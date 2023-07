Tuyên án vụ chuyến bay giải cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Theo bản án sơ thẩm tuyên chiều 28/7, việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đã bị lợi dụng với mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân. Các bị cáo đưa - nhận hối lộ, vi phạm quy định của Nhà nước. Khi vụ án được điều tra, điều tra viên chính trong vụ còn lừa đảo, nhận tiền "chạy án".

Quang cảnh phiên tuyên án vụ chuyến bay giải cứu chiều 28/7.





Tại Văn phòng Chính phủ có 4 bị cáo chịu cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 15 tỷ đồng. Nhiều nhất là Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, nhận 4,2 tỷ đồng. Nhóm này có vi phạm trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyến bay giải cứu, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp trục lợi.

Bộ Ngoại giao cũng có 5 cán bộ bị cáo buộc "Nhận hối lộ" trong đó cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng "cầm" 21,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thân quen. Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự nhận 25,8 tỷ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng nhận 12,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Anh, cựu Chánh văn phòng cục nhận 1,8 tỷ đồng và Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, nhận 527 triệu đồng.

Ngoài ra, có 5 bị can là đại điện ngoại giao cũng bị cáo buộc nhận hối lộ gồm Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ tại Nhật Bản, nhận 1,8 tỷ đồng; Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng lãnh sự tại Osaka, hơn 2 tỷ; Lý Tiến Hùng, cán bộ Đại sứ quán tại Nga, nhận 437 triệu; Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ tại Angola, 864 triệu.

Nhóm cán bộ Đại sứ quán tại Malaysia, đứng đầu là cựu Đại sứ Trần Việt Thái bị xác định "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do có hành vi thu tiền cao hơn quy định với gần 2.000 người về nước.

Tại Bộ Y tế, bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ tới 42,6 tỷ đồng khi "tạo điều kiện" cho các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu.

Bộ Giao thông Vận tải có 2 người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, nhận 1,7 tỷ đồng và Vũ Hồng Quang, cựu Phó phòng Vận tải hàng không, 1,9 tỷ đồng. Họ bị cáo buộc trục lợi trong quá trình tham mưu, xét duyệt các chuyến bay giải cứu của một số doanh nghiệp.

Ở Bộ Công an, có 3 cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh bị cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thực hiện chuyến bay combo. Trong đó, cựu Phó cục trưởng Trần Văn Dự nhận 7,6 tỷ đồng; Vũ Anh Tuấn, cựu Phó phòng tham mưu, hơn 27 tỷ và cán bộ Vũ Sỹ Cường nhận hơn 9,3 tỷ.

Khi vụ án được điều tra, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Nguyễn Anh Tuấn còn nhận hơn 2,6 triệu USD để "chạy án" cho 2 bị can là lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Tuấn đưa 800.000 USD trong số này cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng điều tra kiêm điều tra viên chính của vụ án. Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Hai cựu lãnh đạo Hà Nội và Quảng Nam cũng bị cáo buộc nhận hối lộ. Trong đó, ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhận hơn 2 tỷ đồng khi duyệt chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp. Còn Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ một doanh nghiệp thực hiện cách ly, bay giải cứu.

Chi tiết mức án 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu:

1. Phạm Trung Kiên, nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng, tù chung thân.

2. Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng, tù chung thân.

3. Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, tù chung thân.

4. Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, 16 năm tù.

5. Đỗ Hoàng Tùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng, 12 năm tù.

6. Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng, 9 năm tù.

7. Trần Văn Dự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, 7 năm tù.

8. Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỷ đồng, 6 năm tù.

9. Nguyễn Quang Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, 7 năm tù.

10. Nguyễn Tiến Thân, nguyên chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng, 5 năm tù.

11. Nguyễn Thanh Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng, 6 năm tù.

12. Nguyễn Mai Anh, nguyên chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ 3 tỷ đồng, 6 năm tù.

13. Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tống Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, 4 năm tù.

14. Chử Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, 3 năm tù.

15. Vũ Hồng Quang, nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, nhận hối lộ gần 2 tỷ đồng, 4 năm tù.

16. Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, 30 tháng tù.

17. Lê Tuấn Anh, nguyên Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ gần 1,8 tỷ đồng, 42 tháng tù.

18. Ngô Quang Tuấn, nguyên chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, 4 năm tù.

19. Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 18,8 tỷ đồng, tù chung thân.

20. Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 5,7 tỷ đồng và đưa hối lộ gần 800 triệu đồng, tổng mức án 18 năm tù.

