Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Diễm My vẫn là nhân vật bí ẩn, chưa tìm kiếm được

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Diễm My vẫn là nhân vật bí ẩn

Chiều 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Tại phiên tòa chiều nay, Hội đồng xét xử nhấn mạnh vào nhân vật Diễm My (cô gái mất tích bí ẩn ở Tịnh thất Bồng Lai) hiện đang ở đâu, cần triệu tập để làm nhân chứng.

Trình bày tại tòa, cha ruột Diễm My, ông Võ Văn Thắng (48 tuổi) nói rõ lại sự việc: Ngày 7/9/2019, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa mời con gái ông lên để làm việc. Nhưng ngồi trong phòng một lúc, ông nhìn thấy Diễm My biểu hiện bất thường, triệu chứng mệt mỏi khó chịu. Thấy vậy, gia đình đã đề nghị với Công an huyện cho bảo lãnh để đưa về nhà kiểm tra sức khỏe và được cơ quan chức năng đồng ý.

Sau khoảng thời gian về nhà điều trị bệnh, đến ngày 11/6/2020, Diễm My tiếp tục trốn nhà để đến Tịnh thất Bồng Lai. Cho đến nay, khi các thành viên trong Tịnh thất Bồng Lai lần lượt bị khởi tố, dù Công an tỉnh Long An đã có thông báo truy tìm nhưng Diễm My vẫn mất tung tích.

Các nhân chứng lên tiếng

Để làm rõ nội dung nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai quay clip cảnh mất trật tự trong khu vực Công an huyện Đức Hòa tung lên mạng xã hội, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa xác định: Clip đăng tải trên mạng là bên trong trụ sở cơ quan Công an huyện.

Các nội dung clip đã được hội đồng giám định kết luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm ngành công an. "Việc làm này của một số cá nhân là vi phạm pháp luật nên cần phải được xử lý nghiêm", ông Sơn nói tại tòa.

Toàn cảnh phiên tòa chiều nay liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Một nhân chứng khác là ông Trần Quyết Thắng, cán bộ Công an huyện Đức Hòa trình bày tại tòa: Nhận được tin báo tội phạm về việc giam giữ người trái pháp luật liên quan đến Võ Thị Diễm My, đồng thời được phân công thụ lý hồ sơ ban đầu để xử lý, ông đã mời một số cá nhân liên quan trong đơn tố cáo lên trụ sở Công an huyện làm việc, trong đó có Diễm My.

"Quá trình làm việc, Diễm My bất hợp tác, có lúc không trả lời gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên do cha mẹ của cô này đến bảo lãnh về chúng tôi đồng ý giải quyết cho về.

Không rõ những người có mặt nắm được nội dung thế nào mà lớn tiếng la lối, gào thét cho rằng công an làm sai, giam giữ người trong trụ sở là không đúng sự thật. Hành vi đó rõ ràng là vu khống", ông Thắng cho biết.

Tiếp đó, lần lượt 6 nhân chứng cùng là cán bộ Công an huyện Đức Hòa khẳng định tận mắt chứng kiến cá nhân được cho là người của Tịnh thất Bồng Lai xúc phạm công an, nói không đúng sự thật với diễn biến sự việc.

Để làm rõ từng nội dung, chủ tọa cho thư ký trình chiếu clip: "Thông báo kết quả khẩn cấp vụ án 50 người" do tài khoản "5 chú tiểu" đăng tải, trình chiếu một số đoạn. Song song đó, chủ tọa liên tục thẩm vấn các bị cáo theo một số đoạn clip được thư ký trình chiếu công khai trong phòng xử án.

Trong vụ án này, 6 bị cáo đều bị TAND huyện Đức Hòa xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến cuối ngày sẽ tuyên án đối với từng bị cáo.