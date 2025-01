TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn; tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Bắt kẻ tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Thế Thắng (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội Chống người thi hành công vụ.

Mai Thế Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 21h30 tối 11/1, Thắng điều khiển xe gắn máy trên đường số 5A, hướng về đường số 8, phường Long Bình. Tổ công tác của Đội CSGT – trật tự, Công an TP.Thủ Đức ra hiệu dừng phương tiện của Thắng để kiểm tra hành chính.

Lúc này, Thắng trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và có hành vi chửi bới, tấn công gây thương tích cho thành viên tổ công tác.

Tổ công tác và người dân xung quanh đã khống chế, đưa Thắng về cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi và bày tỏ hối hận.

Tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Chiều 20/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án với cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thanh tra Chính phủ (TTCP) và tỉnh Lâm Đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí 3 năm tù về tội Đưa hối lộ, cộng với bản án 6 năm tù trong vụ Vạn Thịnh Phát, tổng hợp hình phạt chung là 9 năm tù. Các bị cáo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 6 năm 6 tháng tù; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Lâm Đồng 5 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Khanh 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Xuân 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Ánh 3 năm tù; Nguyễn Nho Định 2 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Với nhóm bị cáo bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt ông Mai Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách 5 năm); Trần Bích Ngọc án tù bằng thời gian tạm giam (4 tháng 21 ngày); Nguyễn Hồng Giang 24 tháng tù cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận như cáo trạng truy tố. Bị cáo Nguyễn Cao Trí do có mục đích trục lợi trái phép nên cấu kết với các bị cáo trong vụ án, nhiều lần đưa hối lộ với số tiền hơn 17 tỷ đồng cho các bị cáo tại TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: X.A.

HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, gây mất niềm tin vào các cấp Đảng, chính quyền, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước nên phải xem xét xử lý nghiêm. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận thức được sai lầm, đã nộp lại tiền để khắc phục vụ án, các bị cáo cũng có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng...; do đó, các bị cáo được áp dụng khung hình phạt thấp nhất dưới khung liền kề.

Ngoài ra, số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ buộc phải nộp lại để sung công quỹ. HĐXX cũng không chấp nhận việc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đề nghị hoàn trả số tiền 2.700 tỷ đồng hưởng lợi của ông Nguyễn Cao Trí.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2010, Công ty Sài gòn Đại Ninh (SGĐN) được thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, TTCP xác định Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm nên kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: X.A.

Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại VPCP, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Việc bị cáo Trí tác động khiến các cá nhân tại TTCP thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành kết luận mới theo hướng "bẻ lái", hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Nhóm cán bộ tại Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.

Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Trí. Lý do, vị này bán dự án cho một doanh nghiệp với giá 27.600 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp này đã trả 2.700 tỷ đồng cho bị cáo Trí và Viện kiểm sát đề nghị tịch thu số tiền này.

Bị cáo Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: X.A.

Quá trình can thiệp cán bộ nhà nước, bị cáo Trí nhiều lần đưa hối lộ, như đưa ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, như Lê Quốc Khanh; Hoàng Văn Xuân…

Ngoài ra, ông Trí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận bị xác định nhận hối lộ, rồi giúp Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.

Về bị cáo Mai Tiến Dũng, phía điều tra cho rằng với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Trí, vị này nhận đơn kiến nghị của Công ty SGĐN từ Trí.

Sau đó, ông Mai Tiến Dũng bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty SGĐN, trái quy định pháp luật. Ông Dũng được Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.

Một học sinh tử vong vì chế pháo nổ tại nhà

Chiều 20/1, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm 1 học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tại nhà ông Đỗ Văn Đ. (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ nổ pháo.

