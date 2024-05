TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ chém lìa tay người đang đi bộ; nghi phạm vụ án mạng 3 người thương vong sa lưới

Bắt kẻ chém lìa tay người đang đi bộ ở Hưng Yên

Ngày 14/5, trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam bị can với Nguyễn Bá Phúc (SN 1992, ở tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hoà, TX.Mỹ Hào) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo nhà chức trách, khoảng 0h40 ngày 9/5, anh T. (SN 1993, ở phường Dị Sử, TX.Mỹ Hào) đang đi bộ trên đường thì bị 1 đối tượng chưa rõ nhân thân đi xe mô tô chém đứt lìa tay phải.

Nguyễn Bá Phúc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Mỹ Hào.

Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện để điều trị.

Nhận tin báo, Công an TX.Mỹ Hào đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt hung thủ.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Phúc đã dùng hung khí chém lìa tay anh T. rồi bỏ trốn, sau đó đối tượng bị bắt.

Vụ việc tiếp tục được Công an TX.Mỹ Hào điều tra, làm rõ.

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng rúng động khiến 3 người thương vong ở Nghệ An

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng trên địa bàn, khiến 3 người thương vong. Nghi phạm bị bắt là Bùi Văn Thuận (SN 1964, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: V.T

"Công an đã bắt giữ được đối tượng ngay trong đêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin", lãnh đạo UBND huyện Yên Thành cho biết.

Trước đó, vào khoảng 19h30' ngày 13/5, Bùi Văn Thuận xảy ra mâu thuẫn với ông B.V.H (SN 1950, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành).

Trong lúc tranh cãi, Thuận bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến ông H gục tại chỗ, tử vong. Lúc này, 2 người hàng xóm có mặt tại hiện trường vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Thuận.

Thông tin từ bị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tối 13/5, bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị đâm vùng ngực và bụng. Các bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật. Hiện, 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháu bé 8 tuổi ở Sơn La bị hành hung

Ngày 14/5, Công an tỉnh Sơn La thông tin, vào ngày 10/5, Công an huyện Mường La nhận được phản ánh qua mạng xã hội Facebook về việc bà L.T.L có hành vi dùng vũ lực đánh đập cháu T.B.T. Sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo Công an huyện Mường La đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi nêu trên của bà L. Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường La tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, tài liệu có liên quan và tiến hành xác minh theo quy định.

Hình ảnh được camera an ninh của người dân ghi lại về việc cháu bé 8 tuổi bị hành hung, đánh đập dã man. Ảnh chụp màn hình.

Tại cơ quan công an, bà L.T.L khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt giữa bà L.T.L và gia đình bà N.T.K.L (bà của cháu T.B.T) nên khi bà L nhìn thấy cháu T.B.T đang đi bộ qua trước cửa nhà mình, bà L cảm thấy bức xúc và đã nảy sinh ý định đánh đập cháu T.B.T.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu T đã được gia đình đưa đi khám, điều trị; xem xét dấu vết trên cơ thể và ghi nhận thực tế qua quá trình làm việc với cháu T có 1 vết bầm, sưng ở mu bàn chân bên phải, 1 vết xước ngoài da ở khuỷu tay phải. Hiện sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo clip đăng trên mạng xã hội, trong lúc cháu bé đang chạy từ nhà ra đường chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà lôi lại hành hung, đánh đập một cách dã man, cùng với đó là những tiếng van xin, xin lỗi của cháu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Cháu bé bị hành hung có tên T.B.T. (SN 2016). Cháu bé này vào thị trấn Ít Ong ở cùng ông, bà và học tại thị trấn. Mẹ cháu ở ngoài thành phố Sơn La.

Người phụ nữ hành hung cháu bé 8 tuổi, có tên L.T.L (SN 1973), hiện đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Ít Ong.

Mâu thuẫn tại tụ điểm ca hát, đánh 2 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 14/5, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh An (SN 1990, ĐKTT thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Giết người".

Vào tối 12/5, An cùng nhóm bạn đến nhậu tại tụ điểm ca hát với nhau ở ấp Quới Hòa Đông (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Tại đây, An xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác ở xã An Hóa (huyện Châu Thành). Cho rằng những người này có lời lẽ xúc phạm mình, An về phòng trọ lấy một đoạn gỗ tròn, quay trở lại quán tìm nhóm người trên để đánh.



Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can. Nguồn: CAND

Lúc này, chị N.T.H.T. (SN 1982) và anh N.T.T. (SN 1981, cùng ngụ tại địa phương) điều khiển xe máy từ tụ điểm chạy ra. Nghĩ chị H.T. và anh T.T. là những người xúc phạm mình, An cầm gậy đánh nhiều cái vào đầu và người họ. Hậu quả, anh T.T. tử vong, chị H.T. bị thương nặng.

Gây án xong, An bỏ trở về phòng trọ. Sau khi cơ quan công an mời làm việc, An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tìm kiếm 2 nữ sinh nghi nhảy cầu ở Bắc Ninh

Ngày 14/5, Công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương.

Thuyền cá được huy động để tìm kiếm 2 nạn nhân. Nguồn: VOV

Theo đó, sự việc xảy vào vào khoảng 22h ngày 13/5, người dân phát hiện 2 nữ sinh bỏ lại dép và xe đạp trên cầu Kinh Dương Vương rồi nhảy xuống sông. Hai em học cùng nhau ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du.

Người dân hiếu kỳ đứng trên cầu theo dõi sự việc. Nguồn: VOV

"Cả tối hôm qua, chúng tôi cùng người nhà, huy động thuyền và các phương tiện trục vớt, nhưng chưa tìm thấy", Công an huyện Tiên Du thông tin.