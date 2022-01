Tình hình đi học lại của học sinh gần Tết Nguyên đán 2022

Lịch đi học lại của học sinh

Tại Đồng Tháp, tỉnh này đã chấp thuận theo đề nghị của Sở GDĐT cho học sinh lớp 9 và học sinh, học viên lớp 12 đi học lại từ ngày 17/1.

Các khối lớp còn lại, dự kiến sẽ bắt đầu học trực tiếp sau Tết nguyên đán (ngày 7/2) nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đồng ý chủ trương thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp đối với một số trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP.Cao Lãnh.

Tại TP.HCM, UBND thành phố đang yêu cầu Sở GDĐT TP.HCM xây dựng kế hoạch để học sinh từ mầm non đến lớp 6 có thể quay lại trường sau Tết Nhâm Dần 2022.

Hiện tại, học sinh từ lớp 7 trở lên đã có thể đi học trực tiếp, song song với học trực tuyến.

Với khối lớp từ mầm non đến lớp 6, UBND thành phố đã yêu cầu Sở GDĐT TP.HCM xây dựng kế hoạch để các em có thể quay lại trường sau Tết Nhâm Dần 2022. Phương châm của thành phố là tạo điều kiện cho các em được học tập nhưng phải đảm bảo an toàn.

Dù học sinh từ lớp 7-12 tại TP.HCM đã đến trường học trực tiếp trở lại, nhưng học sinh trường THCS-THPT Đào Duy Anh (quận 6) vẫn phải học online.

Lý do được đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết là do tỷ lệ phụ huynh đồng thuận quá thấp, chỉ ở mức dưới 50%. Điều khiến phụ huynh e ngại vẫn là do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, lo sợ học sinh sẽ nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài lý do phụ huynh chưa đồng thuận, nhà trường cũng gặp khó trong việc dạy học trực tiếp vì không đủ giáo viên.



Học sinh lớp 1 Trường tiểu học – THCS Bắc Sơn (H.Trảng Bom, Đồng Nai) được đến trường học trực tiếp từ 10/1. Ảnh: Báo Đồng Nai

Tại Đồng Nai, theo thông tin từ Sở GDĐT, đến sáng 11/1 toàn tỉnh đã có 250 trường từ tiểu học đến THPT phổ thông tổ chức cho học sinh đến lớp học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19.

Trong số gần 250 trường tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, có 89.159/95.795 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 93% tổng số học sinh các trường, trong đó có nhiều trường đạt tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp đạt rất cao, từ 98 đến 99%.

Đối với các trường THPT hiện ưu tiên cho học sinh khối 12 được đi học trực tiếp, vì sắp tới học sinh khối này sẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Một số trường THPT đã mạnh dạn cho học sinh của cả 3 khối 10, 11 và 12 cùng đến trường. Trong khi đó, với bậc THCS, các trường chủ yếu ưu tiên cho học sinh khối 9 vì hết năm học này các em sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tại An Giang, sáng ngày 10/1, học sinh lớp 9 và lớp 12 của 8 trường thuộc địa bàn huyện châu Phú thí điểm trở lại trường học trực tiếp.

Có 1.756 học sinh đến trường, đạt tỷ lệ 89,80%. Cụ thể, cấp THCS: 473 học sinh, tỷ lệ 86,30%; cấp THPT: 1.283 học sinh, tỷ lệ 93,73%.

Tại Sóc Trăng, cũng trong sáng 10/1, học sinh cấp THCS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, ngày 4/1, học sinh cấp THPT và tương đương trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch. Ngày 10/1, học sinh cấp THCS trở lại trường học trực tiếp. Cấp Tiểu học và trẻ Mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi dự kiến đến trường từ ngày 14/2, riêng nhà trẻ sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tại Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký công văn gửi Sở GDĐT, UBND các huyện, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện để dạy học trực tiếp dự kiến sau Tết Nguyên đán 2022.

Trước đó, Sở GDĐT Cà Mau có tờ trình về việc đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 10/1/2022 tại 55 Trường THCS và 10 Trường THPT trên địa bàn 5 huyện (Cái Nước, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên các học sinh trên vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Trong khi đó, tại Nghệ An, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp hiện đang là ổ dịch phức tạp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp khi xuất hiện 16 F0, trong đó có 13 F0 là học sinh. Vì vậy, hiện trường này đang cho học sinh tạm dừng đến trường.