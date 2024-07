TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ vận chuyển lượng ma túy "khủng"; bắt nghi phạm giết người, cướp xe máy

Cô gái 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy, 40 bánh heroin

Ngày 25/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển 15kg ma túy, 40 bánh heroin.



Trước đó, khoảng đầu tháng 5/2024, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây ma túy do một nhóm người Việt Nam đang làm ăn tự do ở Lào cầm đầu.

Đường dây này tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau đó đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Yến Nhi cùng tang vật. Nguồn: NLĐO

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã xác lập Chuyên án QT 524 nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Khoảng 15 giờ ngày 23/7, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bố trí lực lượng tại khu vực thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sau khi nhận được nguồn tin đối tượng trong đường dây ma túy sẽ tiến hành giao dịch.

Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, tại sân một nhà nghỉ ở km 80 Quốc lộ 9 (thị trấn Lao Bảo), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã khống chế Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, ngụ ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang xách 2 túi màu xanh.

Số heroin phát hiện tại phòng ngủ khách sạn mà đối tượng thuê trước đó. Nguồn: NLĐO

Nhi khai bên trong 2 túi xách có chứa 15kg ma túy tổng hợp Ketamin và 2kg nước vui (một dạng ma túy). Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 bánh heroin và 9 gói chất bột nước vui tại phòng ngủ mà đối tượng Nhi đã thuê nghỉ trước đó.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Yến Nhi khai đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Công an huyện Sê Pôn (Lào) tạm giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam có liên quan trong đường dây.

Bắt nhanh nghi phạm giết người, cướp xe máy

Trong một thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, sáng 25/7, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm giết người đàn ông 60 tuổi chạy xe Honda ôm cướp xe.

Nghi phạm Lê Thành Dư bị bắt giữ. Nguồn: Báo Long An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 24/7, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy qua một đoạn đường trải đá xanh vắng người đi lại ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì phát hiện một người đàn ông đội nón bảo hiểm Grab nằm bất động bên lề đường. Dừng xe kiểm tra, người này phát hiện người đàn ông đã tử vong, trên người có nhiều máu và vết thương như bị dao đâm.



Nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường. Xác định đây có thể là vụ án mạng nên Công an huyện báo cáo Công an tỉnh và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong bị đâm 3 nhát dao, trong đó 2 nhát sau phía lưng và một nhát ở phía trước sát cổ. Ở hiện trường có một cán dao.

Xác định là vụ án mạng, các trinh sát đã tỏa ra các khu vực lân cận đề tìm manh mối và danh tính nạn nhân.

Trong thời gian ngắn, công an đã xác định được danh tính nạn nhân tên là Đ.N.T. (60 tuổi), quê quán ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Qua xác minh, nạn nhân làm nghề chạy Honda ôm ở khu vực bến xe miền Tây (không có đăng ký ở bến xe).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét xuyên đêm, đến 10 giờ sáng 25/7 (11 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc), các trinh sát Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm đang lẩn trốn tại một căn nhà trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân không xa) nên tiến hành bắt giữ.

Đoạn đường vắng phát hiện thi thể nạn nhân. Nguồn: Báo Long An

Theo cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Lê Thành Dư (20 tuổi), thường trú xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua khai thác, đối tượng khai nhận đã thuê người đàn ông chạy xe Honda ôm chở từ TP.HCM chạy xuống địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng đã chỉ dẫn chạy vào đoạn đường vắng rồi bất ngờ dùng dao đâm gục nạn nhân và cướp xe máy.



Đối tượng chạy xe máy đã cướp đến một cửa hàng ở ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam bán được 900 ngàn đồng. Bước đầu, đối tượng khai hành vi giết người, cướp xe máy để bán lấy tiền sử dụng ma túy. Ngay sau đó, công an đã tiến hành thu giữ được tang vật xe máy.

Hiện cơ quan điều tra tạm giữ nghi phạm để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khai bị “nợ” 500 tỷ khi bán hãng Bamboo Airways

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội thay đổi kế hoạch, hoãn tiến hành luận tội với Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC và 49 đồng phạm. Thay vào đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho quay lại phần xét hỏi để Viện kiểm sát làm rõ phần khắc phục hậu quả vụ án, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, ông Quyết có 2 hành vi vi phạm gồm thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, hưởng lợi bất chính 684 tỷ đồng và lừa đảo bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Bị cáo Quyết đã nhận trách nhiệm khắc phục toàn bộ số này (hơn 4.200 tỷ đồng), không liên đới 49 bị cáo còn lại.

Trịnh Văn Quyết khẳng định đủ tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát nêu câu hỏi, đến nay bị cáo mới khắc phục hơn 200 tỷ đồng tiền mặt tương đương 5% hậu quả (hơn 4.200 tỷ đồng), vậy phương án khắc phục số còn lại ra sao?

Trình bày, Trịnh Văn Quyết khai từ khi bị bắt ngày 29/3/2022, ông ta nhiều lần gửi đơn đề nghị được tạo điều kiện khắc phục hậu quả vụ án. Ban đầu, cảnh sát chỉ khởi tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và khi làm việc, Viện kiểm sát thông báo con số cần đền bù khoảng 700 tỷ đồng.

Ông Quyết khai khi nghe vậy liền "chốt" phương án bán "tài sản tâm huyết nhất của mình" là hãng hàng không Bamboo Airways với giá 700 tỷ đồng, tức vừa đủ đền bù thiệt hại cho các nhà đầu tư.

"Đến nay, người mua mới trả khoảng 200 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của C01 Bộ Công an. Còn 500 tỷ đồng thiếu, người mua cũng cam kết chuyển vào tài khoản của C01. Như vậy, thiệt hại trong hành vi thao túng chứng khoán đã được khắc phục", Trịnh Văn Quyết khai.

Cựu Chủ tịch FLC tiếp lời, đến tháng 8/2022, bị cảnh sát khởi tố thêm hành vi lừa đảo liên quan cổ phiếu ROS với số tiền cần bồi thường 3.600 tỷ đồng. Sau khi suy nghĩ, ông Quyết khẳng định sẽ: "Bán toàn bộ tài sản tích lũy 20 năm của tôi để khắc phục hậu quả". Số này gồm 30% cổ phần tại Tập đoàn FLC cùng các tài sản cá nhân khác, trị giá khoảng 4.800 - 5.000 tỷ đồng bởi tổng tài sản của FLC lên tới "hàng chục nghìn tỷ đồng" và đây là nói khiêm tốn theo giá trị thực, không phải giá trị trên sàn giao dịch.

Theo ông Quyết, FLC là tập đoàn lớn, sở hữu từ 5 - 6 nghìn phòng khách sạn 5 sao cùng nhiều tài sản giá trị lớn khác. "Tính vo, FLC phải có giá hàng tỷ USD và tôi sở hữu hơn 30% cổ phần nên khi bán đi sẽ đủ để khắc phục hậu quả", Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Bị cáo này xin HĐXX tạo điều kiện cho bản thân cùng các luật sư của mình làm việc, bán tài sản để trả tiền cho các nhà đầu tư ở cả 2 hành vi là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tọa đặt câu hỏi, các tài sản của bị cáo có đang thế chấp tại đâu không? Trịnh Văn Quyết đáp: "Có tài sản thế chấp, có tài sản không".

Trước diễn biến trên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng để ghi nhận đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, cần lùi thời gian luận tội đến chiều 26/7. Chủ tọa đồng ý việc này.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất bật lửa gas ở Thái Bình, nhiều công nhân nhập viện cấp cứu

Trưa 25/7, tại khu xưởng sản xuất bật lửa gas, thuộc Công ty TNHH Hoa Việt trên địa bàn huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra cháy lớn khiến nhiều công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, tại một kho xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Hoa Việt (có địa chỉ tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) xảy ra vụ cháy lớn khiến 12 công nhân phải cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu hỏa.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng cấp cứu.

Ngọn lửa bốc cháy tại một kho xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Hoa Việt. Nguồn: SKĐS

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, vào khoảng 11h45, bệnh viện tiếp nhận 8 ca bị bỏng từ Công ty TNHH Hoa Việt chuyển đến trong tình trạng bỏng ở mặt, ngực, bụng, tay và chân. Đến 12h15 cùng ngày, có thêm 4 người được đưa đến cấp cứu, nâng tổng số ca cấp cứu lên 12 người.

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã huy động y, bác sĩ, kíp trực có mặt kịp thời hồi sức tích cực, giảm đau, an thần, truyền dịch, băng bó vết bỏng cho các bệnh nhân.

Nhận định sơ bộ của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, các nạn nhân bị bỏng lửa, mức độ vừa, toàn thân ổn định, không suy hô hấp và đều được xử trí tích cực, khẩn trương.

Cột khói bốc lên cao sau khi xảy ra cháy kho xưởng sản xuất tại công ty. Nguồn: SKĐS

Theo nguyện vọng của công ty và gia đình nạn nhân, đến 14h30 cùng ngày, đơn vị đã chuyển 11 trường hợp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Riêng 1 trường hợp tâm lý bị hoảng loạn đang tiếp tục được theo dõi, xử trí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng.

Được biết, Công ty TNHH Hoa Việt hoạt động sản xuất bật lửa gas và một số sản phẩm khác.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe container tông nhà dân khiến ít nhất 3 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/7, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, tại chợ 312, xã Đắk Rla vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn xe container tông nhà dân, làm ít nhất 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, một chiếc xe container tông vào một dãy nhà ngay trung tâm chợ. Tại hiện trường một căn nhà bị chiếc xe tông thẳng vào, đã xác định 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ gồm Hoàng Minh Quang (SN 2006) và Hoàng Minh Dũng (SN 2009), là con ông Hoàng Minh Tuấn (chủ nhà). Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Bá Chiến (SN 1967) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Video hiện trường vụ tai nạn tại trung tâm chợ 312 (xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Hiện chưa xác định hết số người thương vong do chưa đưa được chiếc xe container ra khỏi hiện trường. Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đang chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container đi song song cùng chiều với một chiếc xe tải khác. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe container mất lái và tông vào khu chợ, còn chiếc xe tải kia đã rời khỏi hiện trường.

Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil (giữa ảnh) chỉ đạo trực tiếp việc ứng cứu tại hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.