Hoà Bình: Khởi tố 16 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế Khởi tố 16 đối tượng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố 16 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.