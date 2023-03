Tình báo Mỹ nói đây là cách duy nhất để Nga đạt được những lợi ích lớn về lãnh thổ ở Ukraine

Lính nghĩa vụ Nga trong quá trình huấn luyện quân sự ở vùng Rostov-on-Don. Ảnh Shutterstock.

Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, đã nói với một ủy ban Thượng viện hôm 8/3 rằng, quân đội Nga đang bị bao vây thiếu đạn dược và quân đội cần thiết để duy trì mức độ chiến đấu hiện tại và có thể buộc phải chuyển sang chiến lược phòng ngự, kéo dài thời gian chiến tranh.



Bà Haines phát biểu khi xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Thượng viện khi các quan chức công bố báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm của họ.

Bà nói: "Nếu Nga không bắt đầu huy động bắt buộc và xác định nguồn cung cấp đạn dược đáng kể của bên thứ ba, thì việc duy trì mức độ hoạt động tấn công hiện tại trong những tháng tới sẽ ngày càng khó khăn đối với họ. Và do đó, họ có thể hoàn toàn chuyển sang phòng ngự và bảo vệ các lãnh thổ mà họ kiểm soát".

"Sau những thất bại lớn và tổn thất lớn trên chiến trường, tóm lại, chúng tôi không cho rằng quân đội Nga sẽ phục hồi đủ trong năm nay để đạt được những lợi ích lớn về lãnh thổ", bà Haines phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện.

Tuy nhiên, bà Haines nói thêm rằng, Tổng thống Nga Putin "rất có thể tính toán rằng thời gian có lợi cho mình".

Nhà lãnh đạo Nga có thể tin rằng việc kéo dài chiến tranh, với việc tạm dừng giao tranh, "có thể là con đường tốt nhất còn lại của ông để cuối cùng đảm bảo các lợi ích chiến lược của Nga ở Ukraine, ngay cả khi phải mất nhiều năm".

Bà Haines lưu ý, sức mạnh quân sự của Moscow hiện đang bị hạn chế đáng kể do tổn thất quân số và cạn kiệt vũ khí, càng trầm trọng hơn do các hạn chế thương mại và lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt.

Bà Haines, báo cáo về tổng hợp các quan điểm trong cộng đồng tình báo rộng lớn của Mỹ, nói rằng một năm sau khi tấn công Ukraine nhưng thất bại trong các mục tiêu chính cho chiến dịch, giờ đây ông Putin có lẽ đã hiểu rõ hơn về những hạn chế của lực lượng của mình.

Theo cộng đồng tình báo Mỹ, cho đến nay ban lãnh đạo Nga vẫn tránh những hành động có thể dẫn đến mở rộng cuộc xung đột ở Ukraine ra ngoài biên giới nước này. "Nga chắc là không muốn có xung đột quân sự trực tiếp với các lực lượng của Mỹ và NATO, nhưng vẫn có yếu tố tiềm ẩn là điều này sẽ xảy ra", tài liệu viết.