem xét việc ăn năn, hối cải của bị cáo Tô Anh Dũng với các vấn đề liên quan trong vụ án.

Vị luật sư cũng trình bày, vì những đóng góp cho công tác ngoại giao vắc xin, ông Dũng đã được nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3.

Về phía bị cáo Tô Anh Dũng, theo luật sư, bị cáo này có bệnh nền, thường xuyên được trại giam cho đi khám bệnh; gia đình có nộp các tài liệu vợ bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, cần chữa trị khẩn cấp; đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp khoan hồng đặc biệt cho bị cáo Tô Anh Dũng, cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Nhà chức trách cho biết đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ảnh: Q.H.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Qua điều tra, cảnh sát xác định ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền ông Nhưỡng trục lợi là hàng trăm nghìn đô la Mỹ.

Việc ông Nhưỡng bị bắt là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê Thái Bình; ông là tiến sĩ Luật kinh tế. Trước đó, ông là đại biểu Quốc hội khóa 14. Trong quá trình công tác ông từng là Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 9/2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện.

Cháy ở trụ sở Công an một huyện ở Hải Dương thiêu rụi hàng trăm phương tiện

Như Dân Việt đã thông tin: Theo nguồn tin cho biết, vào khoảng 15h ngày 26/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.



Theo đó, vụ cháy xảy ra tại khu vực để các phương tiện vi phạm mà cơ quan công an đang tạm giữ để xác minh, xử lý các vụ việc liên quan.

Mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời và nỗ lực dập lửa, nhưng do thời tiết hanh khô nên việc cứu hoả, dập đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Cột khói bốc lên cao từ đám cháy ở nhà để phương tiện vi phạm, trong trụ sở Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. (Ảnh người dân cung cấp)

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 100 phương tiện để tại đây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân hoả hoạn và thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản.

Khởi tố đối tượng lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nam tội "Giết người"

Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân về tội “Giết người" do liên quan đến vụ việc lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông.

Clip đối tượng lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nam.

Cụ thể, chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân (SN 2003, trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) về tội “Giết người”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân (SN 2003) về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 16/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe Phạm Đình Huân về hành vi điều khiển xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 15/12, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự - Công an thị xã Duy Tiên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma tuy, vi phạm nồng độ cồn”.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường Dương Văn Nội - Khu đô thị Đồng Văn, thuộc địa phận tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Khi làm nhiệm vụ. lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen đang di chuyển về phía chốt kiểm tra.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện vào đồng chí Nguyễn Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải rồi bỏ chạy.

Người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện vào đồng chí Nguyễn Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải rồi bỏ chạy.

Sự việc khiến 2 đồng chí bị thương.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo các lực lượng đưa đồng chí Nguyễn Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn điều trị và tổ chức truy tìm người điều khiển và phương tiện vi phạm.

Bằng các biện pháp công tác, sau hơn 5 giờ, cơ quan công an đã điều tra làm rõ Phạm Đình Huân là người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HONDA HR-V RS biển kiểm soát 30K - 460.84 gây ra vụ việc.

Chiếc xe vi phạm tại cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phê chuẩn.

CSGT chặn bắt đối tượng liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng có liên quan trong vụ án giết người, cướp tài sản cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu từ công an cho biết, khoảng 2 giờ 10 phút rạng sáng 26/12, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin điện báo từ Công an tỉnh Bình Dương về việc một đối tượng gây án giết người cướp tài sản tại Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tin báo từ Công an tỉnh Bình Dương, sau khi gây án, đối tượng này đang đi xe ô tô khách từ Bình Dương ra hướng Bình Thuận và yêu cầu Công an Bình Thuận hỗ trợ.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai đến lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường phối hợp.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai bắt giữ đối tượng.

Đến 2 giờ 35 phút ngày 26/12, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã dừng được phương tiện thực hiện kiểm tra hành chính và phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng đang ở trên xe.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định tên là Nguyễn Sỹ Hiếu (SN 1995 trú tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Hiếu là đối tượng có liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 23/12, tại phường Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.