21. Vũ Ngọc Minh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola, nhận hối lộ 864 triệu đồng, 30 tháng tù.

22. Lưu Tuấn Dũng, nguyên Phó Trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 500 triệu đồng, 18 tháng tù.

23. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, cùng đưa hối lộ hơn 100 tỷ đồng, 11 năm tù.

24. Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, cùng đưa hối lộ hơn 100 tỷ đồng, 10 năm tù.

25. Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình, đưa hối lộ hơn 34 tỷ đồng, 7 năm tù.

26. Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, đưa hối lộ gần 28 tỷ đồng, 7 năm tù.

27. Vũ Thùy Dương, Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, đưa hối lộ hơn 24 tỷ đồng, 3 năm tù treo.

28. Bị cáo Hoàng Anh Kiếm, đưa hối lộ hơn 22,8 tỷ đồng, 6 năm tù.

29. Bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty ATA Việt Nam, đưa hối lộ gần 12 tỷ đồng, 4 năm tù.

30. Bị cáo Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc, đưa hối lộ gần 11 tỷ đồng, 4 năm tù; cộng 30 tháng tù trong vụ án khác, bằng 6 năm 6 tháng tù.

31. Bị cáo Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Nhật Minh, đưa hối lộ hơn 9,5 tỷ đồng, 3 năm tù.

32. Bị cáo Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty MasterLife, đưa hối lộ hơn 8 tỷ đồng, 3 năm tù.

33. Bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đưa hối lộ hơn 7,6 tỷ đồng, 3 năm tù.

34. Bị cáo Nguyễn Thị Hiền, đưa hối lộ 4,1 tỷ đồng, 30 tháng tù.

35. Bị cáo Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Vijasun, đưa hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng, 3 năm tù treo.

36. Bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G 19 Việt Nam, đưa hối lộ hơn 3 tỷ đồng, 30 tháng tù.

37. Bị cáo Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội, đưa hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng, 30 tháng tù treo.

38. Bị cáo Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Thuận An, đưa hối lộ hơn 2 tỷ đồng, 30 tháng tù treo.

39. Bị cáo Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty Sang Trọng, đưa hối lộ hơn 1,6 tỷ đồng, 24 tháng tù treo.

40. Bị cáo Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt, đưa hối lộ hơn 1,6 tỷ đồng, 24 tháng tù treo.

41. Bị cáo Phạm Bích Hằng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế, đưa hối lộ gần 1,2 tỷ đồng, 20 tháng tù.

42. Bị cáo Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 4 năm tù.

43. Bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên Bí thư thứ Hai, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 30 tháng tù.

44. Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, nguyên Bí thư thứ Hai, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 30 tháng tù.

45. Bị cáo Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 18 tháng tù.

46. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, môi giới hối lộ hơn 61,6 tỷ đồng, 5 năm tù, phạt tiền 50 triệu đồng.

47. Bị cáo Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam, môi giới hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng, 3 năm tù.

48. Bị cáo Bùi Huy Hoàng, nguyên chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, môi giới hối lộ hơn 3,3 tỷ đồng, 30 tháng tù, phạt tiền 50 triệu đồng.

49. Bị cáo Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra Chính phủ, môi giới hối lộ gần 2 tỷ đồng, 15 tháng tù.

50. Bị cáo Lý Tiến Hùng, nguyên Bí thư thứ Nhất, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, nhận hối lộ hơn 400 triệu đồng, 30 tháng tù.

51. Bị cáo Trần Tiến, Giám đốc Công ty Phi, đưa hối lộ hơn 600 triệu đồng, 18 tháng tù treo.

52. Phạm Bá Sơn, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa, đưa hối lộ 520 triệu đồng, 18 tháng tù treo.

53. Bị cáo Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt, đưa hối lộ hơn 485 triệu đồng, 18 tháng tù treo.

54. Bị cáo Đào Thị Chung Thúy, đưa hối lộ hơn 437 triệu đồng, 15 tháng tù treo.

Chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang bầu 3 tháng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 28/7, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành (SN 1983) trú xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, là người đã dội nước sôi vào người em dâu và cháu nhỏ.

Theo lãnh đạo UBND xã Sào Báy, vụ việc xảy ra vào tối 26/7, lúc này, chị Bùi Thị Xim (SN 1989, trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi) và con gái tên B.K.V. (SN 2019) đã bị chị Bùi Thị Lành (chị chồng của chị Xim) đổ nước sôi vào người.

