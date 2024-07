TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết 1 phụ nữ rồi tự sát tử vong; tông CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Người đàn ông đâm chết 1 phụ nữ rồi tự sát tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 15/7, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ đôi nam nữ tử vong tại quán trà Phúc Long nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An.





Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 19h cùng ngày, nhiều người hoảng loạn khi chứng kiến một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) dùng dao đâm người phụ nữ trung niên nhiều nhát ở vùng ngực.

Nạn nhân đổ gục xuống nền nhà. Sau đó, người đàn ông tự đâm vào người và gục xuống bên người phụ nữ.

Nhiều người có mặt trong quán không dám đến gần can ngăn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an quận 12 có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có mặt bên trong quán tại thời điểm xảy ra án mạng.

Theo các nhân chứng, đôi nam nữ trên là khách đến quán uống nước. Họ ngồi cùng bàn tại quán. Trước khi xảy xảy ra án mạng, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm gần người phụ nữ ở tầng 2 của tiệm trà Phúc Long. Cảnh sát yêu cầu người dân không được tụ tập. Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ở vòng ngoài, phân luồng, điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tài xế vượt đèn đỏ, tông cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy

Công an Hải Phòng vừa có thông tin về hành vi có dấu hiệu về tội "Chống người thi hành công vụ" xảy ra ngày 14/7 tại địa bàn huyện An Lão.

Hoàng Trung Hiếu đầu thú tại cơ quan Công an. Ảnh CAHP.

Theo đó, khoảng 14h40' ngày 14/7, ở Ngã tư Chợ Kênh, tại Km37+800 Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện xe ôtô BKS 15A-508.83 đi theo hướng tỉnh Quảng Ninh đi tỉnh Thái Bình, vi phạm vượt đèn đỏ.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, lái xe ôtô này không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe tiến thẳng, khiến 1 cảnh sát giao thông phải bám vào cần gạt mưa, nằm trên nắp capô. ư

Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện trên đi khoảng hơn 1km, đến địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng thì cảnh sát giao thông của Tổ công tác đã nhảy xuống. Lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện đi đâu không rõ.

Đến 12h15' ngày 15/7, Công an huyện An Lão, Công an huyện Tiên Lãng vận động được Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1985, trú tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, là người điều khiển ô tô BKS 15A-508.83 ra trình diện.

Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của người điều khiển xe ô tô BKS 15A-508.83 có dấu hiệu về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phá đường dây cá độ bóng đá "khủng", giao dịch tới 1.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn trên phạm vi cả nước; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 8 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.

8 đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: Công an Phú Yên. Nguồn: Lao Động

Trước đó, vào ngày 11/7, 8 tổ công tác ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng đồng loạt tấn công, bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Trần Đình Thắng (44 tuổi), Đoàn Quốc Hoàng (37 tuổi), cùng trú thành phố Tuy Hòa; Lê Văn Pháp (31 tuổi), Lê Nguyễn Việt Thịnh (33 tuổi), cùng trú huyện Phú Hòa; Nguyễn Khắc Đại (42 tuổi), Nguyễn Khánh Ninh (40 tuổi), cùng trú huyện Tuy An; Trương Minh Khang (28 tuổi), trú thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi), trú thành phố Đà Nẵng.

Quá trình bắt, khám xét, lực lượng công an tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Đối tượng Đoàn Quốc Hoàng (phải) và Trần Đình Thắng (trái) cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an Phú Yên. Nguồn: Lao Động

Trao đổi với PV, thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, qua đấu tranh khai thác, bước đầu đã xác định Trần Đình Thắng, Đoàn Quốc Hoàng là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com.

Theo đó, từ đầu tháng 5/2024 cho đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng nêu trên đã giao dịch đánh bạc qua tài khoản với số tiền ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội danh "Tổ chức đánh bạc", 5 đối tượng về tội danh "Đánh bạc".

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bắt giữ nghi phạm có hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà (26 tuổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó, sáng 13/7, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin báo anh P.V.T (trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) về việc con gái anh là cháu N. (sinh năm 2009) bị một đối tượng xâm hại tình dục.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hà được đưa đến hiện trường, phục vụ công tác điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 ngày 12/7, cháu N. ở nhà một mình tại căn nhà trong vườn của gia đình tại thôn Tân Hợp (xã Tân Thanh) thì có 1 đối tượng lạ mặt đến xin đi nhờ vệ sinh. Sau đó, đối tượng này đã dùng vũ lực khống chế, ôm, hôn và kéo cháu N. từ ngoài hiên nhà vào trong nhà để thực hiện hành vi giao cấu nhưng cháu N. chống cự quyết liệt và cắn vào môi làm đối tượng bị chảy máu.

Do bị phản kháng và cắn vào môi, đối tượng này đã chạy ra ngoài rồi tẩu thoát. Cháu N sau đó đã quay được video biển số xe của đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã khám nghiệm hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định được nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Hà. Sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã phát hiện đối tượng Hà đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Hà đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Ảo ma túy, người đàn ông đuổi đánh bố, sát hại bà nội 101 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm, phạt Lê Đức Khánh (SN 1985, ở Ba Đình) án tử hình về tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng là giết người trên 70 tuổi.

Theo cáo trạng, tối 4/1/2021, bà nội của Khánh (101 tuổi) bị ốm nên người thân đưa nhân viên y tế đến tiêm. Bà đã cao tuổi lại sợ bị tiêm nên lần nào cũng sẽ kêu "làng nước ơi, nó tiêm tôi".

Lần này, bà cụ kêu lên đúng lúc Khánh đi chơi về và bị cáo nghe thấy nên chửi bới mọi người. Bố đẻ anh ta liên khuyên can, đưa con sang phòng thờ đối diện nhưng sự việc vẫn khiến nhân viên y tế sợ hãi, bỏ về.

Người đàn ông ảo giác sau khi dùng ma túy nên sát hại bà nội.

Khánh sau đó được bố cho tiền để ra ngoài uống nước nhằm "nguôi cơn tức". Đến 23h cùng ngày, bị cáo đi chơi về nhưng gặp ảo giác, không nhận ra bố mình nên lao vào đấm đá khiến ông phải lánh sang một vườn hoa công cộng.

Anh ta nghĩ có kẻ xấu đội lốt người thân của mình nên vào nhà tìm hung khí và lấy được một thanh sắt mài dao dài 40cm (dao trong nhà đã được cất kỹ). Tiếp đến, Khánh lên tầng, đập phá ban thờ gia đình mình.

Khi đó, bố Khánh cũng về nhà và bị con trai mình dùng thanh sắt đánh vào đầu, gây thương tích. Ông liền đến công an phường trình báo đồng thời gọi điện cho con trai khác, là anh của Khánh xuống giải quyết.

Cùng lúc, Khánh vào phòng của bà nội, lấy xi lanh cắm vào tay nạn nhân rồi hút máu nhưng không thấy nên dùng thanh sắt đánh đập kẻ "đội lốt bà". Khoảng 3h sáng hôm sau, gia đình phát hiện sự việc và đưa đi cấp cứu nhưng cụ đã tử vong.

Cảnh sát đã khống chế Khánh – sau hơn 3 tiếng nhận tin trình báo. Xét nghiệm cho thấy, anh ta dương tính với ma túy.