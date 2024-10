Tỉnh Thanh Hóa cấm thầu 3 năm với nhà thầu không trung thực

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty CP Đầu tư phát triển năng lượng Quảng An (Quảng Anh) do vi phạm.

Tại Quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhà thầu Quảng An đã có hành vi vi phạm khi kê khai và cung cấp các tài liệu trong hồ sơ dự thầu không trung thực, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu.

Những vi phạm của Quảng An bị phát hiện khi nhà thầu này tham dự Gói thầu số 07 thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình. Gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 – Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45.

Gói thầu có giá 5,8 tỷ đồng, nhà thầu được phê duyệt lựa chọn là Liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Bắc Thanh Hóa - Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng. Nhà thầu Quảng An bị loại do không vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. Đồng thòi nhà thầu đã có hành vi gian lận trong đấu thầu.

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, phạm vi cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu Quảng An bao gồm các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu. Thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm, kể từ ngày 1/11/2024.

Nhà thầu Quảng An có ngành nghề chính là lắp đặt hệ thống điện. Ảnh minh họa.

Về nhà thầu Quảng An, Công ty có địa chi tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Võ Hiền Sơn, đồng thời là người giữ tỷ lệ lớn nhất trong các cổ đông sáng lập với 80% tỷ lệ sở hữu. Các cổ đông còn lại gồm bà Phùng Thị Bích, giữ 15% tỷ lệ sở hữu và cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng giữ 5% tỷ lệ sở hữu.

Từ năm 2021 đến năm 2024, doanh nghiệp đã tham gia 41 gói thầu nhưng chỉ trúng 21 gói, tổng giá trị trúng thầu 42,6 tỷ đồng. Trong 2 năm trở lại đây, tỷ lệ trượt thầu của Quảng An ngày càng cao. Cụ thể, năm 2023 nhà thầu này trượt 7 trên 14 gói tham dự. Đến năm 2024, Quảng An trượt tới 10 trên 15 gói đã tham dự, chỉ trúng được 4 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trước đó Quảng An đã trượt Gói số 2 thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, giá trị 2,6 tỷ đồng. Hiện tại, doanh nghiệp còn nằm trong Liên danh tham dự Gói số 03 thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí bảo hiểm công trình và đảm bảo an toàn giao thông), giá trị 2,1 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Thanh Hóa làm Chủ đầu tư.