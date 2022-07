TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xử vụ Tịnh thất Bồng Lai; người đàn ông lái ôtô "truy sát" vợ cũ và bạn trai

Xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định không có vợ

Bị cáo Lê Tùng Vân là người được xét hỏi đầu tiên ở phiên tòa vụ Tịnh thất Bồng Lai. Clip: MXH

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/7 TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự".

Bị cáo Lê Tùng Vân (người được cho cầm đầu xuyên suốt trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai khẳng định mình không có vợ. Ảnh: Thiên Long

Phiên tòa vụ Tịnh thất Bồng Lai được nhiều người quan tâm, theo dõi từ sáng sớm. Ảnh: Thiên Long

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Tùng Vân (được cho là cầm đầu trong xuyên suốt vụ án) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.

Bị cáo Vân đứng lên nói giọng yếu ớt, ông cho biết do đã lớn tuổi nên không nhớ địa chỉ nơi sinh, độc thân, có hai bằng đại học.

Theo HĐXX, phiên tòa thiếu một số người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đại diện VKS huyện Đức Hòa giữ quyền công tố xác định, dù họ vắng mặt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, vì vậy đề nghị tiếp tục phiên tòa.

Hai luật sư của 6 bị cáo đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên toà, lý do họ đưa ra là để xác minh về một số chứng cứ có trong hồ sơ. Cụ thể, luật sư đưa ra 10 ý kiến xoay quanh một số vấn đề được cho là quan trọng thể hiện trong hồ sơ như: Một số chứng cứ có dấu hiệu giả tạo, hồ sơ vụ án có dấu hiệu bị sai lệch, công an đã từng thông tin cho báo chí đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luân trong khi thực tế không khởi tố hành vi này nên cần phải làm rõ.

Tuy nhiên, sau hội ý, HĐXX vẫn cho phiên tòa tiếp tục xét xử. Trong phần thẩm vấn lý lịch, bị cáo Lê Tùng Vân (được ngồi do sức khỏe) trả lời mạch lạc, cá nhân không theo tôn giáo và hiện vẫn còn sống độc thân. Các bị cáo khác cũng thừa nhận phần lý lịch là đúng với bản khai trước đây.

Riêng bị cáo Trùng Dương trả lời chưa hề biết cha mẹ nên lý lịch ghi là con của bà Cao Thị Cúc là không đúng. Bị cáo Cúc cũng phủ nhận lý lịch có hai người con, khẳng định con của mình đều do người khác đưa nuôi.

Trong vụ án này, 6 bị cáo đều bị TAND huyện Đức Hòa xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).



Người đàn ông điều khiển ô tô "truy sát" vợ cũ và bạn trai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ Văn Quý Đạt (SN 1987, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khuya 18/7, anh V.T.H (SN 1988, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) chạy xe máy chở chị N.V.N.H (SN 1992, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; vợ cũ của Đạt) lưu thông trên đường 2/9 thì bất ngờ bị ô tô BKS 43A-455.50 tông từ phía sau.

Hiện trường vụ việc người đàn ông điều khiển ô tô "truy sát" vợ cũ và bạn trai. Ảnh: CACC

Cú tông mạnh khiến cả hai ngã xuống đường. Chưa dừng lại, tài xế ô tô tiếp tục lái xe tông nhiều lần về phía anh H và chị N.H trước khi bỏ chạy.

Hậu quả, anh H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, xe mô tô bị hư hỏng.

Đối tương Văn Quý Đạt. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu tập trung trinh sát điều tra, truy xét và bắt nghi phạm gây án là Văn Quý Đạt.

Tại cơ quan công an, Đạt khai là chồng cũ của chị H, do ghen tuông nên lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai.

Mang dao tới trụ sở UBND huyện để “giải quyết mâu thuẫn cá nhân”

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra chiều 20/7, tại trụ sở UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang). Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông cầm dao tới đây, gây thương tích cho một công chức.

Khi cảnh sát can thiệp, hung thủ cầm dao đe dọa lực lượng chức năng, định bỏ chạy nhưng bị khống chế lập tức.

Người đàn ông mang dao tới trụ sở UBND huyện đã bị cảnh sát khống chế.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương bác bỏ nghi vấn người gây án đến trụ sở làm thủ tục hành chính. Vị này khẳng định, anh ta có "mâu thuẫn cá nhân" với một nhân viên trong ủy ban nên "cầm dao" tới giải quyết.

Hiện tại, người đàn ông mang dao tới trụ sở UBND huyện đã bị cảnh sát tạm giữ. Vụ việc khiến một người bị thương nhẹ.

Mâu thuẫn chị dâu - em chồng, tạt xăng đốt, người bị lửa thiêu chết, người bỏng nặng nằm viện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an TP.Biên Hòa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nghi án chị dâu đổ xăng đốt em chồng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào cuối chiều 16/7, công an nhận được trình báo của người dân về việc xảy ra vụ cháy tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (khu phố 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) khiến 2 người phụ nữ bị thương.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Bước đầu ghi nhận thực tế, tại hiện trường có bà T.P.Đ. (62 tuổi, sống tại căn nhà trên) bị cháy toàn thân, còn bà T.T.N. (58 tuổi, chị dâu của bà Đ.) cũng bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau đó, công an cùng người nhà phối hợp đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Nhưng do vết thương quá nặng, đến hôm qua (19/7) bà Đ. đã tử vong tại bệnh viện. Riêng bà N. đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa 2 nạn nhân trong vụ cháy. Thời gian qua, vụ tranh chấp đã được tòa án đưa ra xét xử nhưng giữa 2 người tiếp tục mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản.

Mâu thuẫn kéo dài và đỉnh điểm là vào ngày 16/7 khi bà Đ. đang giặt đồ trong phòng tắm thì bà N. lao vào dùng xăng đổ lên cả 2 người, sau đó châm lửa đốt. Khi lửa bùng lên, cả hai cùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện, dập lửa đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Tuyên án tử hình nghịch tử giết mẹ chỉ vì bị la mắng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/7, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Chau Đươnl (SN 1999, trú tổ 2, trú tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tử hình về tội "Giết người".



Bị cáo Chau Đươnl bị tuyên án tử hình về tội giết chết chính mẹ ruột của mình. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang Béch (SN 1979).

Trong thời gian sinh sống chung nhà tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.

Chiều và tối 25/1, bà Béch tiếp tục la rầy Đươnl. Tức giận việc bị mẹ la mắng, khoảng 23h cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống cái chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đến đâm 3 nhát vào vùng bụng của mẹ.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Bị đâm, bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài tri hô kêu cứu thì bị vấp ngã, Đươnl xông đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà Béch. Xong, Đươnl nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch một cái.

Thấy mẹ đã chết, Đươnl bỏ khúc gỗ, cây kéo tại hiện trường rồi bỏ đi. Lúc này, người dân phát hiện sự việc nên trình báo công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đươnl.

Ngày 28/1, Đươnl bị khởi tố, điều tra.