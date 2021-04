Tin sáng (28/4): Mắc sai lầm khi tái xuất, Bùi Tiến Dũng vẫn nhận lời khen

Mắc sai lầm khi tái xuất, Bùi Tiến Dũng vẫn nhận lời khen

Tại vòng 11 V.League 2021, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có trận đấu đầu tiên được bắt chính ở mùa giải này. Ngay trong lần tái xuất, thủ môn gốc Thanh Hóa đã có những phút đầu trận mất tập trung và mắc một số sai lầm đáng trách.

Hệ quả là phút thứ 17, Bùi Tiến Dũng có tình huống ra vào không hợp lý và để tiền đạo của Viettel ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, Bùi Tiến Dũng đã chơi tốt hơn và không để thủng lưới thêm bàn nào.

Bùi Tiến Dũng chơi chưa thực sự tốt trong lần đầu bắt chính tại V.League 2021

Đánh giá về màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, cựu thủ môn của HAGL là Sietsma cho biết: "Cậu ấy đã có những tiến bộ, nhưng sự tự tin là điều chưa thực sự tốt, điều đó thể hiện rõ ngay ở tình huống thua bàn đầu tiên. Dũng cần cải thiện điều đó nếu muốn cạnh tranh vị trí số 1.

Một số tình huống qua video tôi quan sát được thì cậu ta đã có những tiến bộ về chuyên môn, chơi tốt hơn xưa nhiều. Một số tình huống khiến tôi thực sự ấn tượng. Tôi chúc cậu ấy nhanh tiến bộ và trở lại với bóng đá đỉnh cao. Hy vọng may mắn sẽ đến với cậu ấy".

Liverpool lỗ nặng vì Covid-19

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Liverpool về năm tài khóa 2019-2020, CLB này đã chịu khoản thua lỗ lên đến 46 triệu bảng (trước thuế). Khoản lỗ này đến chủ yếu do doanh thu truyền thông của The Reds giảm 59 triệu bảng so với một năm trước đó. Ngoài ra, doanh thu ngày thi đấu giảm và tiền lương tăng cũng khiến Liverpool gặp vấn đề lớn.

Liverpool đang gặp nhiều khó khăn

Edin Dzeko lên tiếng thách thức M.U

Tiền đạo của Roma, Edin Dzeko thừa nhận M.U được đánh giá cao hơn CLB của anh. Tuy nhiên, Edin Dzeko cũng nhấn mạnh mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá, và Roma không có gì phải e ngại M.U.

Dzeko không e ngại M.U

Edouard Mendy không quan tâm đến kỷ lục

Thủ môn Chelsea, Edouard Mendy cho biết anh không đếm số trận giữ sạch lưới ở CLB này và không quan tâm đến kỷ lục cá nhân. Theo Mendy, thành tích của đội bóng mới là điều quan trọng nhất.

Mendy đang có phong độ cao

Erling Haaland quyết rời Dortmund

Theo Bild, Erling Haaland sẽ gây sức ép để rời Dortmund ngay sau mùa giải này. Tiền đạo người Na Uy cảm thấy thất vọng với sức cạnh tranh của Dortmund và muốn có một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.