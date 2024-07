Xét xử vụ Trịnh Văn Quyết, FLC

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/7, sau khi kiểm sát viên công bố xong bản cáo trạng dài 107 trang, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi các bị cáo trong vụ án Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC cùng đồng phạm lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán.

Clip: Các bị cáo được dẫn giải đến toà bằng xe chuyên dụng sáng 22/7.





Tại tòa, nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết và đều thừa nhận tội danh bị truy tố. Họ khai không góp vốn, không phải cổ đông Công ty Faros nhưng được nhờ đứng tên sở hữu và qua đây giúp sức hành vi phạm tội lừa đảo. Những người khác đồng phạm trong hành vi thao túng cũng nhận tội nhưng cho hay họ không hưởng lợi bất chính.

Có 15 người thân, họ hàng của Trịnh Văn Quyết vướng lao lý trong vụ án.

Theo cáo buộc, nhóm trên được Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết nhờ mở các tài khoản chứng khoán, phục vụ mua đi bán lại, tạo cung cầu ảo 5 mã chứng khoán họ FLC.

Trả lời chủ tọa, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên Công ty FLC Land (chồng của bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Quyết) khai cho bị cáo Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, thành lập pháp nhân nhưng không nhớ là bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu pháp nhân. Bị cáo Mạnh trình bày không biết việc bị cáo Huế sử dụng các tài khoản để mua bán chứng khoán ra sao nhưng khẳng định bản thân "không được hưởng lợi gì".

Bị cáo Trịnh Văn Đại, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng FLC Faros, là anh họ bị cáo Quyết, cũng thừa nhận cáo buộc, cho hay không nộp tiền góp vốn, không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng được bị cáo Huế nhờ đứng tên cổ đông.

Tiếp đến, bị cáo Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land, là cháu họ ông Quyết trình bày vào làm từ năm 2009 với vị trí nhân viên vật tư và đến năm 2020 là Trưởng phòng Vật tư, chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC.

Bị cáo Tuân khai bản thân không góp vốn, và nói: "Đến bây giờ mới biết mình là cổ đông Công ty Faros". Sau khi lên làm việc với cảnh sát, bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỷ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung.

Bị cáo Tuân khai được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Về Công ty FLC Land, bị cáo Tuân khai: "Con dấu công ty do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, không biết hoạt động công ty ra sao".

Ở hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập một pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán. Anh ta nói bản thân đã được điều tra viên giải thích hành vi sai pháp luật nhưng bản thân không được hưởng lợi gì, mong được tòa xem xét.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai gia đình bị cáo là thông gia với gia đình bị cáo Quyết. Người phụ nữ trình bày, bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Faros vay tiền nhưng "được nhờ thì ký" và không hưởng lợi gì.

Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Tổng cộng, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thu lời bất chính 723 tỷ đồng khi thổi giá 5 mã chứng khoán trên. Tuy nhiên, do hành vi thao túng cổ phiếu AMD, thu lợi bất chính 39 tỷ đồng xảy ra năm 2017, trước thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên cơ quan tố tụng không xử lý. Vì vậy, ông Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng khi thao túng các mã HAI, GAB, FLC, ART.

Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, viện kiểm sát cho rằng vị này còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) thi hành lệnh bắt ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các bị can bị khởi tố trong vụ án Công ty Thái Dương.

Cùng bị bắt về tội danh trên là các bị can Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Có 2 người khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và Lê Duy Phương, nguyên chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

C03 cho hay đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trên đây là diễn biến mới nhất trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Hồi tháng 10/2023, C03 khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.233 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Cảnh sát do vậy khởi tố 2 người cùng 4 bị can khác.

Nhậu xong, vác dao chém chết bạn nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, nguồn tin của PV cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình đối với Nguyễn Văn Công để điều tra về hành vi “giết người”, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.





Đối tượng Nguyễn Văn Công. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ, vào khoảng 18 giờ ngày 21/7, sau khi nhậu xong tại nhà của bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1994; trú tại Trà Giáp, Bắc Trà My, Quảng Nam), Nguyễn Văn Công xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Ba (SN 1997; trú Trà Giáp, Bắc Trà My) phía trước nhà bà Ánh. Sau đó, Công chạy vào nhà bà Ánh lấy 1 con dao chạy ra chém vào vùng ngực anh Ba, khiến nạn nhân tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của đại tá Nguyễn Hà Lai Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường vụ án.

Qua làm việc tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Hai cô gái bị đâm trọng thương tại cửa tiệm massage

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, Công an quận 12, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên đâm chém, khiến hai người bị thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, người dân ở gần tiệm massage trên đường Song Hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều người chạy tới phát hiện hai cô gái bị thương. Một nam thanh niên nằm trên vỉa hè, nghi nhảy từ trên tầng lầu xuống.

Người dân tại đây cho biết, một trong hai cô gái bị thương rất nặng, mất nhiều máu nằm gục trên đường. Người còn lại cũng bị thương, nhưng đi lại được.

Theo người dân, cả ba người được cho là đều làm tại tiệm massage. Công an sau đó có mặt, khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở để làm rõ. Hai nạn nhân nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khởi tố đối tượng không có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Quang Hiếu (17 tuổi, trú tại Khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, TP.Huế) sau khi đối tượng này gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Quang Hiếu - đối tượng không có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: C.Q.

Trước đó, mặc dù không có bằng lái xe mô tô nhưng Phan Quang Hiếu đã điều khiển xe mô tô trên đường Đào Duy Từ theo hướng từ cầu Đông Ba đến hướng đường Mai Thúc Loan, TP.Huế.

Khi đến trước số nhà 13 đường Đào Duy Từ, Hiếu đã vượt không đúng quy định dẫn tới va chạm với xe mô tô do bà Trần Thị M (SN 1956, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) điều khiển đi cùng chiều phía trước, gây ra tai nạn giao thông.

Cơ quan công an lấy lời khai Phan Quang Hiếu - đối tượng không có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: C.Q.

Hậu quả, bà M bị chấn thương vùng đầu và tử vong sau khi được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn khiến 2 xe mô tô bị hư hỏng, Hiếu không bị thương tích gì.

Qua vụ việc này, Công an TP.Huế cảnh báo đến các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao mô tô cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái tham gia giao thông, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.