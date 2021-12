Tội phạm sử dụng xe "luồng xanh" thông chốt vận chuyển ma tuý

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04) tổ chức hội nghị thông tin tới báo chí về kết quả công tác năm 2021. Tại đây, lãnh đạo C04 đã thông tin nhiều chuyên án ma túy lớn và các thủ đoạn mới trong buôn bán, vận chuyển ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Ma túy đá gắn biểu tượng hãng ô tô Mercedes

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 cho biết: Trong thời gian vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến đặc biệt phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức, thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động và triệt để lợi dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để đối phó với sự kiểm soát, phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đồng thời chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tháng 1/2020, qua công tác nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Tây Ninh rồi đưa đi TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn, mỗi lần vận chuyển từ 30kg đến 40kg ma túy các loại.

Nhận thấy đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tính chất nghiêm trọng, phức tạp, C04 đã xác lập chuyên án bí số 121-V để đấu tranh triệt phá.

Đi sâu xác minh, công an xác định cầm đầu đường dây là Trần Huỳnh Vũ, 28 tuổi, quê Đồng Tháp, không có nghề nghiệp ổn định, ở TP.HCM. Để có tiền trang trải cuộc sống, Vũ mua ma túy về rồi chia nhỏ, bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn.

Công an thu giữ hàng nghìn gói ma túy in logo Mercedes trong chuyên án 121-V. Ảnh: CACC

Đam mê cờ bạc, Vũ thường xuyên sang Camphuchia tham gia vào các sòng bài, hoặc đặt cược đá gà. Do thua bạc, Vũ móc nối với các ông trùm bên đất bạn, lập nên đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Sau gần một năm kiên trì theo dõi, đầu tháng 11/2021, Ban Chuyên án nhận được thông tin Vũ chuẩn bị đưa một chuyến hàng về TP.HCM. Nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định "cất vó".

Chiều 8/11, tại đường Trần Nhân Tông, quận 10, TP.HCM, C04 đã chủ trì phối hợp các đơn vị bắt quả tang Trần Huỳnh Vũ đang vận chuyển ma túy giao cho Trịnh Thành Danh, 20 tuổi, trú tại TP.HCM.

Ban chuyên án đã thu giữ gần 40kg ma túy, trong đó 4kg ketamin; 13kg ma túy tổng hợp dạng đá; 20kg ma túy tổng hợp dạng viên, 1.000 gói ma túy, trên bao bì in hình biểu tượng mercedes. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Vũ thu giữ thêm 300 gam ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lợi dụng công tác chống dịch

Thông tin về vụ án Hà Duy Thái cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, lãnh đạo C04 cho biết, ngày 28/9, tại xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình, C04 phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là cất giấu ma túy trong các thùng hoa quả, rồi lợi dụng xe "luồng xanh" để thông chốt kiểm soát. Ban chuyên án đã bắt quả tang Hà Duy Thái, 31 tuổi ở Thái Bình; thu giữ 7kg ketamine, 6 bánh heroin, 11.800 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái, thu giữ thêm 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin, 1kg ketamin, 1 khẩu súng AK, 1 súng côn quay, 8 viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tội phạm ma tuý ngày càng liều lĩnh, thủ đoạn, sử dụng cả vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Từ tài liệu thu thập được, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Văn Thịnh, 29 tuổi (em trai Thái); thu giữ 3,3kg ma túy tổng hợp, 6 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, cùng 20 viên đạn.

Mở rộng vụ án, ngày 3/11, ban chuyên án thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Tăng Thị Hồng Tám, 23 tuổi và Vũ Đức Sinh, 51 tuổi tại Hải Dương, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 bị can, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Dự báo, năm 2022, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các chính sách, biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng, tội phạm ma túy sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động.

C04 tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: chủ động phối hợp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cụ thể đã được đề ra trong chương trình của Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và các văn bản có liên quan đến phòng, chống ma túy; tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại các nước và lực lượng chức năng của các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia) trong trao đổi thông tin, xác lập đấu tranh chuyên án chung, đề xuất cử các tổ công tác sang nước bạn Lào để phối hợp đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng bị truy nã về ma túy của Việt Nam đang trốn ở nước ngoài và của nước ngoài đang trốn ở Việt Nam.

Theo báo cáo của C04, trong 11 tháng qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện hơn 25.000 vụ, bắt giữ hơn 37.000 đối tượng, thu giữ 596kg heroin, 2,6 tấn và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp, gần một tấn cần sa, 67 khẩu súng quân dụng, 7 lựu đạn, hàng trăm viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản có liên quan. Đối với các vụ án trên, riêng C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, đấu tranh bắt giữ 74 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 223kg heroin, 1,03 tấn và 1,9 triệu viên ma túy tổng hợp, một kg thuốc phiện, 13 khẩu súng quân dụng. Hiện C04 đang trực tiếp thụ lý 39 vụ án, 139 bị can.