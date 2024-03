Xét xử lại vụ án "mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 19/3 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền (47 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; mẹ nữ sinh giao gà C.M.D. bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019) và Vì Thị Thu (40 tuổi, trú xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



"Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên" trong phiên sơ thẩm. Nguồn: NLĐO

Trước đó, tháng 5/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo nêu trên có đơn kháng cáo kêu oan. Sau gần 2 ngày xét xử, nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau, một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được nên TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm.

Theo đó, tòa cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử sơ thẩm lại. Đối với Vì Thị Thu, mặc dù cũng kháng cáo kêu oan nhưng không có căn cứ để chấp nhận nên TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này.

Sau đó, Chánh án TAND Tối cao ra kháng nghị đề nghị xét xử Giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9/2023, Hội đồng phẩm phán TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 5/2017, bị cáo Hiền tới gặp Bùi Văn Công (47 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) để hỏi mua 4 bánh heroin, hai bên thỏa thuận giá 160 triệu đồng/bánh. Sau đó, Công đặt hàng Vì Thị Thu với giá 600 triệu đồng/4 bánh để bán cho Hiền. Nếu phi vụ trót lọt, Công hưởng lợi 40 triệu đồng. Sau đó, Thu đến biên giới Việt - Lào và mua được 2 bánh heroin của một người Lào, rồi về giấu số heroin này ở giường ngủ; Vì Văn Toán (40 tuổi, trú huyện Điện Biên) là người trông giữ.

Đến cuối tháng 5/2017, Công và Lường Văn Hùng (31 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) tới nhà Thu để lấy số ma túy đã đặt đi giao cho Hiền. Tại đây, Công và Hùng mua thêm 4 viên hồng phiến của chủ nhà và sử dụng tại chỗ, rồi lấy 2 bánh heroin đi giao cho Hiền và nhận 290 triệu đồng. Còn 300 triệu, Hiền hứa trả sau.

Từ quá trình điều tra đến khi hầu tòa, bị cáo Hiền luôn cho rằng bản thân bị oan và chối tội. Bị cáo này khai không quen biết nhóm Bùi Văn Công và không mua bán heroin. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các đồng phạm tại tòa, HĐXX xác định bị cáo Hiền đã mua bán trái phép chất ma túy.

TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên các bị cáo Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán tù chung thân; các bị cáo Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền cùng lĩnh 20 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên truy thu bị cáo Vì Thị Thu hơn 100 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài vụ án nêu trên, Hùng, Toán, Công và 3 bị cáo khác còn bị tuyên án tử hình trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại "nữ sinh giao gà" C.M.D. (con gái Trần Thị Hiền). Nhóm bị cáo khai nguyên nhân ra tay với nữ sinh là để ép Trần Thị Hiền trả số tiền 300 triệu mà nhóm bị cáo cho rằng người này còn nợ sau giao dịch 2 bánh heroin nói trên.

Liên quan vụ án của chị C.M.D., cơ quan tố tụng xác định, do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công… đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền.

Chiều 4/2/2019 (30 Tết Nguyên đán), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa chị D. chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công. Sau đó, từ ngày 4/2 đến 7/2/2019, nhóm Công khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo.

Người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước ở Thanh Hóa

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 17/3, UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong dưới mương nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.P. (SN 1976, trú thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn).

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. (Ảnh: Mạng xã hội Facebook). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/3, chồng chị P. không thấy vợ trở về nhà nên gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sau đó, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến 21h cùng ngày, người dân tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị P. dưới mương thoát nước (sâu khoảng 40-50cm) bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng.

Cách hiện trường nơi phát hiện vụ việc khoảng 50m là chiếc xe máy của chị P. dựng trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lời khai tài xế xe bán tải chạy trốn cảnh sát, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng (37 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Dũng là tài xế xe bán tải bỏ chạy lực lượng chức năng tại phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng), đâm hàng loạt phương tiện khác và bị người dân chặn, bắt giữ trên Vành đai 3, xảy ra hôm 15/3.

Làm việc với cảnh sát, Dũng khai chiều 15/3 anh ta chở bạn đi gửi con tại phố Trương Định. Lúc này, Dũng dừng đỗ ô tô ở trước số 93 Trương Định.

Khi bị lực lượng công an phường xử lý về hành vi dừng đỗ xe không đúng quy định, Dũng xin được "xử lý tại chỗ" nhưng không được chấp nhận.

Lê Tiến Dũng chạy trốn cảnh sát, đâm hàng loạt phương tiện ở Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội

Người đàn ông này cho biết do không mang theo giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Giải thích về việc không có giấy tờ ô tô, anh ta cho biết đang bị một số người bạn giữ để làm tin cho khoản vay nợ.

"Tôi sợ công an phường kiểm tra sẽ thu giữ xe, không có phương tiện đi làm", Dũng khai và cho biết xe ô tô này là chính chủ của mình.

Khi bỏ chạy, Dũng không nhớ bản thân đã va quệt, tông vào những phương tiện nào. Tuy nhiên, anh ta cho biết bản thân bị truy đuổi, bị mọi người hô hào là "cướp, trộm", thậm chí bị một số người ném đá, gạch vào xe nên rất sợ.

"Lúc đấy, tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thế đường vắng thì tôi phi, tôi chạy. Tôi sợ khi dừng lại ở giữa đám đông như vậy thì cũng nguy hiểm cho tính mạng của mình. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến ngã 4 hay ngã 3, tôi vẫn bấm còi để người ta tránh", Dũng nói.

Chạy đến Vành đai 3, do đường đông, tắc, Dũng không thể chạy được tiếp.

"Khi đó, một số người đập kính, lao vào đánh tôi. Nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời", tài xế bán tải nói.

