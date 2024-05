TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tội phạm ma túy đâm công an bị thương; tạm giữ 4 nghi can vụ đánh 1 người tử vong

Tội phạm ma túy điên cuồng chống trả, đâm công an bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/5, Công an huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Hà Văn Duẩn (SN 1992, trú tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu). Bị vây bắt, đối tượng liều lĩnh chống trả, dùng vật nhọn làm một thượng úy công an bị thương.



Đối tượng Hà Văn Duẩn cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Theo đó, vào khoảng 0h5' ngày 14/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Cầu Mới, xã Châu Thắng, tổ công tác 373 Công an huyện Qùy Châu phát hiện đối tượng Hà Văn Duẩn cùng một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra.

Lúc này, Hà Văn Duẩn đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với Thượng úy Lữ Xuân Hiếu - cán bộ Công an huyện Qùy Châu. Thượng úy Hiếu bị thương, mất nhiều máu nhưng vẫn cùng với tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động. Ngay sau đó, thượng úy Hiếu được đưa đến trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của thượng úy Hiếu đã ổn định.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hà Văn Duẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tạm giữ 4 nghi can vụ đánh 1 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Võ Hồng Sơn (45 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Lê Tấn Quốc (35 tuổi), Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thuận (26 tuổi cùng ngụ huyện Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích dẫn đến một thanh niên tử vong.

Đối tượng liên quan trong vụ đánh chết người trong quán hủ tiếu. Ảnh: CACC

Khoảng 23 giờ ngày 9/5, nhóm 4 đối tượng ghé tiệm hủ tiếu ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước để ăn tối.

Trong lúc ngồi ăn, bàn bên cạnh có anh Võ Hoài An (32 tuổi, ngu ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, huyện Cần Đước), một lúc sau đó hai bên cự cãi nhau chuyện nhìn nhau qua lại.

Lập tức, 4 đối tượng cùng đứng dậy lao vào dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào đầu, cơ thể của anh An. Bị đánh chấn thương, nhưng nạn nhân vẫn đi về nhà.

Sáng 10/5, anh An có biểu hiện khó thở được gia đình đưa Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, tuy nhiên do đa chấn thương nạn nhân tử vong. Kết luận của bác sĩ, bệnh nhân chết do bị tổn thương não.

Liên tục trong 2 ngày (11 và 12/5), Công an huyện Cần Đước phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét xác định đối tượng Sơn, Quốc, Trung và Thuận liên quan vụ án mạng nên triệu tập lấy lời khai, sau đó thừa nhận hành vi đánh nạn nhân tại quán ăn.

Công an điều tra vụ lấn chiếm đất rừng còn cầm dao dọa chém cán bộ sau phản ánh của Dân Việt

Ngày 15/5, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã mời ông Lê Thanh Thoảng (ngụ ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh) đến làm việc để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

"Bước đầu, ông Thoảng không thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Người này cho rằng phần đất đó là thuộc quyền sử dụng của ông. Song các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau trước đó đã xác minh, kiểm tra phần đất này và khẳng định nó thuộc quyền quản lý của Nhà nước", lãnh đạo Công an huyện U Minh nói.

Clip quay lại cảnh ông Thoảng cầm dao dọa chém cán bộ huyện U Minh sau khi đăng tải đã có hàng trăm bình luận theo lối kích động, cổ vũ cho việc làm của người đàn ông này. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 14/4, Báo điện tử Dân Việt có bài viết: "Cầm dao dọa chém, chửi bới... lực lượng chức năng khi bị phát hiện đào bới đất đặt ống dẫn nước trái phép", phản ánh việc ông Thoảng khi bị phát hiện đào bới đất đặt ống dẫn nước trái phép trên phần đất thuộc Nhà nước quản lý, người đàn ông này đã cầm dao dọa chém và liên tục chửi bới cán bộ làm nhiệm vụ.

Sau khi bài báo được đăng tải, UBND huyện U Minh đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra vụ việc, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin: Vào lúc 14h ngày 12/4, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông Thoảng lấn chiếm đất rừng trái phép trên phần đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý, nên tuyên truyền vận động, yêu cầu ông Thoảng dừng ngay hành vi trên, trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng ông Thoảng không chấp hành, không hợp tác.

Lúc sau, ông Thoảng cầm dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời liên tiếp có lời lẽ thô tục, chửi bới, nhục mạ cán bộ. Riêng ông Võ Văn Lưởng đã quay video phát trực tiếp trên trang Facebook Tu Luong Xuong Tien.

Video này sau khi được đăng tải có hàng nghìn người trên mạng xã hội xem và để lại những bình luận chửi bới cán bộ, hay cổ vũ, kích động hộ dân này tấn công lại lực lượng chức năng…

Tòa cấp cao cấm nhà báo ghi âm lời khai vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án Việt Á, gồm Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Các nhà báo được dự tòa nhưng cảnh sát cấm mang máy tính cùng các thiết bị điện tử. Tất cả chỉ tác nghiệp bằng cách dùng giấy bút ghi chép rồi mang ra ngoài, viết lại tin trên máy tính và truyền tin về tòa soạn.

