Tin tối (26/9): Vì sao Hà Nội FC không cần sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu?

Vì sao Hà Nội FC không cần sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu?

CLB Hà Nội không cần Văn Hậu ở giai đoạn 1 V.League 2020. Ảnh: Zing

Trong 1 buổi tập cùng CLB Hà Nội khi trở về từ Hà Lan, Đoàn Văn Hậu bất ngờ dính chấn thương. Theo đội bóng Thủ đô, hậu vệ người Thái Bình bị đa chấn thương và phải nghỉ 6 tuần.

Một nguồn tin từ CLB Hà Nội tiết lộ rằng Văn Hậu cần 2 tuần nữa sẽ bình phục hoàn toàn chấn thương. HLV Chu Đình Nghiêm cũng không vội vàng để hậu vệ 21 tuổi trở lại thi đấu.

CLB Hà Nội vốn đã chắc chắn giành quyền lọt vào giai đoạn 2 V.League 2020, vậy nên HLV Chu Đình Nghiêm không cần sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu ở những trận còn lại của giai đoạn 1. Với lực lượng hiện tại, CLB Hà Nội đủ sức giành kết quả như ý. Vì thế, ông Chu Đình Nghiêm muốn Đoàn Văn Hậu bình phục hoàn toàn chấn thương trước khi trở lại thi đấu. CLB Hà Nội sẽ để dành hậu vệ người Thái Bình cho giai đoạn 2, giai đoạn tranh chức vô địch được dự báo rất quyết liệt và căng thẳng.

Thực tế, ngay cả khi không có Đoàn Văn Hậu, CLB Hà Nội cũng đã vô địch Cúp QG 2020 một cách thuyết phục.

Mido: HLV Ronald Koeman đã tàn sát tôi

HLV Ronald Koeman và Mido.

Cựu tiền người Ai Cập, Mido đã chỉ trích HLV Ronald Koeman đã hủy hoại sự nghiệp của anh ở Ajax Amsterdam. Cụ thể, trên Twitter, Mido tiết lộ rằng ông Koeman đã đẩy cựu tiền đạo Tottenham rời Ajax Amsterdam chỉ vì anh bày tỏ quan điểm riêng của mình về tình hình của đội bóng trước công chúng. Mido cho biết đang chờ xem vị HLV người Hà Lan xử lý Messi thế nào khi bóng gió công kích ông đối xử tệ với Luis Suarez.

CLB Emmen được hợp tác với công ty sex toy

CLB Emmen được quảng cáo cho hãng sex toy.

Tuần trước, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã cấm CLB Emmen quảng cho EasyToys – Công ty chuyên sản xuất "đồ chơi người lớn". Tuy nhiên, trước sự phản đối của EasyToys và CLB Emmen, KNVB đã cho phép đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan hợp tác với hãng sản xuất sex toy này. Như vậy, EasyToys trở thành nhà tài trợ áo đấu chính của CLB Emmen. Đội bóng sẽ nhận được 500 nghìn euro/năm.

Gareth Bale xóa dần mối liên hệ với Real Madrid

Bale đổi tên quán bar của mình ở xứ Wales.

Tuyển thủ xứ Wales vừa trở lại Tottenham theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Từ khi gia nhập Real Madrid vào hè 2013, Bale khoác áo số 11. Trở lại Tottenham, ngôi sao 31 tuổi nhận áo số 9. Năm 2017, Bale mở quán bar mang tên Elevens Bar, gắn liền với thương hiệu của mình ở Real Madrid. Tuy nhiên, anh vừa đổi tên quán bar của mình thành Nines bar & Grill, gắn liền với số 9 ở Tottenham.

Jadon Sancho đưa Rashford lên mây xanh

Sancho khen ngợi Rasford.

Trả lời phỏng vấn trên Pavement To The Pitch, Sancho đánh giá Rashford là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất mà anh từng sát cánh cùng trong sự nghiệp. Sancho đang đứng trước cơ hội được thi đấu với Rashford ở M.U. Đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ ngôi sao người Anh từ Dortmund.