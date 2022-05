Tội phạm Mỹ ấu dâm trẻ em Việt Nam bị kết án chung thân. Ảnh minh hoạ

Theo đó, ngày 16/5, Christopher Edwin Day (công dân Hoa Kỳ) bị kết án tù chung thân tại Tòa án quận Trung Florida sau khi đã thừa nhận hai lần phạm tội "Du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp" và hai lần phạm tội "Cố ý lôi kéo trẻ vị thành niên thực hiện hành vi tình dục".



Vụ án này bắt đầu từ mùa hè năm 2016, khi một tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO) tại Hà Nội báo cáo vụ việc có khả năng Christopher Edwin Day lạm dụng tình dụng một bé trai với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Việt Nam.

Christopher Edwin Day di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Florida trong nhiều năm để gặp gỡ và lạm dụng tình dụng các trẻ em nam dưới tuổi vị thành niên. Những em này bị Day kết bạn trực tuyến và gạ gẫm, tìm cách mua sự im lặng của nạn nhân bằng tiền và quà tặng.

HSI Việt Nam đã làm việc với Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng An ninh Khu vực – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội để xác định và phỏng vấn hơn 10 nạn nhân của Day cùng bố mẹ của nạn nhân. Một nạn nhân đã chia sẻ về những hệ quả nặng nề do bị Day lạm dụng. Theo lời khai, nạn nhân phải nghỉ học, bị chứng mất ngủ, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và duy trì việc làm.

Trong quá trình điều tra, Day đã quay lại Florida. HSI Việt Nam đã yêu cầu HSI Tampa hỗ trợ tiến hành điều tra, thẩm vấn, và bắt giữ Day về tội Du lịch tình dục trẻ em vào tháng 8/2019. Vụ việc do Cơ quan chống Bóc lột và Khiêu dâm Trẻ em – Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Tampa, Florida khởi tố. Cuối cùng, Day đã nhận tội theo các tội danh nêu trên vào tháng 2/2020.