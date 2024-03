TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử “thiếu gia” điện gió Tô Công Lý; tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xét xử Tô Công Lý - “thiếu gia” điện gió ở miền Tây

Tô Công Lý (40 tuổi), con trai ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý ở Cà Mau (gọi tắt là Công ty Công Lý) được đưa ra xét xử vào ngày 28/3, sau 4 năm bị bắt.

Cáo trạng của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, gọi tắt là Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư mà TAND tỉnh này đang xét xử sáng 28/3, cáo buộc 3 bị cáo gồm: Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Công Lý); Tô Công Lý (40 tuổi, con trai ông Dân - Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên Công ty Công Lý) đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Theo đó, từ năm 2009 - 2012, Tô Công Lý đã trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Bá Đam lập hồ sơ khống xây dựng 2 hạng mục công trình, gồm: "Hệ thống xử lý nước thải" và "Khu tiếp nhận và phân tách rác", với giá trị hơn 14,6 tỷ đồng, với mục đích là lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hồ sơ khống được lập xong, Lý trình cho cha ruột Tô Hoài Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án. Sau đó, ông Dân ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư, và được phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư với số tiền hơn 7,302 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu: Hành vi của Lý đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, ông Dân biết rõ dự án không có hạng mục "khu tiếp nhận và phân tách rác" và "hệ thống xử lý nước thải" nhưng vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án, và ký tờ trình đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư 50% (tương đương số tiền hơn 7,302 tỷ đồng) cũng đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với con trai.

Riêng Nguyễn Bá Đam biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán và Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư không có 2 hạng mục trên, nhưng Đam vẫn thực hiện chỉ đạo của Tô Công Lý… Hành vi này đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với Lý.

Tháng 8/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau; đồng thời khởi tố bị can đối với Tô Công Lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 19/3/2020, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, Công ty Công Lý còn đầu tư nhiều dự án lớn khác như: Dự án điện gió Bạc Liêu (Bạc Liêu), dự án khu du lịch Khai Long (Cà Mau).

Chiều 28/3, tại buổi họp báo của UBND TP.Hà Nội, liên quan vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não ở Long Biên (TP.Hà Nội), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có những thông tin liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội đã xác minh, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN: 2008; trú tại: quận Long Biên, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng chia sẻ, hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ xem có đồng phạm hay không.

Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, liên quan vụ việc này đã có một số thông tin xấu độc bị lan truyền và vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đánh giá những thông tin đó đã tác động rất xấu đến dư luận.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng dẫn chứng, đã có thông tin sai lệch cho rằng hai anh em M và K đánh cháu Đ chứ không phải là mình M đánh; bố của M, K đứng ngoài cổ vũ cho 2 con đánh cháu Đ; cho rằng người đánh cháu Đ không phải là cháu M mà là bố đẻ của cháu K gây ra, M gánh tội hộ thay bố; không phải cháu M đánh cháu Đ mà là cháu K đánh…

Ông Tùng khẳng định, Cơ quan điều tra vào cuộc phải xác minh, điều tra, khi bắt người phải có chứng cứ, không phải của người này bắt người khác. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh xem có vấn đề đồng phạm không và không thể áp dụng chủ quan trong điều tra.

"Hiện Công an thành phố đang giao các đơn vị chức năng của Công an thành phố để truy bằng được thông tin xấu độc này, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Liên quan vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định bắt người phải có chứng cứ, đã có những thông tin xấu độc bị lan truyền.

Ngày 19/3/2024, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (SN: 2010; trú tại quận Long Biên) về việc cháu N.H.Đ khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an TP và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định:

Khoảng 15h00' ngày 17/03/2024, cháu T.V.K (SN: 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt. Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 02 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Quân y 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Hiện Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí, trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng Công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội.

Vụ lừa đảo liên quan đến "Facebook Huấn Hoa Hồng", Công an TP.Hà Nội xác định, đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức và đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can với 5 nhóm tội danh.

Vụ lừa đảo liên quan đến "Facebook Huấn Hoa Hồng", Công an TP.Hà Nội xác định, đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức và đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can với 5 nhóm tội danh.

Cụ thể, ngày 23/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang điều tra hành vi của các đối tượng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo giả có liên quan đến "Huấn Hoa Hồng" đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp, không cần tài sản cầm cố, sau đó lừa các bị hại chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay để chiếm đoạt tài sản.

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") không liên quan đến vụ tìm bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an TP.Hà Nội phát thông báo truy tìm.