Ngay sau vụ nổ, người dân địa phương đã phát hiện em Đỗ Minh A. (17 tuổi) bị thương nên đã đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ pháo khiến 1 học sinh tử vong trên đường cấp cứu. Nguồn: NLĐO

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Theo nội dung cơ quan chức năng xác minh ban đầu, trong quá trình nạn nhân tự chế pháo tại nhà thì sự cố xảy ra" - Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho hay.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, nhiều vụ tai nạn thương tâm do pháo nổ tự chế đã xảy ra, gây lo lắng trong dư luận. Nguyên nhân chủ yếu là do các em học sinh tò mò và học theo các video hướng dẫn trên mạng xã hội…

Để ngăn chặn hậu quả thương tâm từ việc chế tạo pháo nổ, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các hành vi mua bán thuốc nổ và pháo nổ lậu. Đồng thời, tuyên truyền cho các bậc cha mẹ cần quan tâm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành động của con em mình khi thấy có biểu hiện chế tạo pháo nổ, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Vụ điều chỉnh đèn giao thông ở Thủ Đức, người đàn ông khai gì?

Ngày 20/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã phối hợp Phòng CSGT, Công an TP.HCM (PC08) và các đơn vị liên quan, triệu tập người đàn ông bấm đèn giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp – Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, TP.Thủ Đức).

Ông N.V.T. (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike. Tại cơ quan công an, ông T khai báo tự ý điều khiển đèn tín hiệu đèn là để giao thông được thông thoáng, tránh ùn ứ, kẹt xe. Ông này bị phạt hành chính. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo nguồn tin, người đàn ông tên N.V.T. (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Ông này là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike. Tại cơ quan công an, ông T khai báo, tự ý điều khiển đèn tín hiệu đèn là để giao thông được thông thoáng, tránh ùn ứ, kẹt xe. Từ đầu năm 2025 đến nay, ông T nói có vài lần ông tự ý mở tủ để điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ nói trên.

Đồng thời, ông T cũng khai rằng, việc thực hiện hành vi tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông không vì lợi ích bản thân hay không có ai yêu cầu, hướng dẫn. "Tôi nhận thức được mình không có nhiệm vụ mà tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông là hành vi là không đúng và cam kết không tái phạm", ông T trình bày.

Từ cơ sở khai của ông T, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức đánh giá chưa gây ra hậu quả gì lớn nên cơ quan chức năng đã xem xét xử lý hành chính ông này. Mức phạt ông T chưa được công bố.

Công an làm việc với tài xế ô tô vượt ẩu, hành hung người khác giữa đường

Ngày 20/1, Công an quận Phú Xuân, thành phố Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa xác minh làm rõ tài xế đánh người sau khi điều khiển ô tô tạt đầu xe ô tô khác, xảy ra trên đường Lê Duẩn, quận Phú Xuân.

Lực lượng thuộc Công an quận Phú Xuân làm việc với ông N.C.T sau vụ ông này điều khiển ô tô vượt ẩu rồi xuống xe đánh người trên đường Lê Duẩn, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: C.A.

Theo kết quả xác minh của Công an quận Phú Xuân, vào khoảng 13h56 ngày 18/1, N.C.T (SN 1976, trú tại phường Trường An, quận Thuận Hóa) điều khiển xe ô tô mang biển số 75A-289.08, trên xe chở N.X.T (SN 1994, trú tại Phú Thượng, quận Thuận Hóa) di chuyển từ đường Điện Biên Phủ qua cầu Dã Viên.

Khi vào đường Lê Duẩn, N.C.T ra tín hiệu đèn xin vượt xe ô tô biển số 75A-074.60 do anh H.V.N (SN 1995, trú tại Quảng Vinh, Quảng Điền) điều khiển.

Tiếp đó, N.C.T điều khiển xe vượt lên bên phải, tạt đầu và dừng xe trước xe anh H.V.N điều khiển. Sau đó, N.C.T xuống xe và có hành vi đánh anh H.V.N.

Hình ảnh ông N.C.T hành hung anh H.V.N giữa đường sau khi điều khiển ô tô vượt ẩu. Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Phú Xuân đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, mời 2 tài xế có liên quan vụ việc trên để làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 tài xế đã xác nhận nội dung vụ việc. Hiện Công an quận Phú Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an quận Phú Xuân cho hay, vụ việc này là lời nhắc nhở đối với các tài xế khi tham gia giao thông luôn phải thượng tôn pháp luật, qua đó góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh.