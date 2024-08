Hiệu trưởng trường cao đẳng ở Quảng Ninh tử vong bất thường trong khuôn viên trường

Ngày 19/8, thông tin từ Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh (khu Trới 5, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ Hiệu trưởng của trường được phát hiện tử vong trong khuôn viên trường.

Hiệu trưởng trường cao đẳng tử vong bất thường trong khuôn viên trường. Ảnh: Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 19/8, nhân viên bảo vệ của Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh phát hiện tiếng động dưới chân tòa nhà 19 tầng trong khuôn viên của nhà trường.

Nhân viên bảo vệ này đã phát hiện ông V.Đ.M (SN 1972) - Hiệu trưởng nhà trường nằm trên mặt đất trong tình trạng thương tích nặng, quần áo rách nát, toàn thân bị chấn thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ lập tức báo cáo lãnh đạo nhà trường.

Sau khi nhận thông tin được tin báo, cơ quan chức năng phường Hoành Bồ đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng TP.Hạ Long nhanh chóng vào cuộc. Đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long và các cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Điều tra nghi án cụ bà 89 tuổi bị xâm phạm thân thể

Ngày 19/8, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có báo cáo về trường hợp cụ bà N.T.T. (89 tuổi; ngụ ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) nghi bị xâm phạm thân thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/8, người thân của cụ T. phát hiện cụ không mặc quần nên nghi bị ông T.V.H. (45 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) đang ở tạm nhà người hàng xóm của cụ T. đến nhà và nảy sinh ý định thực hiện hành vi xâm phạm thân thể đối với cụ T, nên trình báo công an sở tại.

Làm việc với công an, người đàn ông trên đã thừa nhận hành vi xâm phạm cụ T.

Vụ việc đã được Công an huyện Trần Văn Thời lập hồ sơ, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, cụ T. bị mắc bệnh tai biến dẫn đến không còn khả năng di chuyển và phải nằm một chỗ.

Cảnh sát ngăn chặn đối tượng tẩm xăng đe doạ đốt nhà và tự sát cùng con gái

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, kịp thời ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe doạ đốt nhà để tự sát.

Lực lượng cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn Sơn tự sát. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, chiều 18/8, Công an phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nhận được tin báo của người dân tổ 113, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú tại địa phương) đổ xăng lên người và con gái ruột, rồi đe dọa đốt nhà để tự sát.

Lực lượng Công an phường liền đến hiện trường, khi thấy lực lượng công an, Sơn dùng dao kề và cứa vào cổ đòi tự sát nếu lực lượng công an đến gần.

Lực lượng cảnh sát 113 áp giải Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước. Ảnh: Tiến Tầm

Thấy sự việc có thể nguy hiểm đến tính mạng đối tượng, Công an phường điện thoại nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 triển khai lực lượng đến hiện trường.

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và thuyết phục thì Sơn đã buông dao, lực lượng cảnh sát 113 đưa Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận: Do buồn phiền chuyện gia đình, nên sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Sơn đã có những hành động như trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Phá chuyên án ma túy, thu giữ 9 bánh heroin

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào lúc 19h30 ngày 18/8, tại Km7+200, thuộc địa phận bản Nậm Cáy (xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Lai Châu), Cơ quan cảnh sát điều tra (PC04) chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Giàng A Bình (sinh năm 2002, cư trú tại bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Giàng A Bình và tang vật. Ảnh: CALC

Mở rộng điều tra, cũng trong ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Minh (sinh năm 2004) cư trú cùng bản với Bình (hai đối tượng là anh em ruột). Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Giàng A Bình, Giàng A Minh tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: CALC

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra về ma tuý tiến hành thụ lý điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thâm nhập đường dây chuyên thuê người mua ngoại tệ tại ngân hàng (phóng sự 1)

Liệu những đối tượng chuyên thuê người mua ngoại tệ có thực hiện trót lọt hành vi vi phạm pháp luật hay không? Vì chúng ta đã có những quy định chặt chẽ về điều kiện để cá nhân, tổ chức được phép mua, đổi ngoại tệ.

Sau một thời gian dài điều tra, PV Dân Việt đã phát hiện, thủ đoạn của những đối tượng gom ngoại tệ nhằm hợp thức hóa người được thuê thành cá nhân đi du lịch nước ngoài để mua đô la Mỹ tại chi nhánh ngân hàng. Nguy hiểm hơn, không chỉ một vài đối tượng, mà chúng cấu kết thành đường dây chuyên thuê người mua ngoại tệ, sau đó tuồn ra ngoài kiếm tiền chênh nhằm trục lợi.

Mời quý vị đón xem vệt phóng sự điều tra độc quyền được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và các nền tảng số.

Thuê đủ 5-7 người lập thành một nhóm, giấy tờ cũng được hợp thức hóa "núp bóng" là những cá nhân đi du lịch nước ngoài như thật để được mua đô la Mỹ. Các đối tượng thuê người mua ngoại tệ sẽ kéo nhóm 5-7 người đến chi nhánh ngân hàng mua ngoại tệ như thế nào? Liệu thủ đoạn "núp bóng" trên có được thực hiện trót lọt hay sớm bị phát hiện? Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.