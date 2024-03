TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ đâm chồng nhiều nhát gây tử vong; tuyên án vụ Tân Hoàng Minh

Vợ đâm chồng nhiều nhát gây tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột, Công an phường Khánh Xuân làm rõ vụ án người phụ nữ đâm chồng tử vong.



Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự bà Lương Thị Thanh Thúy để làm rõ hành vi giết chồng. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20/3, sau khi đi nhậu về được một lúc, ông Đặng Trường Thanh (44 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại đẩy xe ra khỏi nhà để đi nhậu tiếp.

Cho rằng ông Thanh đi nhậu cả ngày, không lo cho gia đình, bà Lương Thị Thanh Thúy (41 tuổi, vợ ông Thanh) chạy ra níu xe lại, không cho chồng đi. Từ đó, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, ông Thanh cầm 2 cái chén bằng sứ ném về phía bà Thúy nhưng không trúng. Nóng giận, bà Thúy đã lấy 1 con dao lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người.

Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy nhiều, bà Thúy cùng người thân đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến sáng 25/3, ông Thanh đã tử vong trên đường chuyển viện xuống TP.HCM.

Sau khi được người thân và công an phường vận động, bà Thúy đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt bị phạt 36 tháng tù; các bị cáo khác từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù.

Hội đồng xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Án sơ thẩm xác định các bị cáo trong vụ án có gian dối trong việc lập hồ sơ, liên hệ các công ty thẩm định để đưa chứng thư thẩm định không đúng sự thực. Họ sau đó chạy dòng tiền khống để phát hành 9 gói trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhằm huy động vốn.

Tuy nhiên, tiền thu được từ trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích mà bị Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt. Tòa sơ thẩm do vậy xác định ông Dũng và các bị cáo có hành vi phạm tội nhiều lần.

Cụ thể, khi Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính, bị cáo Dũng tìm cách huy động tiền thông qua bán trái phiếu. Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong vụ án, Đỗ Anh Dũng bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác nên phải nhận mức án nặng nhất. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức, có vai trò thấp hơn nên sẽ phải nhận mức án tương ứng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo tại tòa. Ảnh Đ.X

Tất cả các bị cáo cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hoàn toàn hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hợp tác với cơ quan điều tra; nhân thân tốt… Một số bị cáo đủ điều kiện để hưởng án treo.

Về dân sự, Hội đồng xét xử cho hay có một số bị hại yêu cầu Đỗ Anh Dũng phải trả tiền lãi hoặc chi phí khác; chính bị cáo Dũng cũng đồng ý trả tiền lãi cho người mua trái phiếu trước thời điểm ông ta bị khởi tố.

Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét tính lãi hoặc thiệt hại khác không liên quan. Việc bị cáo Dũng nói sẽ trả lãi là việc tự nguyện của bị cáo, không thuộc thẩm quyền giải quyết trong vụ án này, nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.

Tòa sơ thẩm phân tích thêm, đáng lẽ phải buộc tất cả các bị cáo trong vụ liên đới bồi thường nhưng thực tế, số tiền thu được đều đưa về Tân Hoàng Minh, do Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác không liên quan.

Do vậy, tòa buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ 8.643 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Số tiền 900 triệu đồng, các bị cáo khác đã nộp là tình tiết giảm nhẹ cho họ nên tòa tuyên tịch thu xung công.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh:

1. Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, 8 năm tù.

2. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 36 tháng tù.

3. Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Soleil, 30 tháng tù.

4. Hoàng Quyết Chiến, Giám đốc Ban Tài chính Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù.

5. Lê Thị Mai, cựu Phó Ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù treo.

6. Vũ Lê Vân Anh, cựu Phó Giám đốc Ban nguồn vốn, 30 tháng tù treo.

7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính kết toán, 30 tháng tù treo.

8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù.

9. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Ngôi Sao Việt, 24 tháng tù.

10. Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù.

11. Nguyễn Khoa Đức, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa đông, 24 tháng tù.

12. Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, 24 tháng tù treo.

13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), 24 tháng tù treo.

14. Bị cáo Phan Anh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn, 18 tháng tù treo.

15. Nguyễn Thị Hải, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội), 18 tháng tù treo.

Bắt nam sinh lớp 10 để điều tra hành vi đánh học sinh lớp 8 chấn thương nặng ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008; trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối 27/3.

Trước đó, ngày 19/3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (SN 2010; trú tại quận Long Biên) về việc cháu N.H.Đ khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Bị can T.V.M tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an TP và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định:

Khoảng 15h00' ngày 17/3 cháu T.V.K (SN 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt. Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Hiện Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lái ô tô tông người nhập viện vì mâu thuẫn trong lúc chơi bida

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/3, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã làm việc và củng cố hồ sơ xử lý đối với Hồ Đình Quyết (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip 1 thanh niên lái ô tô tông vào 1 thanh niên đang đứng cạnh 1 chiếc ô tô khác, khiến người này bị thương nặng ở chân.

Camera an ninh ghi lại vụ việc. Nguồn: Hải SOS

Qua xác minh, công an xác định khoảng 12h20 ngày 22/3, Quyết cùng với anh B. (SN 1985, quê tỉnh Hà Tĩnh) lái ô tô đến một quán bida thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên để đánh bida.

Đến chiều cùng ngày, giữa Quyết và anh B. có xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai đi ra về.

Do bực tức nên Quyết điều khiển ô tô biển số 61G - 001.75 của mình đâm vào người và xe ô tô của anh B. đang đậu trên đường, làm nạn nhân bị gãy chân, chiếc ô tô bị hư hỏng.

Sau khi lái ô tô tông vào anh B., Quyết lái ô tô tháo chạy khỏi hiện trường. Riêng anh B. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ thanh niên tử vong sau khi làm việc với công an: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định đình chỉ công tác với đại úy Thái Thanh Thương - Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), để tiếp tục làm rõ thông tin vụ thanh niên tử vong sau khi làm việc với công an.

Anh Đức tử vong sau khi làm việc với công an. Ảnh: GĐCC

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim; suy thận cấp (tổn thương thận cấp); suy gan cấp (tổn thương gan cấp), tổn thương phần mềm đùi phải trái.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc, vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Anh Đức cùng 1 người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, anh Đức được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến khuya 22/3, anh Đức được Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.