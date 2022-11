Triều cường xâm thực gây thiệt hại nặng tại Phú Yên

Chiều 1/11, đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên đã kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và công tác triển khai khắc phục hậu quả do triều cường xảy ra tại xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Trước đó, từ đêm 30-31/10, khu vực ven biển xã An Mỹ xảy ra tình trạng triều cường, sóng biển rất lớn đã xâm thực vào đất liền, gây sạt lở một số nhà dân.



Bi xi măng bị triều cường xâm thực tại xã An Mỹ, Tuy An, Phú Yên. Ảnh: N.Chung



Tại thôn Giai Sơn (An Mỹ), triều cường đã xâm thực và gây sạt lở đất sâu vào đất liền khoảng 7m, các loại cây như phi lao, bàng… trồng phía ngoài khu dân cư đã bị sóng biển cuốn trôi, ngã đổ. Nhiều gia đình ở đây đúc bi tròn bằng bê tông xi măng để chắn sóng cũng bị cuốn trôi…

Ông Biện Ngọc Dương - Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết: Triều cường xâm thực vào đất liền khoảng 6m, chiều dài đoạn xâm thực khoảng 120m, sóng biển làm sập tường rào, công trình phụ một số nhà dân ở xóm Gành Dưa, thôn Giai Sơn.

Thống kê ban đầu, đến chiều ngày 1/11, đã có 4 hộ dân bị thiệt hại do triều cường. Triều cường làm sập các công trình phụ bằng bê tông; cây cối, hoa màu bị sóng biển cuốn trôi, ngã đổ. Đặc biệt, có khoảng 120 bi tròn bằng bê tông xi măng dùng chắn sóng cũng bị cuốn trôi. Tình hình hiện nay vẫn còn sóng biển lớn, có khả năng uy hiếp thêm 3 hộ dân ở khu vực này.



Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên kiểm tra khu vực triều cường xâm thực khu dân cư. Ảnh: N.Chung



Theo UBND huyện Tuy An, triều cường đợt này cũng ảnh hưởng đến một số hộ dân ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, Tuy An. Đến chiều 1/11, có 2 thuyền đánh cá (công suất 20CV/thuyền) của hai hộ dân thôn Mỹ Quang Bắc bi chìm và bị sóng biển đánh vỡ; một số tường rào xây gần biển cũng bị triều cường đánh sập…

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai phương án, dùng bao cát để khắc phục các điểm sạt lở, hạn chế triều cường xâm thực nguy hiểm khu dân cư.