Tòa án Bình Phước thông tin vụ bị án uống thuốc sâu tự tử

Ngày 25/8, bà Phạm Thị Bích Thủy, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc bị án Mạc Văn Hào (32 tuổi, huyện Phú Riềng, Bình Phước) uống thuốc sâu tự tử tại trụ sở tòa án vào chiều 24/8.

Lực lượng công an sơ cứu cho bị án nghi uống thuốc sâu tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo, Mạc Văn Hào mới bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử phúc thẩm về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 30 tháng tù giam vào ngày 12/8.



Tuy nhiên, Hào cho rằng điều này không công bằng, nên đã ít nhất hai lần đến trụ sở tòa án gây rối, la lối và có lời lẽ xúc phạm thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Cụ thể, vào sáng 14/8, Hào cùng nhiều người khác đã đến trụ sở TAND tỉnh gây rối. Sau khi được cán bộ tòa án khuyên giải thì Hào cùng nhóm người này đi về.

Chiều ngày 24/8 Hào tiếp tục cùng gần 10 người đến trụ sở tòa án, gây áp lực đòi gặp thẩm phán và có lời lẽ xúc phạm cán bộ tòa án. Tại đây cán bộ tòa giải thích, nếu không đồng ý với bản án phúc thẩm thì có quyền làm đơn kiến nghị TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật

Tuy nhiên, bị án Hào và những người đi cùng không chịu và tiếp tục la lối và có lời lẽ xúc phạm trong trụ sở tòa án. Sau đó, Hào đã cố tình xông vào phòng làm việc của thẩm phán, để bày tỏ bức xúc.

Không đạt được ý định, trong lúc lộn xộn người này đã lấy 1 chai chất lỏng nghi là thuốc trừ sâu rồi uống.

Mọi người khẩn trương đưa nạn nhân ra xe cấp cứu. Ảnh: Người dân cung cấp

Thấy Hào quằn quại nôn ói dưới nền nhà, lực lượng công an và cán bộ tòa án đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Những người đi cùng Hào thì tiếp tục đứng bên ngoài la hét, có dấu hiệu gây rối.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/7/2019 Hào đến nhà một người bạn cùng thôn Phước Thịnh (xã Bình Tân, huyện Phú Riềng) để dự tiệc. Tại đây, khi thấy chị TTC lên sân khấu hát, thì Hào cũng lên góp vui và đòi ôm eo chị C.

Bị chị C. phản ứng, Hào bỏ xuống bàn tiếp tục nhậu. Sau đó, lời qua tiếng lại, chị C. hắt rượu vào người nên Hào bực tức lao vào đánh chị C. tới tấp.

Thấy vậy, Nguyễn Viết Sao (em họ của chị C.), đánh Hào để giải vây cho chị. Được mọi người can ngăn, Hào bỏ về nhà rồi lấy một cây kéo và một con dao quay lại để trả thù.

Vừa đến nơi, Hào dùng dao đâm trúng lưng của anh Sao khiến người này ngã gục. Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Sao chỉ bị thương tích 15 %.

Cơ quan công an trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: CACC

Ngày 8/5, TAND huyện Phú Riềng, đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hào 30 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, bị hại không đồng ý và làm đơn kháng cáo.



Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/8 TAND tỉnh Bình Phước nhận định hành vi của bị cáo Hào có tính chất manh động, côn đồ. Mức án cấp sơ thẩm cho bị cáo Hào hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội. Chính vì thế HĐXX đã chuyển hình phạt 30 tháng tù treo sang tù giam.

Được biết, sau khi được chuyển đi cấp cứu, hiện tại sức khỏe của Hào đã ổn định. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.