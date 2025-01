Người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng, tự cứa cổ rồi nhảy lầu tử vong

Sáng 25/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao thi thể anh T (31 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là người nhảy từ tầng 3 của tiệm vàng xuống đất tử vong) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 54 phút ngày 24/1, anh T cầm một con dao đi đến trước một tiệm vàng trên đường Quang Trung, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lúc này, anh T dùng dao tự làm mình bị thương ở cổ rồi lao vào tiệm vàng và đi lên tầng lầu của căn nhà.

Hiện trường vụ việc người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng, tự cứa cổ rồi nhảy từ lầu 3 xuống tại Đắk Lắk.

Tại đây, anh T đi ra phía trước lan can của tầng 3, tiếp tục dùng dao làm mình bị thương ở cổ rồi nhảy xuống đất và tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm việc với người làm chứng và làm việc với gia đình anh T. Qua thông tin thu thập của lực lượng chức năng, anh T hiện đang làm thuê tại TP.Buôn Ma Thuột.

Gia đình nạn nhân cũng xác định anh T có biểu hiện trầm cảm, không nghiện ma túy, không có mâu thuẫn với ai tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng, tự cứa cổ rồi nhảy từ lầu 3 xuống.

Gia đình biết việc anh T tự tử dẫn đến tử vong nên không thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm xác định anh T âm tính với các chất ma túy, không có nồng độ cồn.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra (Bộ Công an); Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và Công an các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh, TP.HCM, Hải Phòng... phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an kiểm tra, động viên cán bộ cảnh sát Công an Bắc Ninh trong quá trình phá án, điều tra. Ảnh: CABN

Theo các lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế...; sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi, ở quận An Dương, thành phố Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Bước đầu xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự có nhiệm vụ phân công, điểm danh và sữa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại. Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CABN

Lúc này Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Chuyên án cho biết, để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Số đối tượng lớn, rải rác phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh, thành nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng ban Chuyên án cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ cảnh sát toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, gần 60 đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt thành khẩn nhận tội. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Khởi tố vụ án mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu để đi đòi theo kiểu khủng bố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận đồng loạt khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đóng tại quận 3, TP.HCM và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM cùng 4 chi nhánh của 2 công ty trên ở TT.Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP.Phan Thiết (Bình Thuận), TP.Quy Nhơn (Bình Định) và Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).

Bình và Việt. Ảnh CA Gia Lai. Nguồn: CAO

Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, cùng ngụ TP.HCM) góp vốn thành lập Công ty VFIN.

Đến khoảng tháng 10/2024, chúng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Sau đó, chúng phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Khám xét trụ sở 2 công ty và các chi nhánh. Nguồn: CAO

Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, chúng giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để “khủng bố” đòi nợ. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt.

Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những “con nợ” và cả người thân, bạn bè trả nợ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt, chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Thông tin mới vụ nữ giáo viên đang nuôi 2 con nhỏ nghi bị sát hại ở Lào Cai

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt vào trưa 25/1, bà Lê Thị Hoa (mẹ đẻ nữ giáo viên xấu số Ng.L.Th., xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) nghẹn lòng: "Sau khi ra trường, con gái tôi cũng bươn trải khắp nơi tìm việc làm để có thêm thu nhập như làm gia sư, dạy thuê theo tiết ở Trường Đại học Hùng Vương rồi lập gia đình ở TP.Việt Trì ( tỉnh Phú Thọ). Năm 2023, tỉnh Lào Cai có chỉ tiêu thi tuyển viên chức, con gái tôi làm hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức và trúng tuyển vào Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. Sau một năm tập sự, đến tháng 8/2024 con gái tôi chính thức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của trường".

Nữ giáo viên xấu số Ng.L.Th. (SN 1996). Ảnh: FB cá nhân.

Theo bà Hoa, con gái bà là một người năng động, hòa đồng, thân thiện, có nhiều thành tích trong quá trình giảng dạy. Hiện Th. có 2 con nhỏ 2 tuổi và 4 tuổi, chồng mới đi xuất khẩu lao động ở Nhật tháng 9/2024.

"Hôm đó là thứ Ba (21/1/2025), con gái tôi nói trực bán trú nên nói mẹ ơi mẹ trông cháu cho con để con ở lại trường con không về. Sau đó, tôi cũng gọi điện cho con gái là về nhà trông con vì tôi cũng có công việc ở trường học để mổ lợn Tết cho học sinh.

Khi lên trường về, con gái tôi tắm gội cho con nhỏ xong đi mua cơm về cho em trai ở nhà ăn. Đến chiều, do con gái bận phải lên trường trực nên tôi đưa cháu nhỏ theo vào trường mà tôi đang công tác. Đến tối cùng ngày, tôi gọi điện thoại cho con gái thì không liên lạc được, sáng hôm sau cũng không liên lạc được.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ điện thoại con tôi hết pin. Sau một đêm không liên lạc được, nhà trường cũng xuống thông báo con gái tôi mất tích. Đến sáng 24/1, tôi nhận được thông báo là con đã tử vong", bà Hoa nói trong nước mắt.

Ngày 25/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Tả Van Chư cho biết: Nghi phạm sát hại cô giáo Ng.L.Th. (SN 1996) là cán bộ Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư, hiện đang giữ chức vụ Hiệu phó của trường này.

Thầy giáo Chử Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư thông tin: "Cô giáo Th. mới hết thời gian tập sự tháng 5/2024. Cô Th. giảng dạy môn Giáo dục công dân khối THCS của trường, là một cô giáo trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn giỏi, đầy nhiệt huyết với nghề. Khi đang tập sự, cô Th. đã có học sinh giỏi đạt giải cấp huyện. Xảy ra sự việc như vậy là nỗi mất mát, đau thương đối với cá nhân tôi cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn, lo hậu sự cùng với gia đình".

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 23/1, người dân phát hiện dưới rãnh khe sâu thuộc khu rừng già có một người tử vong bất thường. Khu vực nạn nhân gặp nạn cách Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khoảng hơn 1km.

Nạn nhân được xác định là Ng.L.Th. (SN 1996), giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư. Cô giáo Th. mới được vào biên chế.

Nghi phạm sát hại đã ra Công an xã Tả Van Chư đầu thú,. Tuy nhiên, hiện nghi phạm đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do tâm lý không ổn định nên chưa lấy được lời khai.

Truy tìm xe bán chèn ngã 2 người rồi bỏ chạy tại Nghệ An

Truy tìm xe bán chèn ngã 2 người rồi bỏ chạy tại Nghệ An. Nguồn: Tiền Phong

Vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau ghi lại vào chiều 24/1 và được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 25/1, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đoạn video, chiếc xe bán tải hiệu Toyota Hilux, màu trắng, mang biển kiểm soát 37C-523.xx, đang lưu thông trên quốc lộ 15, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, đã bất ngờ đánh lái và va chạm với một xe máy chở 2 người đang di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Đáng nói là tài xế xe bán tải đã không dừng lại để kiểm tra tình hình mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Hành động này đã tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ coi thường tính mạng người khác của người điều khiển xe bán tải.

Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm chiếc xe gây tai nạn, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.