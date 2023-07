Tỉnh Long An cùng doanh nghiệp Nhật Bản chung tay cải thiện môi trường đầu tư

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt niềm tin vào môi trường đầu tư ở Long An

Theo UBND tỉnh Long An, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 767 triệu USD. Thời gian qua, các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An. Các dự án của Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Long An có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 767 triệu USD. Ảnh: Chinh Hoàng

Đánh giá của ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM cho thấy: Tỉnh Long An là địa phương có vị trí quan trọng kết nối TP.HCM (trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Nơi đây không chỉ có tài nguyên, nông nghiệp phong phú với sản lượng hàng đầu cả nước mà còn có nhiều khu công nghiệp và quỹ đất dành cho sản xuất. Hiện nay, số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Long An đã vượt con số 100 doanh nghiệp và cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản nhiều nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Với những cam kết phát triển về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, logistics, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế này. Qua đó cũng kỳ vọng Long An sẽ có những thay đổi, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư trong thời gian tới. Đây sẽ là những yếu tố góp phần đưa thêm nhiều doanh nghiệp đến với Long An.

Tỉnh Long An sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Út khẳng định: Địa phương sẽ tập trung vào việc cải cách môi trường đầu tư, tạo một môi trường thông thoáng, thuận lợi hơn để cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Út khẳng định sẽ tập trung vào việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Chinh Hoàng

Đồng thời tập trung xúc tiến với đối tác chiến lược và có trọng tâm hơn, để quá trình thu hút đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới. Tỉnh Long An cũng sẽ tranh thủ tận dụng tối đa các lợi thế, tạo thêm nhiều cơ hội để kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư về với địa phương. Đặc biệt là những đối tác chiến lược quan tâm đến lĩnh vực công nghệ cao, xanh bền vững.

"Thời gian qua, chúng tôi có những ưu điểm cần phát huy. Đặc biệt là trong thủ tục hành chính. Những vấn đề gì thấy không cần thiết về thủ tục, chúng tôi cam kết sẽ tinh gọn hơn nữa. Tới đây, chúng tôi cũng sẽ định hướng để đào tạo nguồn lao động dành riêng cho doanh nghiệp FDI.

Chắc chắn tới đây, Long An sẽ rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản để liên kết đào tạo nhân lực, kể cả những lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đầu tư nhà ở cho chuyên gia và nhà ở xã hội", ông Út nói.