Tố My - Quang Lê tình tứ trên sân khấu trước hàng trăm khán giả Quảng Nam

Mới đây, Tố My, Quang Lê và các nghệ sĩ đã có chuyến đi lên huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để trao quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức đêm nhạc phục vụ bà con địa phương.



Tố My song ca tình tứ với Quang Lê.

Hàng ngàn khán giả đã vượt đường sá xa xôi đến sân vận động theo dõi chương trình bất chấp cơn mưa nặng hạt trước khi đêm nhạc bắt đầu. Có những bà con dân tộc thiểu số ở vùng hẻo lánh phải đi bộ cả nửa ngày từ trưa đến chiều tối để được xem văn nghệ và tận mắt gặp Quang Lê, Tố My ngoài đời. Chính những tình cảm đó khiến "Ngọc nữ bolero" không khỏi xúc động.

Tố My cho biết, là người con miền Trung nhưng lần đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, được trải nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây nên cô rất vui và cảm động. Trong dịp này, "ngọc nữ" và các nghệ sĩ đã mang món quà âm nhạc cùng hàng trăm phần quà gồm sách vở, tiền mặt... tặng cho những em học sinh nghèo vượt khó và những hoàn cảnh khó khăn khác.

Lần đầu tiên Tố My đặt chân đến huyện Nam Trà My.

Đoàn nghệ sĩ và êkíp phải mất 5 tiếng di chuyển đến huyện Nam Trà My, vượt qua những con đường đèo dốc quanh co và rất hẹp. Nam ca sĩ Quang Lê cho biết bình thường anh lên xe ngủ rất ngon nhưng trong suốt 5 tiếng lần này, anh không tài nào chợp mắt vì đường sá hiểm trở, một bên là núi, một bên là vực thẳm.

Trong đêm nhạc, Tố My đã thể hiện các "bài tủ" của mình đồng thời song ca cùng Quang Lê trong 3 ca khúc: Đêm tâm sự, Sầu tím thiệp hồng, Nhớ người yêu. Từng nhiều lần song ca cùng nhau nên cả hai nhanh chóng "nhập vai" trên sân khấu với những cử chỉ tình tứ như đôi tình nhân trong bài hát. Điều này khiến các khán giả vô cùng thích thú.

Quang Lê và Tố My song ca ăn ý như cặp tình nhân.

Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ tại Đà Nẵng và hai học trò nhí của Tố My trong chương trình "Thử tài siêu nhí 2018" là Đức Thanh và Bảo Ngọc. Cả hai bé đều quê gốc Đà Nẵng. Đặc biệt, đêm nhạc do em gái Tố My là ca sĩ Tố Ny đảm nhận vai trò chủ nhiệm và biên tập chương trình.

Trở lại sau dịch Covid-19, Tố My cho biết đang chuẩn bị bắt tay vào các dự án của mình, đó là một loạt MV ngoại cảnh được quay hình tại một số nơi đặc biệt trên khắp cả nước. Ngoài ra còn có một album bolero phát hành chính thức trên toàn quốc và nhiều tour diễn ở các tỉnh thành.