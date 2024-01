Tình tiết lạ vụ 5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn tại Úc

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, theo người giám hộ, điện thoại của một nữ sinh trong số 5 em mất tích đã bị ngắt kết nối và các tài khoản mạng xã hội như Instagram, Snapchat, TikTok đều bị xóa sạch.

5 du học sinh biến mất bí ẩn

Cảnh sát và cơ quan chức năng Úc đã vào cuộc điều tra vụ 5 học sinh người Việt Nam biến mất bí ẩn tại thành phố Adelaide thời gian gần đây.

Theo truyền thông Úc, việc có du học sinh Việt tại Adelaide lần lượt mất tích vào những thời điểm khác nhau trong hơn một tháng qua làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ bị bắt cóc và buộc cảnh sát Australia phải vào cuộc điều tra.

Theo kênh truyền hình 7 News, cả năm du học sinh người Việt được cho là đều đang theo học tại Trường trung học Hamilton ở ngoại ô TP Adelaide, bang Nam Úc theo diện trao đổi.

Tuy nhiên, hiện nhà chức trách hiện chưa rõ có mối liên hệ nào giữa các em học sinh biến mất "không dấu vết" này hay không.

Theo truyền thông Úc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ 4 du học sinh Việt mất tích từ đầu tháng 12. Chính quyền địa phương từ hôm 11/1 đã tuyên bố đã tìm thấy một người, tuy nhiên, 4 trường hợp còn lại vẫn chưa có tin tức mới, đáng chú ý, trong số này có em đã mất tích hơn 4 tuần.

"Cảnh sát đang làm việc với các đối tác cảnh sát liên bang để giúp xác định vị trí của những thanh niên bị mất tích", cảnh sát nói. Các vụ mất tích được xử lý riêng biệt và cảnh sát cho rằng chúng không liên quan đến nhau. "Tất cả hướng điều tra hiện tại cho thấy một số em có thể đã đến tiểu bang khác và vẫn còn ở đó. Cũng chưa có thông tin nào cho thấy các em đang gặp nguy hiểm", một phát ngôn viên của cảnh sát Australia hé lộ.

"Chúng tôi rất lo lắng"

Em Sunnie Nguyễn (17 tuổi, tên thật Nguyễn Hoàn Ngọc Anh theo báo Thanh Niên) được xác định là du học sinh Việt thứ 5 mất tích bí ẩn tại Úc trong thời gian gần đây.

Sunnie Nguyễn được báo cáo đã ăn tối cùng gia đình giám hộ người bản xứ (host family) vào khoảng 19 giờ ngày 8/1, sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Đến khi nữ chủ nhà May Zervaas kiểm tra phòng vào khoảng 23 giờ đêm, Sunnie đã biến mất cùng balô, laptop, một ít quần áo và vài giấy tờ tùy thân quan trọng. Căn phòng không có dấu hiệu bị đột nhập và phần lớn tư trang của em vẫn còn nguyên.

Báo chí Úc cho hay, bà Zervaas sau đó cố gắng liên lạc với Sunnie, nhưng điện thoại của em tắt nguồn và các tài khoản Instagram, Snapchat, TikTok cũng bị xóa sạch. Khoảng 30 phút sau, gia đình đã trình báo cảnh sát về việc nữ sinh mất tích.

"Tôi đã ngồi trực điện thoại suốt đêm, lo lắng chờ đợi một cuộc gọi từ Sunnie", Mary, con gái của bà Zervaas trao đổi với tờ Daily Mail.

Theo Mary, Sunnie không thành thạo tiếng Anh và thường phải nhờ người khác dịch giúp ý muốn nói. "Sunnie có 5 ba lô, nhưng chỉ rời đi với một cái. Em ấy cũng mang theo những vật dụng quan trọng như laptop, hộ chiếu, rất có thể để chứng minh danh tính, cùng một số quần áo và hai đôi giày. Nhưng em ấy đã để lại mọi thứ khác ở đây, kể cả thuốc men", Mary cho biết. Trong 6 tháng sống với gia đình Zervaas, lịch trình của em xoay quanh việc đi học, về nhà, sau đó dành buổi tối để cười đùa, nhảy múa và làm video cùng hai du học sinh khác chung nhà.

Theo báo Úc, cũng như bạn bè đồng trang lứa, Sunnie thích hát, nhảy múa, dành thời gian với bạn bè, và cả Taylor Swift.

Theo chị Mary, Sunnie sống hạnh phúc, hòa thuận với gia đình và thị thực du học của em vẫn còn thời hạn tới 3 năm. Thế nên, họ không tin em đã bỏ trốn.

Hiện mẹ con nhà Zervaas, bạn chung nhà và cả bạn thân người Việt của Sunnie đều "lo lắng và bàng hoàng" trước sự biến mất của nữ sinh, vì mọi thứ trong cuộc sống của em dường như đều "hoàn toàn bình thường".

Chị Mary cho biết thêm, các cơ quan chức năng ở Úc đang nỗ lực liên lạc với bố mẹ của Sunnie tại tỉnh Quảng Bình, nhưng đến nay vẫn chưa kết nối được.

Ngoài ra, nhà Zervaas cũng tìm đến bạn bè của Sunnie song chỉ nhận tin em đã không liên lạc với bất kỳ ai kể từ khi mất tích.

"Chúng tôi rất lo lắng. Em ấy sẽ phải vật lộn một mình", Mary nói.

Đang tìm kiếm các du học sinh bị mất tích

Bà Mi Trần, chủ tiệm Mi and Co The Nail and Beauty Bar, cho biết nữ sinh Sunnie đã không đến làm việc vào ca của mình hôm 10/11.

Người phụ nữ cho hay, Sunnie là một nhân viên đáng tin cậy, luôn báo trước nếu đến muộn hoặc không thể làm việc.

"Tôi rất may mắn khi có em ấy trong đội của mình. Chúng tôi đều rất lo lắng và không thể an giấc từ khi nhận tin em mất tích. Sunnie chính là em út của chúng tôi", bà Mi nói. Đồng nghiệp của Sunnie cũng cho biết họ đã gửi tin nhắn cho em nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện là thời gian các trường ở Úc cho học sinh nghỉ hè. Do đó nhiều người hy vọng các em cũng chỉ đang đi nghỉ. "Tôi hy vọng đây chỉ là trường hợp những đứa trẻ 17 tuổi muốn tụ tập đi đâu đó mà không báo cho ai biết", bà Lien Nguyen-Navas, người phát ngôn của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Australia bày tỏ. Cảnh sát Úc cũng đang kêu gọi ai có thông tin liên quan đến vụ mất tích của các du học sinh Việt hãy đến trình báo và hỗ trợ công tác điều tra. "Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát liên bang để tiếp tục định vị các em", phát ngôn viên cảnh sát nhấn mạnh.