Chị Bùi Thị Anh bên cạnh cháu B.K.V. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuệ Linh

"Chị Xim và cháu V. bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện đang cấp cứu. Chị Xim cũng đang mang bầu 3 tháng. Cả 2 mẹ con hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình", lãnh đạo UBND xã Sào Báy cho hay.

Trưa cùng ngày, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, phóng viên nhận thấy, hiện sức khỏe của hai mẹ con đã dần ổn định.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Bùi Thị Xim cho biết, tối 26/7, trong lúc chị Xim đang bế cháu V. thì bất ngờ chị Lành cầm ấm siêu tốc có sôi hất vào phía sau người chị Xim và cháu V. khiến 2 mẹ con bị bỏng. Cháu V. bị bỏng nặng hơn. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn về nhà ở. Chị Xim cũng cho biết, hiện tại chị đang mang bầu 3 tháng.

Hiện tại, sức khỏe của chị Bùi Thị Xim đã ổn định hơn. Ảnh: Tuệ Linh

"Tối 26/7, khi biết tin chị gái và cháu bị bỏng nước sôi, tôi rất lo lắng. Lúc đấy, tôi và mấy chị em đã tức tốc lên nhà chị Xim và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kim Bôi. Do bỏng nặng nên chị Xim và cháu V. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngay trong đêm để điều trị", chị Bùi Thị Anh, em ruột chị Xim nói.

Được biết, hiện chị Xim và cháu V. đang được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị bằng phương pháp thay băng bỏng, dùng kháng sinh và bù dịch.

Bắt người phụ nữ lừa bán các cô gái vào quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/7, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã bắt Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1991, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), đây là đối tượng bị truy nã về hành vi "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi".

Nguyễn Thị Kim Yến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu từ phía Công an, cuối năm 2021, Yến làm quản lý cho một quán karaoke tại tỉnh Bình Dương.

Do sau dịch bệnh Covid-19, thiếu nhiều nhân viên nữ phục vụ tiếp khách nên Yến đăng tuyển nhân viên nữ trên mạng xã hội Facebook với lời lẽ hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao".

Cuối tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, một số đối tượng đã bán 3 nạn nhân nữ (trong đó có một em dưới 16 tuổi) cho Yến.

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hoàng Phong, Yến bán 3 nạn nhân nói trên cho Lê Thị Bích Phượng (đang làm quản lý quán karaoke Thu Ngân 2, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để làm tiếp viên phục vụ khách.

Đến ngày 1/3/2022, các nạn nhân đã liên hệ được gia đình, nhờ tố cáo đến cơ quan công an.

Qua kiểm tra quán Thu Ngân 2, Công an TP.Cần Thơ phát hiện 3 nạn nhân nữ trên và 2 nữ nạn nhân khác có dấu hiệu bị bán.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Lê Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Phong và Hoàng Văn Độ về hành vi "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi". Riêng đối tượng Yến thấy "động" đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã.

Đến sáng 27/7, Công an TP.Cần Thơ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Yến, khi đối tượng đang chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, Yến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Chế ảnh bị chặt ngón tay, đổ keo 502 vào mặt để... tống tiền bố mẹ đẻ

Như Dân Việt đã đưa tin: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Huy Hoàn, SN 1995, trú tại thôn Song Khê, xã Tâm Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, do không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên phải vay tiền để chi tiêu dẫn đến việc không có khả năng trả nợ, nên ngày 9/6/2023, Hoàn nói với em gái về việc đi bán thận và thực hiện ca mổ ở TP.Huế. Nhưng sau đó, lấy lý do không còn xe khách nên thanh niên này quay về.

Ngày 17/6/2023, Hoàn đến thuê trọ tại ngõ 137 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, nam thanh niên gọi về cho bố mẹ xin số tiền 100 triệu đồng để trả nợ nhưng không được gia đình đáp ứng. Biết bố mẹ có tiền mà không cho nên Hoàn nghĩ cách giả vờ bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập, tra tấn, ép bán thận rồi quay clip gửi về cho gia đình. Đối tượng khai nhận, làm cách này sẽ khiến bố mẹ sợ mà gửi tiền.

Đối tượng Lê Huy Hoàn. Nguồn: ANTĐ

Ngày 30/6/2023, Hoàn mua một sim điện thoại “rác” đăng ký tài khoản Zalo tên Nguyễn Quang Hưng, sau đó kết bạn với em gái và chú ruột của mình, gửi định vị giả ở TP. Huế, đồng thời nhắn sẽ gửi hình ảnh, video clip Hoàn bị chặt đứt ngón tay, ghi âm nhận nợ số tiền 117 triệu đồng, ép bố mẹ chuyển tiền.