Chủ tọa Phạm Văn Tuyển cho hay nhà báo hoặc bất cứ ai nếu ghi âm, ghi hình phiên tòa sẽ bị xử lý nghiêm và yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp kiểm soát việc này; ai vi phạm "xử lý nghiêm". Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn cho PV của Thông tấn xã Việt Nam và báo Công lý thuộc TAND Tối cao được tác nghiệp tại phần khai mạc phiên tòa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị áp giải tới tòa.

Khoảng 8h sáng, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đến tòa. Ông khá gầy so với phiên sơ thẩm hồi tháng 1/2024. Ông Long tại tòa đeo khẩu trang, đa phần thời gian "ngồi bó gối" trừ khi được chủ tọa yêu cầu trả lời.

Tại tòa, ông Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2 triệu USD như bản án sơ thẩm cáo buộc, không bào chữa thêm. Chỉ trả lời trong gần 1 phút nhưng cựu Bộ trưởng cho hay đã tác động gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục chung hậu quả vụ án; còn số tiền nhận hối lộ đã được nộp lại ở giai đoạn sơ thẩm.

Phan Quốc Việt đề nghị tòa giải thích anh ta sai ở đâu.

Theo bản án sơ thẩm, Phan Quốc Việt chiếm đoạt đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 rồi sản xuất, bán thương mại, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại tòa, Việt cho rằng, riêng với sai phạm tại 24 tỉnh thành và cơ sở y tế liên quan vụ án, nếu có sai phạm, Việt chỉ là đồng phạm chứ không phải chủ mưu. Theo bị cáo, nếu có thiệt hại, thì CDC các tỉnh cũng phải cùng bồi thường, chứ không thể quy cho mình Việt.

Theo Việt, không thể nói việc Việt Á bán kit test giá cao là "khống giá", vì đây là loại hàng hóa Nhà nước không được áp giá, mà giá theo cơ chế thị trường, "nguyên tắc thuận mua vừa bán".

Việt trình bày: "Việt Á công bố giá, đơn vị nào OK thì mua. Sau đó, Việt Á nộp thuế cho Nhà nước. Mặt hàng này Nhà nước không áp giá nên bị cáo thấy không có nghĩa vụ chứng minh các khoản chi phí sản xuẩt".

Đại diện Viện kiểm sát cũng hỏi Phan Quốc Việt về Công văn của Bộ Tài chính, xác định "lợi nhuận tối đa được phép của mặt hàng này không quá 5%" nhưng Việt khẳng định "chưa bao giờ nghe, không biết, cũng không ai thông báo".

Kiểm sát viên cho rằng, ngay từ đầu, bị cáo đã biết kit test Covid-19 là tài sản Nhà nước sở hữu nhưng vẫn thông đồng để biến thành của riêng nhưng Việt vẫn chiếm đoạt rồi bán giá cao.

Phan Quốc Việt xin xét bối cảnh phạm tội, nêu quan điểm: "Đến bây giờ cũng không được ai hướng dẫn là nếu đúng ra, bị cáo phải chống dịch như nào để không phạm luật. Nhân đây tại tòa, xin tòa giải đáp cái thắc mắc, để bị cáo đi tù tâm lý cũng thoải mái hơn".

Mới ra tù về tội hiếp dâm, lại rình phụ nữ để xâm hại

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 15/5, lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã bắt được nghi phạm liên tiếp thực hiện hành vi hiếp dâm phụ nữ đi đường xảy ra trên địa bàn những ngày qua.

Đối tượng P.V.L. tại cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 5h ngày 11/5, tại khu vực trước số 42A đường 30/4, phường 9, chị N.T.H.H. (SN 1981) khi đang chạy bộ tập thể dục thì bị đối tượng từ phía sau khống chế, kéo vào bờ tường đe dọa, sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bỏ đi.

Tiếp đó, khoảng 3h ngày 13/5, chị N.T.K.L. (SN 1995) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thì bị đối tượng ép xe vào lề đường xưng là “cảnh sát hình sự”, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Nghi ngờ kẻ xấu, chị L. bỏ xe chạy bộ đồng thời tri hô “cướp”. Đối tượng đuổi theo và khống chế nạn nhân kéo sang phía đường đối diện rồi đe dọa, sử dụng vũ lực và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Lúc này, có xe ô tô 7 chỗ đi đến, nên đối tượng tẩu thoát về hướng xã Long Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu và công an các phường, xã đã triển khai biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, khoanh vùng và truy bắt được P.V.L.

Tại cơ quan công an, đối tượng P.V.L. khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 người phụ nữ trên.

Đáng nói, đối tượng P.V.L. mới ra tù ngày 10/4/2024 do trước đó (năm 2014) L. đã bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 13 năm tù cũng về tội "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".