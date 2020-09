Tin tối (27/9): Nhập viện, HLV Park Hang-seo chữa dứt điểm bệnh "hay khóc"

Nhập viện, HLV Park Hang-seo chữa dứt điểm bệnh "hay khóc"



HLV Park Hang-seo vừa nhập viện phẫu thuật vùng gần mắt. Cùng đi với chiến lược gia người Hàn Quốc có trợ lý Park Sung-gyun, bác sĩ Choi Ju-young và một số thành viên trong BHL ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đi phẫu thuật. Ảnh: X.M

Ông Park phẫu thuật để chữa dứt điểm chứng bệnh "tắc nghẽn tuyến lệ". Căn bệnh từng khiến ông Park gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Trong quá khứ, rất nhiều lầm tưởng ông hay xúc động mỗi khi trở về quê nhà. Cụ thể, mọi người thường xuyên thấy thầy Park lau nước mắt như thể khóc.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng giải thích: "Mỗi lần về Hàn Quốc, tôi thường bị hiểu lầm là tại sao lại khóc nhiều đến thế. Thực tế tôi có khóc đâu. Tuyến lệ của tôi bị nghẽn, cần phải phẫu thuật nhưng hiện tại tôi chưa có thời gian. Thi thoảng tuyến lệ nghẽn khiến nước mắt chảy ra, nhưng đây không phải khóc thật mà là động tác lau nước mắt. Tôi thấy việc khóc nhiều không tốt cho một HLV ĐTQG".

Ngay sau khi hay tin ông Park phẫu thuật thành công, nhiều CĐV Việt Nam đã gửi lời hỏi thăm và chúc chiến lược gia người Hàn Quốc sớm bình phục.

Real Madrid ngược dòng ngoạn mục, Zidane cán mốc "khủng"

HLV Zidane chạm mốc 100 trận thắng ở La Liga.

Ở vòng 3 La Liga, Real Madrid đã đánh bại Real Betis với tỷ số 3-2 chung cuộc dù bị dẫn trước 1-2 sau hiệp 1. Trận thắng này giúp ông Zidane cán mốc chẵn 100 chiến thắng sau 147 trận ở La Liga trên cương vị HLV của "Kền kền trắng". Zidane là HLV có nhiều chiến thắng thứ 2 ở La Liga trong lịch sử đội chủ sân Bernabeu. Đứng đầu là HLV huyền thoại Miguel Munoz với 257 trận thắng.

Thoát thua ngoạn mục, Chelsea là đội đầu tiên làm được điều này

Chelsea thoát thua dù bị dẫn trước 3 bàn.

Làm khách West Brom ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Chelsea bị dẫn trước với tỷ số 0-3 trong hiệp 1. Tuy nhiên, The Blues đã gỡ hòa 3-3 nhờ 3 pha lập công trong hiệp 2. Tính từ năm 2011, Chelsea là đội bóng đầu tiên ở Premier League tránh được thất bại sau khi để thủng lưới 3 bàn trở lên trong hiệp 1. Đáng nói, cách đây 9 năm (2/2011), West Ham cũng thoát thua trước chính West Brom tại sân The Hawthorns sau khi bị đối thủ này dẫn trước 0-3 trong hiệp 1. Trận này cũng kết thúc với kết quả 3-3.

Thất vọng, cổ động viên đòi sa thải HLV Lampard

CĐV Chelsea kêu gọi sa thải HLV Lampard.

Chelsea bị West Brom dẫn trước 0-3 ngay hiệp 1 ở trận đấu thuộc vòng 3 Premier League. The Blues may mắn gỡ hòa 3-3 nhờ 3 bàn thắng ở hiệp 2. Sau khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, NHM Chelsea đã phát động cuộc chiến chống lại HLV Lampard. Rất nhiều người kêu gọi ông chủ Roman Abramovich sa thải vị HLV người Anh. Hè 2020, The Blues chi hơn 200 triệu bảng mua sắm. Tuy nhiên, sau 2 vòng, đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa biết mùi chiến thắng (thua 1, hòa 1).

Choáng vì thành tích cá nhân của Bruno Fernandes ở Premier League

Bruno Fernandes tỏa sáng từ khi gia nhập M.U vào tháng 1/2020.

Ở trận thắng Brighton với tỷ số 3-2 thuộc vòng 3 Premier League, Bruno Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U. Tính cả pha lập công này, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã in dấu giày ở 17 bàn thắng trong 16 trận chơi cho "Quỷ đỏ"ở giải Ngoại hạng Anh. Cụ thể, Bruno Fernandes ghi 9 bàn và có 8 đường chuyền thành bàn.