Camera ghi cảnh ô tô bán tải do Dũng điều khiển tông vào xe cảnh sát trước khi bỏ trốn. Clip: X.H.

Về kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, Dũng nói anh ta sử dụng "kẹo" từ khoảng 4-5 ngày trước.

Tại trụ sở công an, tài xế này bộc bạch bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Theo Công an Hà Nội, chiều 15/3, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Đến 14h10 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, BKS 29C-856.42, đỗ sai quy định ở phố Trương Định, là nơi cấm dừng, đỗ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Lê Tiến Dũng đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận là chủ xe. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra thì Dũng không xuất trình được và cầm 500 trăm nghìn đồng đưa cho Tổ công tác để xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ công tác kiên quyết không nhận tiền và yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy. Dũng lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ô tô của Công an phường ở phía sau rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định - Kim Đồng - Linh Đàm - Nguyễn Xiển - ngã 3 Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3 trên cao (hướng về Pháp Vân).

Quá trình bỏ chạy, ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.

Khi lên đường vành đai 3, ô tô của Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp người dân bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với ma túy.

Tạm giữ 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 17/3, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 24 giờ ngày 15/3, tổ công tác thuộc Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long do thiếu tá Tống Văn Thỏa, Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng cùng một số thành viên tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Khi đến khu vực khu phố 1 thì phát hiện có 2 đối tượng cùng đi trên chiếc xe mô tô biển số 93H1-375.77 có biểu hiện nghi vấn phạm pháp nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 5 km thì dừng được xe nhưng 2 đối tượng liền dùng dao tấn công các thành viên tổ công tác, khiến anh Nguyễn Minh Hiến là bảo vệ dân phố bị thương ở cánh tay trái. Tổ công tác đã khống chế bắt được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng bỏ chạy.

Phương tiện và hung khí gây án. Nguồn: CAND

Đến rạng sáng 16/3, tổ công tác đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười, do nghiện ma túy nên rủ nhau đến khu vực thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi hoàn thành hồ sơ ban đầu, Công an phường Phước Bình đã bàn giao 2 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kịch bản gây án của nhóm cầm phóng lợn chặn đường, cướp đêm ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng liên quan vụ cầm phóng lợn chặn xe, cướp tài sản giữa đường ở Hà Đông (TP.Hà Nội). 4 đối tượng trong vụ cầm dao phóng lợn, chặn đường cướp tài sản giữa đêm ở Hà Nội gồm: Đ.L.G.; C.N.H.T; P. C.Đ. và L. T.T, cùng sinh năm 2009, ở quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Theo nhà chức trách, nhóm này chuyên cầm dao phóng lợn đi cướp tài sản với tích chất rất manh động. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ 4 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau mang theo hung khí đi tìm những thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát và có tiền mặt để cướp.

Qua xác minh, các đối tượng chủ yếu đã bỏ học, thường rủ rê nhau vào các buổi tối, tụ tập điều khiển xe máy đi lượn lờ trên các tuyến phố Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 14/3, P.C.Đ điều khiển xe máy Honda Wave Alpha không gắn biển kiểm soát chở Đ.L.G.V cầm một tuýp sắt hàn phóng lợn dài 2 mét ngồi sau. Cùng tham gia là C.N.H.T. và L.T.T.

Nhóm thanh niên cầm phóng lợn, gây ra hàng loạt vụ cướp ở Hà Nội. Ảnh: CAND

Nhóm đối tượng đi đến khu vực trước số nhà 125 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, nhìn thấy anh N.Đ.C. điều khiển xe máy Honda Wave Alpha chở theo một người bạn đi ở chiều ngược lại. Các đối tượng thống nhất quay lại cướp xe của anh C.

Nhóm này chặn đầu xe, dùng vũ lực cướp xe của bị hại. Cả 4 đối tượng đi về quán Internet ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, để cất giấu xe cướp được và ngủ. Đến khoảng 12h ngày 14/3, chúng ngủ dậy và lên mạng xã hội Facebook đăng bán chiếc xe cướp được.

Nhóm đối tượng cướp tiền của một nam thanh niên tại khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông. Ảnh chụp từ clip.

Ngày 16/3, trong quá trình mang chiếc xe trên đi bán, các đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai đã cùng một số đối tượng khác gây ra thêm 3 vụ cướp tài sản khác tại Hà Nội.

Theo đó, rạng sáng 15/3, nhóm này mang theo dao phóng lợn điều khiển xe tại khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông, phát hiện một nam thanh niên đi trên xe máy Honda Vision. Các đối tượng chặn xe của nam thanh niên này, dùng dao phóng lợn chọc vào người, ép nạn nhân phải mở cốp xe ra và cướp tiền.

Nam thanh niên nói không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản, nên các đối tượng không lấy và bỏ đi. Hình ảnh các đối tượng sử dụng dao phóng lợn cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại, đưa lên mạng xã hội.

Camera ghi cảnh nhóm thanh niên cướp tiền của một nam thanh niên tại phố Lê Lợi, quận Hà Đông.

Cùng thủ đoạn trên, khoảng 2h ngày 5/3, các đối tượng điều khiển xe máy tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, gặp nhóm 3 nam thanh niên đi trên một xe máy Honda Wave. Các đối tượng đuổi, ép, khiến 3 thanh niên trên ngã xuống đường rồi cướp xe.

Đầu tháng 3, nhóm trên cũng dùng phóng lợn, truy đuổi khiến 2 nam thanh niên đi xe máy trên đường bị ngã để cướp xe. Chiếc xe này cũng được chúng rao bán qua mạng xã hội với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng thì liên hệ trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT cán bộ Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội trọng án: 098 3304879) để giải quyết theo quy định của pháp luật.