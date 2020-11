Tin tối (29/11): Bầu Đức gật đầu, Phan Thanh Hậu thỏa nguyện rời HAGL

Bầu Đức gật đầu, Thanh Hậu thỏa nguyện rời HAGL

Thanh Hậu từng lọt top 40 tài năng trẻ triển vọng thế giới.

Trong thời gian gần đây, HAGL và TP.HCM đang có mối quan hệ chuyển nhượng rất tốt. Sau khi hết hợp đồng với Công Phượng, TP.HCM đã tiếp tục mượn thành công một cầu thủ khác của HAGL là Phan Thanh Hậu. Theo các nguồn tin xác nhận, tiền vệ 23 tuổi này đã được bầu Đức chấp thuận cho TP.HCM mượn 2 năm.

Cách đây 6 năm, Thanh Hậu đã lọt vào top 40 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới do tờ The Guardian bình chọn. Anh được đôn lên đội một HAGL từ năm 2015 cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Tuy nhiên, do chấn thương và nền tảng thể lực có phần đuối hơn các đồng đội nên tiền vệ 23 tuổi đã không thể cạnh tranh vị trí ở HAGL.

Rời HAGL sang TP.HCM cũng là một nguyện vọng của Thanh Hậu. Cầu thủ này muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn, qua đó có thể được triệu tập lên tuyển.

Arsenal trừng phạt ngôi sao đắt giá nhất lịch sử CLB

Arsenal sẵn sàng bán Pepe.

Daily Star cho biết Nicolas Pepe đã phải trả giá vì hành động ngớ ngẩn dẫn tới chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Leeds United. Theo đó, Pháo thủ sẵn sàng bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB (72 triệu bảng) nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Ngoài lý do trên, thực tế thì tuyển thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển đến Premier League.

Công thần Man City muốn ra đi

Fernandinho liên tục dính chấn thương ở mùa giải này.

Mirror tiết lộ tiền vệ Fernandinho muốn rời Etihad sau mùa giải này. Ngôi sao người Brazil hy vọng Man City sẽ không đề nghị gia hạn khi hợp đồng của anh chỉ còn khoàng 7 tháng. Fernandinho dường như muốn theo bước David Silva, tìm đến một bến đỗ mới nhỏ hơn.

Công Phượng sắp tổ chức lễ cưới ở quê nhà

Công Phượng và Viên Minh tổ chức đám cưới ở Nghệ An.

Sau lễ cưới ở TP.HCM và Phú Quốc, đám cưới của Công Phượng và Viên Minh sẽ được nhà trai tổ chức tại quê nhà SLNA. Theo đó, lễ cưới của tiền đạo HAGL sẽ được tổ chức ở sân bóng xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Dự kiến, đám cưới có quy mô và khách mời lớn nhất huyện từ trước tới nay.

Haaland lọt top 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới

Haaland là "số 9" được mọi đội bóng thèm khát.

Dù mới 20 tuổi nhưng Erling Haaland đang là một trong những ngôi sao tấn công được các đội bóng lớn châu Âu khao khát nhất. Giá trị của tiền đạo người Na Uy cũng tăng vọt chỉ sau hơn 1 năm gia nhập Dortmund. Anh thậm chí đã lọt vào top 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới (100 triệu euro). Đây là giá trị thật, dựa theo ước tính của Transfermarkt chứ không phải phí chuyển nhượng.