Cơ quan điều tra đề nghị, các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên hoặc đã từng bị các đối tượng sử dụng các tài khoản nêu trên chiếm đoạt tiền liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.

Ở diễn biến mới nhất, chiều 28/3, thông tin tới báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có chia sẻ những thông tin liên quan vụ án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra khi tiếp nhận tin báo đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, phát đi thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tới tài khoản không gian mạng có tên Huấn Hoa Hồng.

Sau khi phát đi thông tin tìm bị hại thì đã có các bị hại đến để trình báo. Xuất phát từ việc trình báo đó, Công an TP.Hà Nội đã xác lập án để đấu tranh.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, cơ quan điều tra xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Kết quả Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can về 5 nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán bộ phận cơ thể người; Đánh bạc; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong đó có 7 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan Huấn Hoa Hồng để cho vay tín chấp.

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN CHỦ TÀI KHOẢN TÊN NGÂN HÀNG 1 36717768888 BUI XUAN HUAN TPBank 2 5950116868 BUI XUAN HUAN MBbank 3 86688888891 HOANG THI THAM MBbank 4 19050041790014 BUI XUAN HUAN Techcombank 5 99914739999 MAN QUOC KY Tpbank 6 99914739999 BUI XUAN HUAN Tpbank 7 86688888891 NGUYEN NHAT HIEP Mbbank 8 999990879612462 BUI XUAN HUAN HDbank 9 555289389 BUI XUAN HUAN VIB 10 9878583125 BUI XUAN HUAN VIETCOMBANK 11 1021786328 BUI XUAN HUAN SHB 12 102879311167 BUI XUAN HUAN VIETINBANK 13 101879348783 BUI XUAN HUAN VIETINBANK 14 86895667799 VU MINH HIEU MB 15 46874340001 NGUYEN VY KHANH SCB 16 00001486774 BUI TUNG DUONG TPB 17 000004712739 NGUYEN LAN HUONG SEABANK 18 24283737 DO THI HAI DUONG ACB 19 108000521532 BUI HUU DUNG PVCOMBANK 20 19050042790014 HOANG THI THAM TECHCOMBANK 21 23169999999999 HOANG THI THAM TECHCOMBANK

Các tài khoản mà các đối tượng trong vụ án dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng việc Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng", trú TP.Hà Nội) là cá nhân có nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp và đăng tải các hình ảnh, video chia sẻ về của cải, vật chất, khoe các mối quan hệ với các đối tượng xã hội, các bị can đã lập các tài khoản Facebook, Zalo giả liên quan đến Huấn "Hoa Hồng".

Họ mua lại các tài khoản Facebook, Zalo được đăng ký từ trước, sau đó sử dụng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn để đăng tải, chạy quảng cáo, hỗ trợ vay vốn từ 30 đến 500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo, số máy điện thoại để được tư vấn.

Khi bị hại kết bạn với các đối tượng, các đối tượng đưa ra các lý do khác nhau để lừa đảo các bị hại chuyển tiền, phí đặt cọc, phí bảo hiểm, phí giải ngân tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng xác định 7 bị can đã chiếm đoạt 526 triệu đồng của 34 bị hại. Để phục vụ việc điều tra mở rộng, Công an TP.Hà Nội sau đó cũng phát đi thông tin thông báo phương thức của các đối tượng trong vụ án, đồng thời cung cấp 21 số tài khoản mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo, đề nghị các cá nhân bị lừa đảo đến trình báo. Hiện nay Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, với cá nhân Bùi Xuân Huấn, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, đến nay xác định Bùi Xuân Huấn không có quan hệ quen biết gì với các bị can, các đối tượng trong vụ án để điều tra.

Các tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Xuân Huấn, xác mạng xã hội Zalo, Facebook mà các đối tượng sử dụng đều là tài khoản mạo danh, không phải do Bùi Xuân Huấn sử dụng, quản lý.

Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, về tội Nhận hội lộ, khi mở rộng điều tra vụ án liên quan "Hậu Pháo".

Ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức "Hậu Pháo" để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.

Ông Lê Viết Chữ, sinh năm 1963 ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2005, ông là Giám đốc Sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 6/2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp thứ 45 (từ 1-4/6/2020), Ủy ban Kiểm tra Trung uơng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ngày 16/6/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Viết Chữ vì phải chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ông Phạm Hoàng Anh sinh năm 1975, nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Tháng 9/2017, ông Phạm Hoàng Anh được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên.



Ngày 15/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, ông Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được Đại hội bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.