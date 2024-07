Kinh hoàng vụ nổ lớn ở Vĩnh Phúc, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/7, thông tin từ UBND TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày đã xảy ra một vụ nghi nổ khí gas từ shophouse nằm trong tòa nhà The City Light (bên trong một nhà hàng chuẩn bị đưa vào khai trương) nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang.

Tại hiện trường cho thấy, sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ hệ thống trần thạch cao tầng 1, 2 của nhà hàng bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét, hư hỏng nhẹ các nhà bên cạnh.

Theo báo cáo của nhà chức trách, vụ nghi nổ khí gas ở Vĩnh Phúc đã khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 người nước ngoài. Nguồn: MXH

Thông tin cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ có tất cả 7 người; vụ nổ khiến cả 7 người đều bị thương và bỏng nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu (trong đó có 2 người nước ngoài).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP.Vĩnh Yên để chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường vụ nổ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vĩnh Phúc đã điều 2 xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Chỉ huy đơn vị cho biết, một nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong shophouse; nhận định ban đầu có thể do rò rỉ khí gas.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ giết 1 phụ nữ rồi tự sát tử vong ở TP.HCM

Ngày 16/7, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ án mạng khiến 2 người chết tại quán Coffee&Tea P.L (đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12).



Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Nguồn: CAND

Nạn nhân được xác định là ông H.V.H. (SN 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà M.T.V. (SN 1982, ngụ quận 12) với nhiều vết đâm trên người gây mất máu tử vong. Bước đầu làm rõ vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông H. đã dùng hung khí tấn công bà V., sau đó dùng chính hung khí này tự sát.

Hình ảnh cuối cùng trước khi vụ án mạng xảy ra. Nguồn: CAND

Tại hiện trường khu vực tầng 2 của quán trà đã được dọn dẹp, quán trà vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Một đoạn clip ghi lại diễn biến của vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lo ngại.

Trở lại vụ việc, nhiều người chứng kiến cho hay, tầm 19h ngày 15/7, bà V. đi cùng xe một người bạn gái, ông H. đi xe gắn máy. Cả ba lên khu vực tầng 1 của quán trà ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc quán.

Hình ảnh ông H. rời quán trà hỏi người xung quanh chỗ bán dao. Nguồn: CAND

Cả 3 người kêu nước uống và nói chuyện có vẻ to tiếng. Được một lúc thì người phụ nữ đi cùng cầm điện thoại rời khỏi bàn.

Còn lại 2 người, ông H. ôm hôn bà V. rồi bất ngờ rút hung khí đâm bà V. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn quán. Sau đó ông H. cầm hung khí tự đâm vào người mình nhiều lần và ngã xuống, quay qua ôm lấy thi thể bà V.

Diễn biến của vụ việc quá nhanh khiến những người trong quán và nhân viên không kịp phản ứng, ngăn cản. Nhân viên quán gọi điện cho cấp cứu và gọi điện báo với công an, tuy nhiên khi mọi người chạy đến kiểm tra thì cả hai đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm. Nguồn: CAND

Một số người cho hay, sau khi vào quán được một lúc, ông H. trở ra với vẻ mặt căng thẳng, hỏi một số người chỗ bán dao, hỏi luôn chủ tiệm tạp hóa đối diện quán để mua nhưng không có. Ông H. rời đi một lúc rồi quay lại quán, sau đó vụ việc kinh hoàng đã xảy ra.

Theo tìm hiểu được biết bà V. đã có chồng và 2 con sống tại phường Thới An, quận 12. Thời gian này, bà V. và chồng đã ly thân. Người phụ nữ đi cùng bà V. vào quán cà phê là người bạn thân.

Người nhà của 2 nạn nhân đã có mặt tại Công an quận 12 để cung cấp thông tin, đồng thời hoàn tất các thủ tục đưa thi thể 2 người về an táng.

Xét xử 24 bị cáo trong đường dây đưa 6,1 tấn vàng lậu giấu trong xe chở đá vào Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/7, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 người khác về tội Buôn lậu. Trong vụ án này, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và xử lý sau.

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam. Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt hàng.

Bị can này giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới. Theo cáo trạng, đường dây này hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 16/7. Ảnh: Chinh Hoàng

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới.

Theo điều tra, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, còn lại 20 bị cáo khác chia nhau.

Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg, và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.

Cơ quan chức năng cũng xác định một đường dây buôn lậu khác do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) đứng đầu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Nhà chức trách xác định Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, nhà chức trách cũng điều tra hành vi của một số cá nhân, đơn vị khác liên quan đến việc để lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Tang vật của vụ án bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Đ.X

Theo hồ sơ vụ án, trong giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với Hải quan, Kiểm dịch để kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Ngoài giờ hành chính, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực, đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, bị cáo Trần Thanh Thắng thường xuyên giao nhận xe máy chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại cửa khẩu Chàng Riệc.

Trách nhiệm trực kiểm soát thuộc về các cán bộ Đồn Biên phòng: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực. Những người này có dấu hiệu tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với các cá nhân thuộc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả điều tra cho thấy ngày 28/9/2022, bị cáo Đặng Nam Trung di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, mang theo vàng nguyên khối. Công văn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành lý của Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm, do đó không có căn cứ xử lý nhân viên an ninh sân bay.

Xử phạt, tước GPLX tài xế xe chở rác chạy ngược chiều với tốc độ cao tại Đà Nẵng

Sáng 16/7, Đội cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT) Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã mời tài xế xe rác chạy ngược chiều trên đường vành đai phía Tây Đà Nẵng lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính.

Cơ quan chức năng xác định, lúc 14h19 ngày 2/7, tài xế Đ.V.T (28 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) điều khiển ô tô chở rác BKS 43C - 246.51 của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chạy ngược chiều trên đường vành đai phía Tây.

Xe rác chạy ngược chiều trên đường vành đai phía Tây Đà Nẵng. Clip: CACC

Đội CSGT - TT Công an huyện Hòa Vang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.T về lỗi: Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Theo lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an huyện Hòa Vang, với lỗi này, tài xế Đ.V.T sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông đưa tin, chiều 2/7, camera hành trình của một ô tô tham gia giao thông trên đường vành đai phía Tây Đà Nẵng ghi lại clip một chiếc xe chở rác ngang nhiên chạy ngược chiều với tốc độ cao bất chấp nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến 4 người tử vong

Khoảng 12h ngày 16/7, tại ngã tư giữa đường Ba Chàng và đường dẫn vào cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, xe ben chở đá dăm đâm vào hông phải xe tải 1,5 tấn chạy vào cầu nhỏ dẫn đến cụm công nghiệp.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết. Ảnh: N.H

Bị đâm mạnh, xe tải mất lái lao sang làn đường đối diện, ép chiếc xe máy chở một người lớn và 3 trẻ nhỏ chạy chiều ngược lại vào lan can thành cầu.

Theo nguồn tin của Dân Việt, 4 người trên chiếc xe máy đã tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.