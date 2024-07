Điều tra vụ thi thể chủ nhà trọ phân hủy trong phòng

Ngày 21/7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một chủ nhà trọ được phát hiện chết trong nhà.

Trước đó, chiều tối 20/7, tại căn nhà 1 trệt 2 lầu trên đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, các sinh viên thuê trọ ở đây thấy mùi hôi nên đi tìm.

Khi đến một căn phòng ở tầng trệt thì họ tá hỏa phát hiện ông Nguyễn Danh N. (SN 1958, là chủ trọ) chết trong phòng, thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Nguồn: CAO

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Người dân cho hay trước đây thấy ông N. có vợ con, nhưng vài năm trở lại đây thì không thấy nữa.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, công an chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, ông N. quê quán xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; đăng ký HKTT tại căn nhà xảy ra vụ việc.

Ai là người thân của ông N., liên hệ Công an quận Gò Vấp để làm việc.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bị quấn chặt, đốt cháy trong phòng tắm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ bị quấn nhiều quấn áo, đốt cháy trong phòng tắm.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ bị quấn chặt, đốt cháy trong phòng tắm. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra bước đầu, tối 20/7, một người dân đến nhà bà Trần Thị T. (65 tuổi) ở ấp 1, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh để nhờ việc. Đến nơi, người này không thấy bà T. ở nhà, chỉ có người con trai khoảng 36 tuổi đang ngồi chơi.

Lúc đang nói chuyện, người này thấy có dấu hiệu bất thường tại phòng tắm đang bốc khói phía sau nhà bà Tuyết nên gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lộc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đến phòng tắm, công an phát hiện thi thể 1 người phụ nữ quấn chặt bằng nhiều quần áo, bị đốt cháy. Xung quanh nền nhà có nhiều vết máu, một số đồ dùng bị đốt cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chết người bất thường. Nguồn: Báo Bình Phước

Bước đầu, công an xác định thi thể bị quấn nhiều quần áo, đốt cháy là bà T. Công an nghi vấn đây là vụ án mạng và đang làm việc với người con trai nạn nhân để phục vụ điều tra.

Vụ nhóm người Việt chết ở Thái Lan: Thi thể chuyên gia trang điểm đã được đưa về nước

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/7 tại Đà Nẵng, thi thể của anh Trần Đình Phú - nạn nhân trong vụ nhóm người Việt chết ở Thái Lan đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Rất đông người thân, bạn bè của anh Trần Đình Phú - nạn nhân trong vụ nhóm người Việt chết ở Thái Lan đã đến thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Chia sẻ với PV, hàng xóm nạn nhân cho biết: "Phú chưa lập gia đình, hàng ngày hay giao lưu với mọi người. Tính tình hiền lành và ngoan lắm, đi đâu ai cũng thương mến, lúc đọc được tin tức trên báo tôi cứ ngỡ không phải sự thật".

Vào lúc 14h45, xe chở thi thể của anh Trần Đình Phú - nạn nhân trong vụ nhóm người Việt chết ở Thái Lan - đã về đến nhà. Được biết, nạn nhân làm nghề trang điểm hơn 15 năm và chuyên làm đẹp cho các ngôi sao tại nhiều sự kiện lớn cũng như giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực make-up. Nạn nhân có chuyến đi trang điểm ở Thái Lan cho đoàn khách của người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt, về nhà được 2 ngày thì sau đó tiếp tục được đoàn khách này book sang trang điểm và gặp nạn.

Bà Tuy, mẹ ruột của nạn nhân ngây người, không muốn tin khi xe chở thi thể con mình đến nhà.

Không khí đau buồn bao trùm căn nhà và khu phố.

Như Dân Việt đã thông tin, Cảnh sát Thái Lan đang khẩn trương điều tra vụ việc chấn động dư luận: Nhóm người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok (Thái Lan). Cụ thể, các nạn nhân được phát hiện tại một phòng trong khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok vào chiều 16/7. Trong đó, 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt.

Theo xác minh ban đầu của Cảnh sát Thái Lan, nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại.

Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Tham gia vụ hỗn chiến gây chết người, nam thanh niên đầu thú sau 2 tháng trốn truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, cơ quan Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận nghi can tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong đến đầu thú là Lý Hoàng (21 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Đối tượng Lý Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 7/5, có hai nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) khiến 1 thanh niên chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an quận Thanh Khê khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Phan Thành Đạt (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định nhóm nghi can sau khi gây án thì bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Truy theo dấu vết, đến sáng 9/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là những người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến Phan Thành Đạt chết tại chỗ.

Đến ngày 16/5, Phan Chỉ Thiên (24 tuổi, anh trai nạn nhân Đạt), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi), Lê Minh Long (24 tuổi, trú quận Thanh Khê) đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp tục điều tra, đến ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi can thứ 17 trong vụ án là Phạm Bá Quốc Khánh (22 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) khi đang trốn tại một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Riêng Lý Hoàng, khi đến cơ quan Công an quận Thanh Khê đầu thú thì khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn vào huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Hoàng xem báo chí và tra thông tin thì biết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng truy nã mình về hành vi "Giết người". Vì vậy, sau hơn 2 tháng chạy trốn, Hoàng liên hệ với người nhà đón và sau đó đưa đến Công an quận Thanh Khê đầu thú vào chiều 20/7.

Thông tin mới vụ sạt lở đất vùi lấp một căn nhà ở Lâm Đồng, 2 người thương vong

Ngày 21/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Đồng, nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp một căn nhà ở thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết: Vụ sạt lở đất khiến 2 người thương vong ở Lâm Đồng: Chủ nhà đã cam kết di dời trước đó vẫn đang được điều trị tích cực nhưng tiên lượng xấu.

Clip: Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong vụ sạt lở đất vùi lấp một căn nhà ở Lâm Đồng. Clip: Nguyễn Trọng Thủy

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Đồng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, mặt, tay, mắt, dập phổi. Sau khi được cấp cứu, hiện bệnh nhân đã chuyển biến tốt, ổn định hơn nhưng vẫn đang được theo dõi sát, tích cực và được thở máy.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 1 căn nhà bị vùi lấp tại thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Trong tối 20/7, ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cũng đã có báo cáo UBND tỉnh về vụ sạt lở tại xã Đạ K'Nàng. Cụ thể, theo UBND huyện Đam Rông, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng hơn 16 giờ chiều 20/7, tại thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông) xảy ra một vụ sạt trượt khối lượng đất đá lớn vùi lấp nhà của hộ bà Võ Thị Phương và ông Nguyễn Quang Long khiến đất tràn ra mặt đường chia cắt tuyến Quốc lộ 27.

Vụ sạt trượt đã làm một người tử vong là N.Q.D (SN 1988) và một người bị thương là Nguyễn Văn Đồng (SN 1982, thường trú tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng huyện Đam Rông có mặt hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã làm việc, chỉ đạo UBND xã Đạ K’nàng triển khai các biện pháp phòng chống tiếp tục sạt trượt như: Cắm biển cảnh báo, căng dây, lập biên bản cam kết di dời đối với các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị sạt trượt.

Đối với nhà bà Võ Thị Phương và ông Nguyễn Quang Long, UBND xã Đạ K’nàng đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của UBND huyện, hộ gia đình bà Phương đã ký biên bản cam kết di dời trước 18h ngày 15/7. Tuy nhiên vào chiều 20/7, hai nạn nhân trên quay lại nhà lấy đồ thì xảy ra vụ việc, mặc dù người dân xung quanh đã cảnh báo nguy cơ sạt trượt cao nhưng 2 người này không nghe cảnh báo, vẫn cố tình không di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và ở lại dọn dẹp đồ đạc.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường đưa một nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngoài chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, cứu nạn, dọn dẹp hiện trường thì Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông đã đến thăm hỏi và trước mắt hỗ trợ 30 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong.

Cũng theo UBND huyện Đam Rông, vị trí sạt trượt chiều 20/7 cách vị trí sạt trượt trước đó (vào ngày 15/7) làm một người tử vong khoảng 50m. Vị trí này người dân đã sinh sống, kinh doanh ổn định hơn 10 năm qua.