Đầu tháng 7/2023, Hoàn mua một ít thịt lợn rồi đập nát, xin một đoạn xương gà ở chợ chặt nhỏ kèm chứng minh thư nhân dân của Hoàn đã được bôi tương ớt pha nước giả làm máu, sau đó ném vào trước cổng nhà mình.

Nam thanh niên tạo hiện trường giả bị đánh đập, chặt ngón tay rồi chụp ảnh, quay video clip gửi cho gia đình (ảnh cắt ra từ clip). Nguồn: ANTĐ

Các ngày tiếp theo, nam thanh niên trong vai Nguyễn Quang Hưng liên tiếp gửi tin nhắn cho em gái và chú ruột với lời đe dọa nếu không trả tiền sẽ chặt ngón tay, nhỏ keo 502 cho mù mắt rồi bán sang Campuchia. Đến ngày 4/7, N.T.H., SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa là bạn gái của Hoàn đến phòng trọ của thanh niên này ở cùng. Đối tượng liền mượn điện thoại của người yêu vào nhà vệ sinh tự quay video ngón tay út trái bị chặt rồi gửi sang điện thoại của mình để cắt ghép, chỉnh sửa và gửi cho em gái.

Để gia đình tin sự việc trên và nhanh chóng đưa tiền, Hoàn đã lên ứng dụng Shopee mua ngón tay giả, đồng thời viết một giấy vay nợ giả thể hiện Hoàn vay “Nguyễn Quang Hưng” số tiền 117 triệu đồng, chụp ảnh lại rồi xé đi. Giữa tháng 7/2023, bị nhiều người gọi giục đòi tiền nên Hoàn đã pha một bát tương ớt với nước giả làm máu và bôi lên mặt mình, phần ngón tay giả đã bị chặt đứt.

Ngón tay... Shopee được đối tượng mua về, giả bị chặt để gia đình lo sợ mà gửi tiền. Nguồn: ANTĐ

Xong xuôi, thanh niên trên nằm ra đất, nhỏ nước dung dịch rửa bồn cầu đã pha loãng màu trắng vào mắt nhằm ngụy tạo bị nhỏ keo 502 và bảo người yêu quay clip theo hướng dẫn của mình. Đối tượng đã cắt thành video thành nhiều clip nhỏ rồi gửi cho người thân. “Ngón tay Shopee” cùng chiếc áo dính “máu” được đối tượng vứt bỏ phi tang.

Nhận được video clip, tưởng Hoàn bị các chủ nợ bắt giữ, chặt tay thật nên đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội trình báo. Sau 2 giờ kể từ khi nhận được đơn tố giác của gia đình Hoàn, lực lượng công an đã tìm được thanh niên này đang "bình yên vô sự" cùng bạn gái tại phòng trọ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố tài xế điều khiển ô tô biển số Lào gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại phường Thuận An, TP.Huế) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Văn Quang đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Ảnh: H.T.

Trước đó, vào lúc 22h50 phút ngày 24/7, Phạm Văn Quang điều khiển xe ô tô mang biển số đăng ký tại Lào đi trên quốc lộ 49A theo hướng từ phường Thuận An lên phường Phú Thượng, TP.Huế. Khi đến km 7+600 quốc lộ 49A, thuộc địa phận xã Phú Dương, TP Huế, Quang điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao đi sang phần đường bên trái và tông vào anh Đoàn Công Phi Long (SN 1987, trú xã Phú Dương) đang đi bộ cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, xe ô tô do Quang điều khiển chuyển hướng chếch qua phần đường bên phải và va chạm vào xe máy do anh Phan Văn Xuân (SN 1988, trú xã Phú Dương) điều khiển chở theo vợ anh Xuân và hai cháu Phan Văn P.T (SN 2020) và Phan Nguyễn T.V (SN 2016).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong do Phạm Văn Quang gây ra. Ảnh: CTV.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu Phan Nguyễn T.V tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị trọng thương.

Xe ô tô mang biển số Lào do Quang điều khiển là của Ngô Đức Thường (SN 1987, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tối ngày 24/7/2023, Quang đến khách sạn Panorama hotel tại phường Thuỷ Xuân, TP.Huế gặp Thường, sau đó Quang lấy xe ô tô của Thường trên đi về thị trấn Thuận An và gây tai nạn.

Thời điểm điều khiển ô tô gây tai nạn, Quang chưa có giấy phép lái xe ô tô, đồng thời qua test nhanh cho kết quả đối tượng này dương tính với ma tuý.