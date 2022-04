Đột kích xưởng chuyên cung cấp khí cười cho các quán bar Hải Phòng

Công an phát hiện hàng nghìn bình khí N20 (khí cười) tại các cơ sở chuyên sang chiết chui. (Ảnh: HP22, Công an Hải Phòng)

Trước đó vào khoảng 15h30 ngày 23/4, tổ công tác số 3 (HP 22), Công an TP.Hải Phòng trong khi đang thực hiện kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp của Công an thành phố tại các tuyến đường đã phát hiện một nhóm người đang vận chuyển các bình khí lạ tại ngõ 188, phường Đằng Lâm, quận Hải An và khu đất trống thuộc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền.

Tiến hành kiểm tra, đấu tranh khai thác, nhóm người trên khai nhận đang vận chuyển khí N20 (khí cười) thuê cho một người ở Hà Nội chuyên tổ chức sang chiết loại khí này cung cấp cho các quán karaoke, quán bar trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ngoài hai cơ sở trên, còn có một cơ sở tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Các cơ sở này chuyên cung cấp bình khí này cho các quán karaoke, quán bar. (Ảnh: HP22, Công an TP Hải Phòng)

Căn cứ kết quả đấu tranh, Tổ công tác số 3 thông tin và phối hợp cùng công an các địa phương có liên quan xác minh, làm rõ.

Kết quả, sau khi đồng loạt kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hàng nghìn bình khí cười tại các cơ sở sang chiết chui.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở đều không có giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số bình "khí cười" trên.

Hiện Tổ công tác số 3 HP22 đã bàn giao người cùng tang vật cho các địa phương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.